利物浦再奪英超︱遠藤航——任勞任怨的另類守護神　大心臟日本鬥士

每支成功團隊都有王牌球星的同時,必定也有一班無名英雄,他們在一眾光芒萬丈的明星隊友背後默默耕耘,貢獻看似不大,實際上同樣不可或缺。利物浦再奪英超冠軍,日本中場遠藤航今季上陣機會更少,聯賽甚至沒有一場獲正選上陣,可是每次有機會後備出場他一定搏到盡,100%為球隊鎖定勝果或和局,成為球迷眼中的另類英雄。



利物浦再奪英超︱默默耕耘的日本隊長遠藤航,在紅軍功不可沒。(路透社)

遠藤航——任勞任怨的球場勞動模範

遠藤航在利物浦一眾中場球員之中,身材不突出,速度也不特別快,腳法亦不夠華麗瀟灑……最大特點就是鬥志頑強,而且經驗老到。這位32歲日本國家隊隊長上季加盟利物浦後,深獲前任主帥高普器重,出場時間直迫一眾主力,今季由史諾掌帥後卻備受冷落,英超整季直到封王的第34周都未獲正選上陣。

沒有球員喜歡長坐後備席,今年1月轉會窗重開,外界猜想這位日本國家隊隊長會尋求離隊,出乎意料地,遠藤航對史諾的安排毫無怨言,甚至揚言:「我不會感到沮喪」,猶如現今足球界極罕見的「勞動模範」。

遠藤航今季在利物浦長坐冷板仍毫無怨言。(Getty Images)

利物浦高價收購連環失敗的「後備方案」

2023年夏天,利物浦在收購防守中場時吃下連場敗仗,就算願意出高價,卡些度(Moises Caicedo)和拉維亞(Romeo Lavia)均落入競爭對手車路士手中。無計可施之下,球會打破慣例從史特加簽入已經30歲的遠藤航,以紓援這個位置人手嚴重不足的問題。

加盟初期他都是後備上陣為主,勤奮實幹而且每次落場都搏到盡的態度,深得高普欣賞,加上季中出現傷病潮,遠藤航的上陣時間亦愈來愈多,上季英超獲20次正選,歐霸10場比賽9次正選上陣。高普的重金屬足球,正選陣容內偏好有一位專責掃盪而傳球有一定功力的中場,正好適合遠藤航發揮。史諾領軍後一改配置,寧願改造有突破能力的格雲貝治任防中,踢法較為「硬橋硬馬」的遠藤航出場機會大減。

遠藤航上季在高普麾下出場率直迫一眾正選。(Getty Images)

「我不會感到沮喪」

目前戰至第34輪,他只得17次英超上陣,而且全是後備,當中5場只得1分鐘,1場2分鐘,2場3分鐘,17場加起來只得可憐的157分鐘,歐聯同樣要坐冷板。他唯一的表演舞台是被各大強隊視為「雞肋」的聯賽盃,4場有3場正選,去到關鍵的四強次回合和決賽又回到後備席,未被派落場。

眼見利物浦今季在英超振翅高飛,媒體一致認定遠藤航一定會感到沮喪,去到季中市場陸續出現他離隊的轉會傳聞,不過遠藤航受訪時向傳媒強調:「我不會感到沮喪或類似的東西,只會一直嘗試幫助球隊。」他直言,「當然我想在每場比賽出場,但我們需要球隊內每一個人,我能夠做的就是為每場比賽作好準備。」

利物浦新帥史諾大讚遠藤航的態度和表現。(Getty Images)

做大後備甘之如飴

遠藤航不止上陣時間較上季大減,更曾在紅軍後防傷兵潮下要客串改踢中堅,亦被視為他「應該」感到沮喪的另一源頭。他的回應是:「我在18至25歲期間常常踢後衛,所以無論踢中堅或6號位(防守中場),我都不介意,也不會找領隊討論我的位置。」

不介意轉位,做後備亦毫無怨言,遠藤航的態度堪稱模範:「我只是在做我能夠做的事」,「最重要的是球隊能取得一些成就,我們需要每一個人,所以我們要為未來每場比賽作好準備。」

即使給遠藤航上陣機會不多,利物浦主帥史諾堅稱:「他是球隊重要的部分,每當我們需要他,在中場或是中堅位置,他都會踢得很好」,並大讚對方態度專業,「他就是個『無論你何時派我出場,要踢任何位置,我都會拚盡全力』的球員。」

遠藤航自小喜歡披頭四,最愛的金曲是《Let It Be》。(路透社)

