學界籃球精英賽｜英華挫寶覺　完場前插曲惹爭議　青中女子組摘季

NIKE全港學界精英籃球賽季軍戰，周六尾場出戰的拔萃女書院，相隔15小時再登場，與中華基督教青年會中學碰頭；而男子組的季軍則由英華中學與寶覺中學爭奪。



學界籃球精英賽｜英華加時挫寶覺 爭議聲中摘季

英華書院與寶覺中學合演男子季軍戰，英華第一節領先17：13，這支由蔡浩東帶領的球隊，第二節再度擴大比分至32：24。寶覺主將吳嘉樂第三節連取10分，加上其後兩球三分球，寶覺一節收復失地，以46：43進入最後一節。

蔡浩東領英華出戰季軍戰。（周令知攝）

英華第四節追平後，蔡浩東三分球得分領先3分，吳嘉樂在進攻時間完結前再回敬一球三分，雙方法定時間打成51：51平手，需要進入5分鐘的加時賽。吳嘉樂再度戰至抽筋，稍作治理後返入場，在場上堅持約1分鐘再度離場，英華的龍鑫兩罰全中，拉開4分差距。賽事餘下1.2秒，寶覺中學開出界外球，許瑋熙三分球射失，但球場的大鐘時間未有繼續倒數，球賽再度暫停，球證商議後決定就此完場，英華以59：55力挫寶覺摘季。

英華爭議聲中擊敗寶覺摘季。（趙子晉攝）

寶覺中學教練梁民熊賽後激烈投訴。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

學界籃球精英賽｜青中力挫女拔 陳芷盈獨得28分

青中與女拔爭奪精英賽季軍。（周令知攝）

昨日尾場出戰的拔萃女書院，今日（16日）打頭陣與青年會中學爭季軍，4強戰攻入16分的青中10號陳芷盈，首節手感火熱，包辦12分，助青中19：17領先，女拔第二節打出10：0攻勢收復失地，青中隊長、射手林卓童一口氣連中3個三分球，青中一度反超前，惟女拔的全場緊逼奏效，青中上半場錄得18次失誤，女拔領先38：34。

（趙子晉攝）

+ 4

女拔相隔15小時就再戰，體力下半場稍有下降，青中把握機會力追，張曉晴連入兩球三分球，加上得分主力林卓童與陳芷盈，青中第三節打出17：6，以51：44進入最後一節。青中第四節曾經拉開9分差距，女拔未有放棄，青中以62：59力保勝局，獲得精英賽女子組季軍。

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（趙子晉攝）

陳芷盈攻入全場最高的28分。（趙子晉攝）

青中的陳芷盈攻入全場最高的28分，同時貢獻11個籃板及5個助攻，是青中的摘季功臣，這名中四生臨近完場忍不住掉淚，「好緊張，隊友們都有3犯、4犯在身，擔心對手有射罰球的機會，壓力不少，同時又驚失誤。」陳芷盈滿意自己的表現，球隊今仗刻意加快節奏，同時獲得不少快攻的機會。

NIKE全港學界精英籃球賽季軍戰戰果



男子

英華書院 59：55 寶覺中學

女子

青年會中學 62：59 拔萃女書院

