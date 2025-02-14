羽毛球團體亞錦賽｜港隊8強惡鬥中國隊 鄧俊文吳芷柔混雙開紀錄
撰文：普利森
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亞洲羽毛球混合團體錦標賽，香港隊以小組次名出線後，8強硬撼中國隊，港隊混雙的鄧俊文／吳芷柔先開紀錄，領先場數1：0。
香港隊在亞洲羽毛球混合團體錦標賽B組錄得一勝一負，印尼最後一場擊敗馬來西亞，港隊以小組次名晉級，8強挑戰中國隊。港隊今仗派出李卓耀﹑混雙的鄧俊文／吳芷柔﹑「楊楊配」楊雅婷／楊霈霖等出戰，中國隊以復出的陳雨菲領軍。
港隊首戰由「鄧吳配」應戰，這對港隊混雙組合未遇太大壓力，直落兩局21：10及21：15先拔頭籌。女單的馬子雪緊接登場，挑戰陳雨菲，畢竟兩人實力差距有距離，馬子雪連輸7：21及8：21，場數追成1：1。
混雙：鄧俊文／吳芷柔 2：0 李泓毅／鮑驪婧
女單：馬子雪 0：2 陳雨菲
男單：李卓耀 對 胡哲安
女雙：楊雅婷／楊霈霖 對 坑姝良／王汀戈
男雙：羅卓謙／楊盛才 對 陳旭君／黃荻
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