英雄聯盟｜韓國強隊Gen.G訪港　主將Chovy：今季目標只有奪冠

韓國英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）戰隊Gen.G訪港，五名成員Kiin（金基仁）、Canyon（金建敷）、Chovy（鄭智勳）、Ruler（朴載赫）及Duro（朱敏圭）在亞洲博覽館打表演賽，並與支持者見面，大批「粉絲」到場支持。

Gen.G近況不算理想，去年底在世界賽4強止步後，上月又在國內的LCK Cup決賽失利，不過主將Chovy表示，冠軍仍是他們今季唯一目標。



韓國戰隊Gen.G訪港，左起：Kiin、Canyon、Chovy、Ruler及Duro。（陳旭暉攝）

Gen.G是韓國最強戰隊之一，曾多次奪得韓國聯賽LCK冠軍，去季更首度在MSI（季中邀請賽）封王。其中Chovy及Ruler都是世界頂尖選手，同為韓國在杭州亞運奪《英雄聯盟》冠軍主力。

五人周日（23日）抵港後便到亞洲博覽館出席今次活動，接受《01體育》訪問時，他們表示大多都是首次來港，只有Kiin曾在2018年參加亞運預選賽時來過。

Kiin是第二次來港。（陳旭暉攝）

新賽季LOL遊戲內容變化不少，賽制方面，今季起所有比賽採用「無懼選角（The Fearless Draft ）」，即系列賽前幾場比賽中選擇過的英雄，不論哪一方都無法於後續的對戰中使用，令選手可使用的英雄池會逐漸縮小，也會對他們造成更大考驗。

主將Chovy表示：「每個選手對此想法可能都有不同，不過我認為新賽制很有趣，因為能為自己創造一個使用更多不同英雄的環境。」

主將Chovy認為無懼選角賽制很有趣。（陳旭暉攝）

談到戰隊去年在世界賽4強不敵最終冠軍T1，Chovy大方承認對手實力更強；雖然上月在國內的LCK Cup決賽以2：3不敵韓華（簡稱HLE），而且隊內也經歷人員變動，不過今季仍有MSI、電競世界盃及世界賽等重要錦標。被問到賽季目標，Chovy回答：「能作為目標的只有奪冠，除此以外沒有其他」。

Gen.G下路組合Ruler（左）與Duro（右）配合未如理想，不過Duro認為會愈來愈好。（陳旭暉攝）

下路選手Ruler去年尾從JDG回歸Gen.G，不過與輔助Duro配合表現未如理想。Ruler表示以前就在此效力，所以今次回來不需特別適應：「雖然跟Duro仍在磨合，但覺得目前配合得不錯」；Duro則認為兩人配合未到完美：「不過以後仍有很長時間，相信默契會愈來愈好。」

之後Gen.G與活動現場的比賽冠軍打表演賽，雙方樂在其中。（陳旭暉攝）

之後Gen.G在現場與香港的選手打表演賽，雖然只是娛樂性質的咆哮深淵模式，但雙方精彩演出仍引得觀眾歡呼連連，兩邊選手也享受這場表演賽，頻頻現出輕鬆笑容。Kiin表示，在現場得到這麼多香港粉絲支持，讓他獲得很大力量。

Kiin感謝到場支持的粉絲。（陳旭暉攝）