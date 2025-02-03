西甲｜安東尼外借貝迪斯首戰即獲選MVP　右路屢次發難表現搶眼

被球迷戲稱為「圓規」的安東尼（Antony），從曼聯外借到貝迪斯後首次上陣，在主場2：2戰和畢爾包一役即有出色表現，賽後更被選為今場最佳球員。



安東尼加盟貝迪斯即有出色表現。（Getty Images）

安東尼是曼聯隊史第二貴收購，2022年加盟時轉會費高達1億歐元，但作為翼鋒的他在「紅魔鬼」表現不佳，至今在英超直接參與入球數甚至少於所獲黃牌。

今季缺乏出場機會下，安東尼日前外借至西甲的貝迪斯，即為隊中最高薪球員。他今場獲委任正選右翼，第14分鐘接應隊友直線跑至右邊K角位，突破推至大位起腳，門將僅僅撲出後被伊斯高（Isco）輕鬆射成1：0，造成今次入球的安東尼也十分激動。

雖非直接助攻，但安東尼這次攻門造成威脅，間接令伊斯高獲「執雞」機會。（Youtube截圖）

畢爾包在33分鐘追和1：1，7分鐘後安東尼再於右路發難。他先盤球擺脫一名後衛，吸引防守後再送出妙傳，將畢爾包三名後衛形成的防線撕破，接應的莊尼卡度素（Johnny Cardoso）大好機會下起腳，再次讓門將甩手，伊斯高埋伏門前幾乎又「執雞」成功。

完半場前羅曼佩拉特（Romain Perraud）遠射助貝迪斯再次領先，不過辛斯特（Oihan Sancet）69分鐘扳平，最終兩隊以2：2握手言和。

安東尼今仗在右路屢次製造威脅，一次妙傳形成黃金機會。（Getty Images）

安東尼首次披甲未能助貝迪斯全取三分，但他今仗出戰72分鐘，交出2次關鍵傳球及創造1次黃金機會，仍憑搶眼表現獲選今場最佳球員。賽後這位巴西球星在社交媒體表示：「讓我們繼續前進！很高興能獲選MVP。」並轉發相關新聞。

安東尼賽後轉發相關新聞，似乎相當高興。（Instagram截圖）

接受西甲官方訪問時，他表示為新球會首次披甲感到高興：「不過有點難過的是今場被逼和。過去一周我都等待着這場比賽，它對我及球隊來說都很重要。」安東尼又大讚球迷：「他們簡直不可思議，感謝球迷支持。我會在每場比賽都付出100%努力。」

貝迪斯主帥柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）亦稱讚這位新援：「正如他在整個職業生涯所展示的一樣，安東尼是一名出色球員。曼聯用高價收購了他，但因為很多原因未能取得成功並來到這裏。球隊目前缺少右翼，他將成為我們陣中非常重要一員，我們需要他。」

柏歷堅尼賽後大讚安東尼。（Getty Images）

他續稱，球隊需要安東尼的速度及一對一能力：「他不是一名純正射手，但他往往能取得入波。賽前我便跟他說過，我認為一名好球員不需一直炫耀球技，只需要減少犯錯、做兩三件重要的事：入球、妙傳和精準傳中。」