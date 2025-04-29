利物浦再奪英超︱高普首開腔賀紅軍奪第20冠　為球迷送上21字真言

利物浦今季在新帥史諾（Arne Slot）帶領下贏得英超冠軍，也是紅軍歷來第20次高舉英格蘭頂級聯賽錦標，追上宿敵曼聯。全世界一致認同，利物浦今年再奪英超，為球隊奠下基礎的前任主帥高普，功勞不小。



史諾不止率先向高普致謝，也仿傚對方在離任時歌頌他的名字那樣，在晏菲路高唱「高普之歌」。利物浦擊敗熱刺，高普不在現場，他周一晚終於通過社交媒體，發表紅軍聯賽再次奪冠的感受。



利物浦再奪英超︱利物浦今季在新帥史諾（左）帶領下贏得英超冠軍。（路透社）

高普留下「黃金班底」讓史諾無縫交接

高普在位近9年，為利物浦贏盡歐聯，英超，足總盃和兩奪聯賽盃，還有歐洲超級盃和世界冠軍球會盃。不過比起獎盃，更重要的是帶領球會從內到外重返正軌，建立勝利文化，與球迷重新連結，正如他在上任首個記者會上所言：「從懷疑者變信徒」。

他離任一季，利物浦在曼城、阿仙奴之後，得第三名，但中場換血成功，以麥阿里士打和蘇保斯拿爾為新骨幹，就算未能全面發揮格雲貝治和加普的潛力，正是他留下的高質素班底，史諾才能在上任首季球會只買入「傷多過踢」的基艾沙之下，在開季中段已在英超領放，並順利提早四輪封王。

高普在位近9年，為利物浦贏盡各大錦標。（Getty Images）

史諾：唯一想說的就是多謝高普

利物浦周日主場以5：1大勝熱刺封王後，利物浦主帥史諾穿上印有24/25英超冠軍印字的球衣，拿住咪高峰，向主場球迷表示，他想感謝前主帥高普，帶領全場高唱「高普之歌」。他接受官網訪問時再說：「感覺很正，我不想說太多，現在唯一想說的是，我要多謝高普。」

史諾接受《BBC》訪問時說：「我99.9%肯定，如果我現在開手機看，一定會見到高普給我的訊息。」他表示球季很多時候，都有跟高普聯絡，「上季他介紹我的方式，就證明了他是個何等優秀的人。但最重要的是，他留下了一支能夠贏錦標的球隊。」

高普在IG首發表利物浦英超封王感受。（IG）

高普首開腔 21字盡說過去現在將來

周日封王一夜，高普沒有重返晏菲路，寧願將風頭留給史諾。時隔一日，他終於發表感受，在IG留言：「為過去超級感恩，為現在超級、超級開心，為將來感到超級正面！恭喜，YNWA（利物浦口號「你永不獨行」（You'll Never Walk Alone）的縮寫），多謝你們。」（Super grateful for the past, super, super happy about the present, extremely positive about the future! Congratulations - YNWA. Thank You Luv）。

高普以短短21個字，已說盡過去現在將來，繼續發放正能量和保持信念。上年當他離任，他請大家繼續相信，並大力支持史諾，而史諾果然沒有令他失望，順利領軍封王。