足球．人物誌︱久保建英再遇人生交叉點　日本美斯何時皇馬起飛？

皇家馬德里第14度高舉歐聯錦標，今季達成西甲、歐聯雙冠，球會最輝煌時刻，3年前加盟的「日本美斯」久保建英斯人獨憔悴。

看着同齡的雲尼斯奧斯歐聯決賽成為贏波英雄，21歲生日不久的他卻面臨人生交叉點——離開班拿貝，還是留下來繼續無了期等下去？



久保建英的皇馬生涯，何時可以起飛？（Getty Images）

早在2011年，年僅11的久保建英便獲邀到巴塞隆拿享負盛名的拉瑪西亞足球學校受訓，正式加盟後的首個球季，便為巴塞U11在聯賽30場比賽攻入74球，當上聯賽神射手。學法4年，練得一身好球技，正待大展拳腳之時，巴塞被指違反國際足協U18球員轉會條例，令他無法再為球會上陣。

這位被公認為日本足球神童的新星，深知時間不等人，要攀上足球頂峰，一日也耽擱不得。久保2015年3月回到日本，加盟FC東京少年隊尋求上陣時間。由U18、預備組、J3到提拔上J1，只是短短一年多之間的事，一切準備，全是為等待年滿18歲，重返西班牙而做。可笑的是，他沒有等到期待多年的巴塞聘約。

久保建英沒有等巴塞，加盟了皇馬。（Getty Images）

率先向他開出合約的球會，竟是巴塞宿敵皇家馬德里。《馬卡報》當時報道，久保與FC東京的合約在2019年6月1日屆滿，皇馬清楚知道這點便果斷出手。巴塞和另一支希望得到他的球隊巴黎聖日耳門（PSG），或許看到足球數據網站Transfermarkt所顯示，「誤以為他跟FC東京的合約到2020年1月31日才完結。」

如此一來，皇馬不用經FC東京，直接與久保傾合約，巴塞與PSG仍在猶豫何時出手、用不用向FC東京交涉，當發現久保穿上皇馬球衣一刻，已經太遲。由一家豪門轉會到另一家，預期中的《一球成名》劇情並未上演，「日本美斯」先外借至馬略卡吸收西甲上陣經驗，考牌合格後翌季「升班」借至維拉利爾。半季下來，坐在板凳時間太多，又外借到基達菲。去到2021/22球季，又回到起點，二度外借馬略卡，不及首次外借時的靈氣迫人，28次西甲上陣只入一球，預期中的大爆發尚未出現。

久保四度外借點評：

何時可圓夢？

經過四度外借，距離實現夢想仍然遙不可及。雲尼斯奧斯今季表現脫胎換骨，久保建英隨時也可能同樣突然大變身，可是他首先需要的是上陣時間和表現出卓越中場統治力。這一點，他無法在皇馬一隊實現——非歐盟外援名額只得三個，雲尼斯奧斯、艾達米列達奧、洛迪高，完。即使雲尼斯奧斯的西班牙護照有望到手，空出來的一個外援席位，也未必輪到久保建英，球隊尚有其他跟他處境類似的球員，例如外借到多蒙特的巴西中場雲尼亞卡維奴（Reinier Jesus），球會亦有可能趁機會買入來自非歐盟國家的新球員。

可以預見，2022/23球季在皇馬一隊繼續沒有他立足之地，久保建英必須找出一支能讓他發光發亮的球隊，被全世界以及皇馬教練和高層看見。中場三寶莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路均已年過30，皇馬中場正是改朝換代之時，球隊已先後買入卡馬雲加和曹亞文尼，按道理尚剩下進攻中場一席，雲尼亞和久保建英或許仍有出頭機會。

天才橫溢的久保建英小時候英姿。（Getty Images）

要共對亦難分也不可

不過要爭取皇馬中場一席，首先必須交出實績。在外借中蹉跎3年，他已不能再等。正當久保建英感到迷失之際，隊友雲尼斯奧斯仍對他信心十足，日前日本友賽巴西後他說：「過去我曾跟他（久保）一起踢波，他是個技術十分出色的球員，我認為那是一大優勢。他將會持續有好表現和成長，我期待將來他回到皇馬的一天。」

不是每個天才球員都能等到這一天，昔日挪威「神童」奧迪加特滿懷希望而來，最終還是失望離開。可幸的是，他的才華能夠在阿仙奴好好發揮。久保建英已等待3年，留下來並不容易；當日拒絕回到巴塞，選擇皇馬，以他立志必成大器的傲氣，必然不甘就此離隊，陷入進退難谷局面。

他與皇馬合約2024年才屆滿，還有足夠時間表現自己。可以肯定的是，無論是走是留，也必須先找到一個屬於他的舞台，綻放應有耀眼光芒，否則只會淪為另一個令人失望的傳說。