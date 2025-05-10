香港田徑錦標賽｜俞雅欣跳遠險勝封后　奧運後壓力減冀今年再破PB

香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣（Tiffany）留在英國訓練，近日返港出戰今天（10日）的香港田徑錦標賽。她首跳跳出6.20米後，連續4跳犯規，直至最後一跳造出6.36米，以3厘米之差擊敗澳洲選手TOMYSHA CLARK，連續兩年贏得香港錦標賽冠軍。

俞雅欣去年為了巴黎奧運資格而奮鬥，今年壓力稍為減少，她將以月底的亞洲錦標賽及11月的全運會為目標，希望在兩項大賽中再破個人最佳。



女子跳遠香港紀錄保持者俞雅欣。（廖雁雄攝）

近年以英國為訓練基地的俞雅欣，今星期回港出戰一年一度的香港田徑錦標賽。她與今年再度來港參賽的澳洲選手Tomysha Clark鬥到最後一跳才分勝負。俞第一跳造出6.20米，之後連續兩跳犯規；Tomysha Clark第一跳僅跳出6.07米，第二跳犯規，第三跳為6.25米。

進入最後三跳，俞雅欣第四及第五跳同樣犯規，成績停留於6.20米；Tomysha Clark於第四跳創出6.33米，進一步擴大領先優勢，其第五跳則犯規。

來到最後一跳，俞雅欣面臨壓力，幸好這名27歲港將成功起跳，看到裁判揮起白旗，再展示6.36米的成績，她終以3厘米之差「絕殺」澳洲選手，連續兩年擊敗對方奪金，她禁不住手舞足蹈，難掩興奮之情。另一港將賈慧妍則以5.96米摘下銅牌。

俞雅欣連續兩年擊敗澳洲選手，稱霸香港錦標賽，另一港將賈慧妍（右）則以5.96米摘銅。（廖雁雄攝）

俞雅欣今場僅得第一跳及最後一跳成功，中間四跳全部犯規，她坦言最後一跳時有點壓力：「今日有幾跳的成績都應該不錯，只是因為犯規而不成立，最後一跳起步時有點壓力，而且起跳位置都較為進取，幸好沒有犯規。」

俞雅欣今年大部分時間留在英國訓練，今周回港參加香港錦標賽，剛回港已感受到香港天氣的威力，她笑言：「原來我在潮濕下就會鼻塞。」在久違的灣仔運動場出戰，俞雅欣需要時間重新適應戶外運動場的泰坦地（Tartan），因為她在英國主要在室內場練習，無論天氣好壞都如常訓練。

俞雅欣以6.36米贏得香港錦標賽冠軍。（廖雁雄攝）

俞雅欣去年為了爭奪巴黎奧運資格而四出征戰，惜最終與奧運緣慳一面，今年賽程相對輕鬆，將以今月底的亞洲錦標賽及11月的全運會為目標。她說：「去年為了爭取奧運資格，曾經一周內在三個不同地方比賽，當時沒有這種經驗應付密集賽程。今年的目標相對簡單，就是純粹衝擊PB（個人最佳），壓力不如去年，所以近期先集中調整小技術，今年最大的比賽就是亞錦賽與全運會，希望有好成績。」

俞雅欣的個人最佳成績正是香港紀錄，她於2023年杭州亞運跳出6.50米，一舉打破香港紀錄兼奪得銅牌。

俞雅欣今年以打破個人最佳為目標。（廖雁雄攝）

另外，俞雅欣在英國認識了熟悉生物力學（Biomechanics）的朋友，有助她處理阿基里斯腱，她指傷勢有點反覆，希望今年內能夠根治，以最佳狀態出戰11月的全運會。完成香港錦標賽，俞雅欣將留港訓練，直至月底出發韓國參加亞洲錦標賽。