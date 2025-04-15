F1｜韋斯達賓不滿紅牛戰車「所有東西都出錯」　再次引發離隊傳聞

日前的F1（一級方程式）巴林站，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）僅以第6名完賽，與今站冠軍、麥拿侖車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）相差約34.4秒。

巨大差距下，韋斯達賓賽後公開對戰車表達不滿，紅牛顧問曉密馬高（Helmut Marko）便表示對「韋少」在車隊未來「非常擔憂」。



韋斯達賓賽後表達不滿。（Getty Images）

「所有東西都出錯」

紅牛今季苦苦掙扎，雖然韋斯達賓在上一站在日本以神級表現奪冠，但巴林站排位賽只得第7，無力與麥拿侖車隊競爭，韋斯達賓當時便已表示「只是來參賽，不是來爭標」。

韋斯達賓在紅牛已連續4年獲F1冠軍，今季戰車遠不及麥拿侖，巴林正賽僅以第6名完賽後「韋少」批評戰車在煞車、輪胎等多處出現問題，還有車隊在入站換胎時失誤，指出紅牛所有東西都出錯（Everything went wrong）。紅牛高層隨後召開危機會議，領隊漢拿（Christian Horner）承認此戰暴露出一些明顯問題，但短期內難以解決。

曉密馬高擔心韋斯達賓可能離隊。（路透社）

曉密馬高：紅牛未達一條件「韋少」可離隊

與「韋少」關係密切的紅牛顧問曉密馬高接受德國天空體育訪問時，坦承韋斯達賓在車隊的未來令人「非常擔憂」：「我們必須在不久的將來改進戰車表現，這樣他才能再次取勝，為他創造奪冠基礎。」

韋斯達賓與車隊合約在2028年到期，「車神」米高舒密加胞弟拉夫舒密加（Ralf Schumacher）認為，若紅牛近期表現沒有改善，他肯定會在此前離隊：「你能看到他的與眾不同，每支車隊都想得到他。」

若紅牛未能為韋斯達賓提供有爭冠能力的戰車，這位四屆世界冠軍車手或可離隊。（Getty Images）

曉密馬高今月也跟英國廣播公司（BBC）表示，「韋少」合約中包含一項績效條款，規定紅牛必須為他提供一輛能夠獲勝的戰車，否則韋斯達賓或能離開車隊。

平治與阿士頓馬田均被指有意羅致韋斯達賓，前者上季便曾與韋斯達賓談判。