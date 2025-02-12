乒乓球｜林詩棟首登世界第一　19歲打破孔令輝最年輕「一哥」紀錄

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）公布最新一期世界排名，中國依舊佔據男單、女單及混雙世界第一，更霸佔男單前三名。

最令人在意一點，是年僅19歲的林詩棟超越王楚欽成為「一哥」，更打破由孔令輝保持的最年輕世界第一紀錄。



在新加坡大滿貫奪冠後，林詩棟確定升上男單世界第一。（WTT微博）

首登男單世界第一 打破最年輕紀錄

周日（9日）結束的新加坡大滿貫賽事，林詩棟在參戰的男單、男雙及混雙三項賽事全數奪冠，當時便得悉根據積分，他會在周二更新排名後超越現任「一哥」王楚欽，首登男單世界第一之位。

林詩棟也以19歲9個月24天之齡，打破「乒乓王子」孔令輝創下的20歲2個月22天紀錄，成為史上最年輕「一哥」。對此林詩棟謙虛回應：「賽前沒想到世界第一的排名，還是打好自己的球。『新世一』只是一個稱號，要在後面的比賽完善自己。」

林詩棟超越孔令輝，成乒乓球史上最年輕男單世界第一。（ITTF Facebook）

去年9月冒起迅速登頂

來自海南的林詩棟被稱為「石頭」，去年開始嶄露頭角，特別是巴黎奧運結束後馬龍淡出，樊振東甚少參賽，王楚欽表現又缺乏說服力，冉冉冒起的林詩棟便被視為國乒新希望。

去年9月的澳門冠軍賽，他先在16強擊敗日本好手張本智和，8強3：0橫掃中華台北球手林昀儒後，再在4強淘汰「一哥」王楚欽，並於決賽以4：0大勝德國華裔球手邱黨奪冠，可說是他打響名堂一戰，並首次進入世界排名前10。此前他所獲三個WTT男單冠軍，都是常規賽或支線賽。

去年9月在澳門冠軍賽擊敗邱黨奪冠，讓林詩棟名氣大增。（新華社）

林詩棟之後又在中國大滿貫賽擊敗名將馬龍奪冠，加上馬斯喀特常規賽及法蘭克福冠軍賽，他在2024年一舉贏下5項單打冠軍，並在年終排名世界第2。

今次他登頂成為「新世一」，讓王楚欽霸佔男單「一哥」近11個月的成績暫告一段落，自然為國乒男單帶來一番新景象。然而與王楚欽一樣，除商業性質較強的WTT賽事外，林詩棟缺乏較具說服力的大賽戰績。

王楚欽在新加坡大滿貫男單4強止步，樊振東與馬龍淡出國際乒壇之下，他成績備受外界質疑。（新華社）

缺乏三大賽單打錦標引質疑

世錦賽、世界盃及奧運被稱為「乒乓球三大賽」，此前王楚欽以「世一」之名出戰巴黎奧運，男單32強便爆冷出局，一直被網民嘲笑為「三十二郎」，而且他在這三項賽事都未曾贏過男單冠軍，自然備受質疑。

因此今次林詩棟登頂，便有內地網民笑稱：「前世一是個沒有單打世界冠軍的世一，新世一是個沒有世界冠軍的世一，這樣的傳承挺好的呢。」

不過「石頭」只得19歲，大賽經驗本就不多，由於世界盃只有世界前8名選手才能參賽，疫情至去年4月再次舉辦時，還排在世界排名第15的他因而未能出戰，夏季的奧運會他也未獲出戰名額。

去年的中國大滿貫賽，林詩棟在決賽擊敗馬龍奪冠。（新華社）

至於世錦賽，賽制上雙數年是團體項目，2024年2月舉辦時他同樣未獲參賽名額；2023年他僅出戰男雙及混雙，最後獲混雙銅牌。

2025年世錦賽預計5月在多哈舉行，世界盃則4月在澳門開幕，若林詩棟能以「世一」身份這兩項賽事奪冠，相信便能讓「國乒接班人」的名號更具說服力。