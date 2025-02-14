羽毛球團體亞錦賽｜港隊8強惡鬥中國隊　鄧俊文吳芷柔混雙開紀錄

亞洲羽毛球混合團體錦標賽，香港隊以小組次名出線後，8強硬撼中國隊，港隊混雙的鄧俊文／吳芷柔先開紀錄，領先場數1：0。



香港隊在亞洲羽毛球混合團體錦標賽B組錄得一勝一負，印尼最後一場擊敗馬來西亞，港隊以小組次名晉級，8強挑戰中國隊。港隊今仗派出李卓耀﹑混雙的鄧俊文／吳芷柔﹑「楊楊配」楊雅婷／楊霈霖等出戰，中國隊以復出的陳雨菲領軍。

港隊首戰由「鄧吳配」應戰，這對港隊混雙組合未遇太大壓力，直落兩局21：10及21：15先拔頭籌。女單的馬子雪緊接登場，挑戰陳雨菲，畢竟兩人實力差距有距離，馬子雪連輸7：21及8：21，場數追成1：1。

港隊首場混雙派出鄧俊文／吳芷柔旗開得勝。（Getty Images）

混雙：鄧俊文／吳芷柔 2：0 李泓毅／鮑驪婧

女單：馬子雪 0：2 陳雨菲

男單：李卓耀 對 胡哲安

女雙：楊雅婷／楊霈霖 對 坑姝良／王汀戈

男雙：羅卓謙／楊盛才 對 陳旭君／黃荻

