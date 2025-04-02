西班牙盃皇馬皇蘇合演峰迴路轉入球騷　阿拉巴兩擺烏龍一度瀕出局

西班牙盃（又稱：國王盃）四強次回合，皇家馬德里與皇家蘇斯達合演一場驚心動超級入球騷。首回合皇蘇主場落後一球，今場作客班拿貝16分鐘便先開紀錄追平，80分鐘更一度領先至3：1，以為晉級在望之際，比賽最後10分鐘進入瘋狂狀態。



阿拉巴不幸兩度將球踢進自己龍門。（路透社）

阿拉巴兩擺烏龍 皇馬一度瀕出局

皇蘇今仗作客16分鐘便憑一次反擊開紀錄，巴倫尼迪斯亞（Ander Barrenetxea）的入球助球隊領前，並扳平兩回合總比數。30分鐘雲尼斯奧斯妙傳予安迪歷，這位今場擔任正箭頭的18歲小將接應後以一記乖巧挑射為皇馬扳平。

戰局在下半場中段再起變化，皇馬中堅阿拉巴不幸地8分鐘內烏龍球「梅開二度」，先是72分鐘，柏保路馬連（Pablo Marín）門前底線傳中，阿拉巴「縮唔切腳」撞入；繼而在80分鐘，皇蘇隊長奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）殺入禁區起腳勁射，省中他改變方向入網，官方紀錄將這個入球歸於奧耶沙巴爾名下，未計為烏龍球，實則兩球阿拉巴都是「經手人」。

皇家蘇斯達隊長奧耶沙巴爾（左）梅開二度，幾乎領軍入決賽。（路透社）

峰迴路轉的最後10分鐘

皇馬末段落後兩球（總比數落後1球）瀕臨出區，不過比賽最後10分鐘才是高潮所在，落後1：3的皇馬，由雲尼斯奧斯左路發動攻勢，快放底線傳中，比寧咸第一時間撞射得手，2分鐘後已追成2：3。

86分鐘皇馬一次角球機會，曹亞文尼頭槌正面頂向皇蘇門將阿歷斯列美路（Álex Remiro），皮球彈地後來到列美路面前，他手忙腳亂下撥不走皮球讓它彈入網，皇馬追平3：3，總比數再次領前。

皇馬晉級在望之際，皇蘇補時3分鐘把握前場右路罰球機會，奧耶沙巴爾近門頂入，助客隊反超前4：3，總比數4：4，雙方須以加時決勝負。

皇馬加時下半場把握角球機會，比寧咸走近柱掩護，讓魯迪格從容頂入致勝球。（路透社）

魯迪格後備上陣成英雄

皇馬中堅魯迪格90分鐘後備入替阿拉巴，雖未能阻止奧耶沙巴爾的入球，但他最終成為皇馬晉級決賽英雄。土耳其新星艾達古拿（Arda Güler）105分鐘入替，115分鐘在右路開出一個精準的角球，配合比寧咸走近柱掩護，讓魯迪格從容頂入。

雙方踢成4：4完場，皇馬總比數5：4晉身決賽，這場入球騷戰情峰迴路轉，皇馬尾段一度近乎出局，一班身經百戰、榮譽一身的巨星也忍不住瘋狂慶祝，魯迪格的入球亦為皇馬保住成為歐聯、西甲和西班牙盃的「三冠王」機會。

皇馬的西班牙盃決賽對手，將會是今晚馬德里體育會對巴塞隆拿的勝方，首回合兩軍也踢出一場4：4的入球騷。

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