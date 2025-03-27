F1｜紅牛不滿羅臣表現手起刀落　角田裕毅將獲提拔勢主場戰日本站

F1（一級方程式）紅牛車隊近日盛傳有意更換車手，提拔二隊RB的日本車手角田裕毅，取代新賽季兩站1分未得的羅臣（Liam Lawson）。



BBC指紅牛可能會在本周內公布消息，角田裕毅有機會以紅牛車手身份，在下月初的日本站賽事主場出戰。



盛傳角田裕毅升上紅牛一隊。（Getty Images）

紅牛上季完結後與佩雷斯（Sergio Pérez）分道揚鑣，今季以23歲的新秀羅臣作為四屆冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）拍檔，但羅臣開季兩站表現不濟，首站澳洲站因撞牆退賽，之後中國站又敬陪末席，未能為紅牛拿到任何分數，令他們在車隊榜遠遠落後麥拿侖。

BBC指更換車手決定由紅牛一眾高層作出，當中包括領隊漢拿（Christian Horner），預計會在本周稍後公布。角田裕毅在2021年首戰F1，加入當時名為艾法托利的紅牛二隊，並一直效力至今。

周日（23日）中國站完賽後，已有記者問到角田裕毅是否有機會轉到紅牛，當時他回答：「是的，我已100%準備好。」F1下次比賽為4月6日的日本站，若落實轉會，角田便可以紅牛車手身份在主場出戰。

羅臣開季兩場表現不佳。（Getty Images）

不過荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）報道，「韋少」對車隊突然換人決定感到不滿，認為管理層過早介入。

連奪四次世界冠軍的韋斯達賓，目前以36分排在車手榜第2位，落後麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）8分。