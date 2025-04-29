利物浦再奪英超︱阿歷山大阿諾特與老闆密斟　讀唇專家解讀對話

利物浦右後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold, 簡稱：TAA）仍未跟球會續約，季尾回復自由身，轉投皇家馬德里，似乎已是鐵一般的事實。不過他跟皇馬未簽下任何合約，紅軍周日擊敗熱刺後的英超封王派隊上，他跟球會班主約翰亨利（John Henry）密斟一輪，引發熱議。



TAA留隊是否有轉機？英國一位讀唇專家，嘗試解讀二人對話。



利物浦右後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）仍未跟球會續約。（路透社）

阿歷山大阿諾特留紅軍轉機？

26歲的阿歷山大阿諾特是利物浦青訓出身，也是球隊副隊長，他被視為紅軍下任隊長人選，也一直以此為目標。這位出擊右閘在高普麾下光芒四射，長傳、罰球精準，視野廣闊，目前是英超後衛助攻紀錄保持者。

可是他跟利物浦季尾約滿，至今仍未有續約消息，亦一直拒談去留。當紅軍4月相繼與32歲的沙拿和33歲的雲迪積克續約，更令外界深信TAA離隊已成定局。不過周日他與球隊慶祝紅軍封王時的一舉一動，以及向球迷深情互動，讓外界猜想他留隊或有轉機。

讀唇專家解讀二人對話

周日晏菲路封王派對，阿歷山大阿諾特曾與球會班主約翰亨利對談好一陣子， 調查及鑑證讀唇專家Nicola Hickling宣稱，亨利率先打開話匣子，主動問候TAA：「你好靜喎，你幾好嘛？」（You've been quiet. How did you get on?）她留意到TAA點一下頭後說：「保持理智」（Being sensible）。

之後亨利舉高手，似乎在說：「我想你做正確的事情」，TAA不客氣地回應：「好吖，好吖。（Yeah, yeah），亨利遂安撫他：「（那是）最佳辦法，別害怕」（Best way and don't panic）。然後TAA問對方：「我應該下決定嗎？」（Should I decide?）亨利緩緩點頭後稱，「絕對是」（Absolutely），再轉身面向球迷並說：「讓他們知道」（Let them know）。

阿歷山大阿諾特站在晏菲路Kop看台前，開心地與最熱情的紅軍球迷一起慶祝。（路透社）

球迷都希望他回心轉意 隊長這樣說

TAA點一點頭，看來同意老闆的話，二人結束對話。不過就算讀唇專家解讀正確，二人並未明言內容，說的到底是阿歷山大阿諾特留隊還是離隊，其實都有可能。

利物浦周日擊敗熱刺，順利贏得今季英超冠軍，TAA站在晏菲路Kop看台前，開心地與最熱情的紅軍球迷一起慶祝。TAA的一舉一動讓不少利物浦球迷希望他會回心轉意留隊，可是連隊長雲迪積克也在上星期表明，不知道阿歷山大阿諾特會否留隊，同時予以同情，「他已經要承受很多壓力，我無必要將他推向浪尖」，指出作為球員只想贏得比賽，「他全季都非常重要，在我們一起並肩作戰的日子，他長年都對球隊非常重要。」

隊友加普希望阿歷山大阿諾特留隊，「現在沙拿、雲迪積克都留下來，希望阿歷山大阿諾特也是如此。」