歐國聯四強出爐　德葡西法爭冠　4場八強天昏地暗扣人心弦

撰文：顏銘輝
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歐洲國家聯賽（歐國聯）四強誕生，德國、葡萄牙、西班牙及法國將會爭奪今屆冠軍。
在歐洲時間昨（23日）晚舉行的4場八強次回合，皆打得天昏地暗，非常精彩，其中3場要踢到加時，當中2場戰至互射十二碼的「突然死亡」。西班牙及法國分別靠互射十二碼淘汰荷蘭及克羅地亞，葡萄牙則於加時贏丹麥。德國亦不輕鬆，在次回合一度領先意大利3球，卻被追成3：3，兩回合計險勝5：4。
歐國聯四強、季軍戰及決賽將於6月上演，由德國主辦，一場決勝負。佔地利的德國會跟葡萄牙爭入決賽，另一四場由西班牙對法國。

歐國聯八強次回合賽果

西班牙　2：2　荷蘭（加時3：3，兩回合計5：5，西班牙互射十二碼勝5：4）

歐國聯八強，西班牙淘汰荷蘭。（Getty Images）

法國　2：0　克羅地亞（加時沒有入球，兩回合計2：2，法國互射十二碼勝5：4）

歐國聯八強，法國淘汰克羅地亞。（Getty Images）

葡萄牙　3：2　丹麥（加時葡萄牙勝5：2，兩回合計勝5：3）

歐國聯八強，葡萄牙淘汰丹麥。（Getty Images）

德國　3：3　意大利（德國兩回合計勝5：4）

歐國聯八強，德國淘汰意大利。（Getty Images）

歐國聯四強賽程

04/06　德國vs葡萄牙

05/06　西班牙vs法國

08/06　季軍戰、決賽

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