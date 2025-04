利物浦再奪英超︱高普首開腔賀紅軍奪第20冠　為球迷送上21字真言

利物浦今季在新帥史諾(Arne Slot)帶領下贏得英超冠軍,也是紅軍歷來第20次高舉英格蘭頂級聯賽錦標,追上宿敵曼聯。全世界一致認同,利物浦今年再奪英超,為球隊奠下基礎的前任主帥高普,功勞不小。



史諾不止率先向高普致謝,也仿傚對方在離任時歌頌他的名字那樣,在晏菲路高唱「高普之歌」。利物浦擊敗熱刺,高普不在現場,他周一晚終於通過社交媒體,發表紅軍聯賽再次奪冠的感受。



利物浦再奪英超︱利物浦今季在新帥史諾(左)帶領下贏得英超冠軍。(路透社)

高普留下「黃金班底」讓史諾無縫交接

高普在位近9年,為利物浦贏盡歐聯,英超,足總盃和兩奪聯賽盃,還有歐洲超級盃和世界冠軍球會盃。不過比起獎盃,更重要的是帶領球會從內到外重返正軌,建立勝利文化,與球迷重新連結,正如他在上任首個記者會上所言:「從懷疑者變信徒」。

他離任一季,利物浦在曼城、阿仙奴之後,得第三名,但中場換血成功,以麥阿里士打和蘇保斯拿爾為新骨幹,就算未能全面發揮格雲貝治和加普的潛力,正是他留下的高質素班底,史諾才能在上任首季球會只買入「傷多過踢」的基艾沙之下,在開季中段已在英超領放,並順利提早四輪封王。

高普在位近9年,為利物浦贏盡各大錦標。(Getty Images)

史諾:唯一想說的就是多謝高普

利物浦周日主場以5:1大勝熱刺封王後,利物浦主帥史諾穿上印有24/25英超冠軍印字的球衣,拿住咪高峰,向主場球迷表示,他想感謝前主帥高普,帶領全場高唱「高普之歌」。他接受官網訪問時再說:「感覺很正,我不想說太多,現在唯一想說的是,我要多謝高普。」

史諾接受《BBC》訪問時說:「我99.9%肯定,如果我現在開手機看,一定會見到高普給我的訊息。」他表示球季很多時候,都有跟高普聯絡,「上季他介紹我的方式,就證明了他是個何等優秀的人。但最重要的是,他留下了一支能夠贏錦標的球隊。」

高普在IG首發表利物浦英超封王感受。(IG)

高普首開腔 21字盡說過去現在將來

周日封王一夜,高普沒有重返晏菲路,寧願將風頭留給史諾。時隔一日,他終於發表感受,在IG留言:「為過去超級感恩,為現在超級、超級開心,為將來感到超級正面!恭喜,YNWA(利物浦口號「你永不獨行」(You'll Never Walk Alone)的縮寫),多謝你們。」(Super grateful for the past, super, super happy about the present, extremely positive about the future! Congratulations - YNWA. Thank You Luv)。

高普以短短21個字,已說盡過去現在將來,繼續發放正能量和保持信念。上年當他離任,他請大家繼續相信,並大力支持史諾,而史諾果然沒有令他失望,順利領軍封王。