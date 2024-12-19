F1人物誌｜佩雷斯離紅牛　墨西哥童話來到最終章　不完美仍是傳奇

自今年4月的F1（一級方程式）中國站後，效力紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）就沒有再登上頒獎台，臨近季尾已有不少傳聞這名墨西哥車手將被撒換。香港時間周三（18日）深夜，佩雷斯在社交網站發布短片，公布2025年將不再是紅牛車手，結束4年的「大牛」生涯。

281場、6個分站冠軍，是34歲佩雷斯至今的F1成績單，似乎未來再沒有機會改寫這紀錄。在疫情期間把握機會坐上紅牛戰車，正如賽車界的童話故事，即使最終章並不完美，佩雷斯仍然是墨西哥的傳奇。

「過去四年效力紅牛，我們一起打破紀錄、創造歷史，有幸與絕妙的團隊合作，這是畢生難忘的旅程。」



佩雷斯宣布離開紅牛車隊。（路透社）

雖然佩雷斯與紅牛車隊在今年6月完成續約，但這名34歲的墨西哥車手今季表現一般，除了開季五站四登頒獎台，中國站後未曾打入三甲，總分比隊友韋斯達賓少285分。紅牛車隊無緣在車隊榜三連霸，今年連第二都不保，而佩雷斯被棄用的消息傳了大半年，紅牛領隊漢拿（Christian Horner）早前表明來年車手陣容或有變動。

「感激紅牛車隊這四年來的一切，祝願你們未來安好。」佩雷斯在社交網站發布短片，宣布離開紅牛，「過去四年能夠效力像紅牛般完美的車隊，我很感恩，這是一趟畢生難忘的旅程，我們一同打破紀錄、創造歷史，我十分珍惜每一分每一秒。」佩雷斯感激紅牛車隊上下，由管理層到車隊工程師，祝願大家一切安好。

佩雷斯。（Getty Images）

紅牛領隊：「超卓的團隊成員」

佩雷斯特意提及戰友韋斯達賓，「與Max（韋斯達賓）做隊友，一同分享勝利的喜悅，這是我的榮幸。」這名墨西哥車手亦向各地車迷致意，特別是墨西哥的車迷，感激這段時間的支持，佩雷斯表示：「我們好快再見面。」

韋斯達賓在紅牛效力第8個完整賽季，佩雷斯已經是第四個合作過的隊友，亦是最「長命」的一位，他發文向佩雷斯致謝，「我會記住我們一同經歷的美妙時刻」。漢拿同樣盛讚佩雷斯，感激他的貢獻為車隊帶來兩年的車隊世界冠軍，並以「超卓的團隊成員」（extraordinary team player）來形容他。

佩雷斯離開紅牛後，未有公布韋斯達賓來年的拍檔誰屬，只是表示「適當時間」就會公布，漢拿早前明言，將在餘下一席將屬於日本車手角田裕毅或新西蘭的羅臣（Liam Lawson）。

佩雷斯是與韋斯達賓合作最長的車手。（Getty Images）

佩雷斯離F1｜中型班成就「溫柔哥」 生涯最大危機獲最重要勝仗

2011年，佩雷斯在沙巴車隊開展F1生涯，「二年生」一季三度登上頒獎台，隨即受到麥拿侖的青睞，2013年轉會做咸美頓隊友，其後生涯沒有變得順風順水，在麥拿侖失敗收場，回歸中型班的印度力量重新出發。

佩雷斯似乎找到最佳的位置，駕駛實力不算最強的戰車，往往能夠發揮超水準的實力，使其他強隊吃盡苦頭，而他有獨有方式「養胎」（編按：輪胎消耗較少），經常能夠比其他車手用更長時間，被稱為「溫柔哥」。

佩雷斯在印度力量效力7年，車隊改名為RacingPoint；2020年，車隊再度改名，被史杜爾父親收購後，改名為阿士頓馬田，佩雷斯正是被清洗的對象。遇上F1生涯最大危機，反而激發他的小宇宙，在2020年季尾的巴林薩基亞站奪下生涯首個分站冠軍，這個冠軍同時為他贏得一紙紅牛合約。

2020年的薩基亞站，佩雷斯贏得生涯首個分站冠軍。（路透社）

差點離開F1，其後竟坐上最強的戰車，就像賽車界的童話故事，佩雷斯雖然戰績比不上韋斯達賓，但依然展示一定的戰力，對上3年亦曾贏得分站冠軍，兩度助紅牛奪得車隊總冠軍。

不過，自2023年起，佩雷斯成績稍為下滑，該年曾經連續五站未能躋身「Q3」（排位賽最後一節），紅牛更邀請列卡度返回紅牛體系，明顯是為撤換佩雷斯做準備，但紅牛最後沒有動作，佩雷斯以車手榜亞軍完季，他在今年初表現強勢，五站四度登上頒獎台，惜中國站後無以為繼，餘下賽季未能再打入三甲，即使今年6月與車隊續約至2026年，季尾亦難逃被撤換。

佩雷斯今年中國站後就未曾打入三甲。（Getty Images）

佩雷斯黯然離開紅牛，似乎他的F1生涯也來到最後一章，14個賽季、236場、6個分站冠軍，即使在紅牛未能取得完美結局，依然奠定墨西哥最成功的F1車手地位。