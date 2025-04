利物浦再奪英超︱阿歷山大阿諾特與老闆密斟　讀唇專家解讀對話

利物浦右後衛阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold, 簡稱:TAA)仍未跟球會續約,季尾回復自由身,轉投皇家馬德里,似乎已是鐵一般的事實。不過他跟皇馬未簽下任何合約,紅軍周日擊敗熱刺後的英超封王派隊上,他跟球會班主約翰亨利(John Henry)密斟一輪,引發熱議。



TAA留隊是否有轉機?英國一位讀唇專家,嘗試解讀二人對話。



利物浦右後衛阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)仍未跟球會續約。(路透社)

阿歷山大阿諾特留紅軍轉機?

26歲的阿歷山大阿諾特是利物浦青訓出身,也是球隊副隊長,他被視為紅軍下任隊長人選,也一直以此為目標。這位出擊右閘在高普麾下光芒四射,長傳、罰球精準,視野廣闊,目前是英超後衛助攻紀錄保持者。

可是他跟利物浦季尾約滿,至今仍未有續約消息,亦一直拒談去留。當紅軍4月相繼與32歲的沙拿和33歲的雲迪積克續約,更令外界深信TAA離隊已成定局。不過周日他與球隊慶祝紅軍封王時的一舉一動,以及向球迷深情互動,讓外界猜想他留隊或有轉機。

讀唇專家解讀二人對話

周日晏菲路封王派對,阿歷山大阿諾特曾與球會班主約翰亨利對談好一陣子, 調查及鑑證讀唇專家Nicola Hickling宣稱,亨利率先打開話匣子,主動問候TAA:「你好靜喎,你幾好嘛?」(You've been quiet. How did you get on?)她留意到TAA點一下頭後說:「保持理智」(Being sensible)。

之後亨利舉高手,似乎在說:「我想你做正確的事情」,TAA不客氣地回應:「好吖,好吖。(Yeah, yeah),亨利遂安撫他:「(那是)最佳辦法,別害怕」(Best way and don't panic)。然後TAA問對方:「我應該下決定嗎?」(Should I decide?)亨利緩緩點頭後稱,「絕對是」(Absolutely),再轉身面向球迷並說:「讓他們知道」(Let them know)。

阿歷山大阿諾特站在晏菲路Kop看台前,開心地與最熱情的紅軍球迷一起慶祝。(路透社)

球迷都希望他回心轉意 隊長這樣說

TAA點一點頭,看來同意老闆的話,二人結束對話。不過就算讀唇專家解讀正確,二人並未明言內容,說的到底是阿歷山大阿諾特留隊還是離隊,其實都有可能。

利物浦周日擊敗熱刺,順利贏得今季英超冠軍,TAA站在晏菲路Kop看台前,開心地與最熱情的紅軍球迷一起慶祝。TAA的一舉一動讓不少利物浦球迷希望他會回心轉意留隊,可是連隊長雲迪積克也在上星期表明,不知道阿歷山大阿諾特會否留隊,同時予以同情,「他已經要承受很多壓力,我無必要將他推向浪尖」,指出作為球員只想贏得比賽,「他全季都非常重要,在我們一起並肩作戰的日子,他長年都對球隊非常重要。」

隊友加普希望阿歷山大阿諾特留隊,「現在沙拿、雲迪積克都留下來,希望阿歷山大阿諾特也是如此。」