披頭四粉絲「命中注定」成紅軍

遠藤航的工作態度在現今足球壇實在好得難以置信,不禁令人懷疑那不過是場面說話,實際上已私下尋求離隊之類。一旦深入了解這位日本隊長與利物浦的連結,或許便不會再有這些猜想。自小他已喜歡樂隊披頭四(The Beatles),卻一直不知道這個經典樂隊來自利物浦,「加盟利物浦後,朋友告訴我才知道」,遠藤航聽罷後甚至感到轉會紅軍猶如「命中注定」。

「我真的很喜歡這個城市和這裏的人,他們非常親切友善。」他特別前往當地的披頭四博物館參觀,「我的英文老師熱愛披頭四,上堂前我總是會先聽披頭四的歌,我識得好幾首,最喜歡的是《Let It Be》。」

利物浦再奪英超︱遠藤航與艾利洛開心慶祝。(路透社)

日本製造的勝利「守護神」

事實上遠藤航在利物浦的貢獻,絕非單單是那短短157分鐘英超上陣時間可比擬。大家都不會忘記,2019/20球季利物浦首奪英超,一搔30年聯賽冠軍之癢,當時陣中有隊長軒達臣、副隊長占士米拿兩位「大心臟」領袖在陣,米拿那季也是只得9次英超正選,卻是更衣室其中一位最重要領袖。

遠藤航在目前利物浦陣中也是異曲同工,隊長雲迪積克近日便大讚他是「球隊其中一員領袖」,而且影響力遍及球場內外,「跟他並肩作戰我真是很開心,希望他可以留隊多幾年。」遠藤航今季聯賽雖然只獲後備上陣,但史諾往往在球隊需要守住勝局或和局時派他上陣,而他亦毋負對方期望,在球隊領先時入替全數16次保住勝局;去年10月作客阿仙奴的爭標大戰,沙拿81分鐘的入球追成2:2,遠藤航補時1分鐘上陣,餘下7分鐘成功幫助紅軍為守住這一分。每次落場都能夠為球隊保住績分,也算是陣中一位另類「守護神」。

遠藤航是4個孩子的爸爸。(IG)

4個孩子的爸爸

他很少談及私生活,個性成熟穩重背後,多少跟他已是4個孩子的爸爸有關。曾任史特加青訓及門將教練松岡裕三曾說過,遠藤航總是以家庭行先,「就算比賽後很累,也會花時間跟孩子共處,是個充滿慈愛的父親。」

利物浦在足總盃第3圈對乙組阿克寧頓,遠藤航跟16歲小將恩古莫亞(Rio Ngumoha)一起正選上陣,他說起這位年輕隊友時不禁流露「爸爸情懷」,「我大仔11歲,跟他只差5年,與他一起作賽實在難以置信。」讚揚對方之餘亦勸戒恩古莫亞要繼續努力,不難想像他在年輕的利物浦更衣室內,是個不會吝嗇提點新人的親切前輩。

他曾表示太太對一家人2023年移居利物浦生活感到開心,遠藤航渴望到英超發展,太太亦大力支持,從家庭到效力的利物浦,遠藤航都是個使人安心的對象,他的個性也跟他最愛的披頭四名曲《Let It Be》一樣,無論遇上任何逆境也能夠隨遇而安,缺乏上陣機會依然處之泰然。

利物浦落實再奪英超一刻,遠藤航與隊友艾利臣和羅拔臣跪在地上緊緊擁抱慶祝的畫面極感人。(Getty Images)

第二位紅軍英超冠軍日本球員

他目光遠大,就算在國家隊和之前效力的史特加都是必然正選兼隊長,越級挑戰加盟利物浦後清楚明白自己的位置,不介意只當大後備,待心地等待出場機會,願為利物浦犧牲小我。利物浦周日大勝熱刺,他後備上陣14分鐘,球證鳴笛落實再奪英超一刻,遠藤航與隊友艾利臣和羅拔臣一起跪在地上,三人緊緊擁抱肉緊慶祝的畫面極感人。

他成為繼香川真司(2012/13,曼聯),岡崎慎司(2015/16,李斯特城)以及南野拓實(2019/20,利物浦)之後,最新一位來自日本的英超冠軍隊成員。稻本潤一也在阿仙奴2001/02贏得英超的大軍之中,但他全季也未獲上陣機會。

低調的遠藤航在IG簡單分享勝利的喜悅,「特別的時刻,特別的一天。恭喜利物浦大家庭的所有人,我們是英超聯賽冠軍」(Special moment.Special day. Congratulations to All Liverpool Family. We are Premier League champions)。願雲迪積克所言成真,利物浦繼續留住這個新一代「大心臟」,延續傳奇。