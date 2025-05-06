NBA季後賽塞爾特人東岸準決賽出師不利　一度拋離20分終負紐約人

NBA季後賽東岸準決賽第一仗，應屆冠軍塞爾特人（Boston Celtics）面對今季常規賽4戰全勝的紐約人（New York Knicks），看似再一次輕鬆勝出，可是他們竟浪費半場16分的領先優勢，第四節末段被追平，繼而在加時告負，Game 1帶點意外地敗陣。



NBA季後賽應屆總冠軍塞爾特人東岸準決賽出師不利，第3節一度拋離20分下戰至加時終負紐約人。(路透社)

塞爾特人第3節一度拋離20分 紐約人拒放棄

紐約人就算擁有主場之利，今季常規賽對塞爾特人4戰全負，頭3仗更全部以13分以上差距落敗，而4月8日雙方戰至加時他們亦以117：119敗陣。雙方差距到底來自實力還是心理？首節兩隊得分緊咬塞爾特人以26：25領先1分，完半場綠軍將優勢擴大至16分，以61：45領放，第3節甚至一度拉開至20分，看來又一次可以輕鬆獲得勝利。

不過紐約人眾將並未放棄，合力挺身而出力追，第4節開始時塞爾特人仍有9分優勢，終被紐約人追成100：100令比賽進入加時，安奴比（OG Anunoby）、布力捷斯（Mikal Bridges）、唐斯（Karl-Anthony Town）加時一人一球助紐約人108：105擊敗塞爾特人，準決賽先拔頭籌，也向世人證明，今次對決並非一面倒。

NBA季後賽︱紐約人的安奴比（OG Anunoby）今仗攻入29分。(路透社)

泰譚（Jayson Tatum）、謝倫布朗（Jaylen Brown）各得23分，塞爾特人5將得分達雙位數仍不夠，紐約人同樣有5球員得分「上雙」，當中加時表現神勇、率先入樽再and1繼而為布力捷斯的三分球交出助攻的安奴比和布倫臣（Jalen Brunson）均攻入29分，整場均受犯規問題困擾的唐斯上陣31分鐘收穫14分、13籃板，合力帶領球隊獲勝。

布倫臣賽後稱，「明顯地，面對塞爾特人我們必須交出較常規賽面對他們時有更好的表現。從開球一刻已作好準備，必須打得更好。」他認為，球隊在常規賽第4次面對塞爾特人時表現有改善，「我們從頭3仗中調節，明顯地仍未做到，但絕對有改善，較頭3場更有競爭力。」布倫臣表示，球隊以那一場為基礎建立上去，成就今場成仗。

唐斯則表示，「我們在場上必須執行戰術，保持紀律。如果我們能夠打出本身的水平，打出我知道我們能夠做到的籃球，每一夜我們都給予球隊機會（獲勝）。」

6次入選明星賽的泰譚，今季常規賽4次面對紐約人平均得33.5分，命中率達53.5%，三分球亦達47.8％，那4場比賽塞爾特人平均取得125分。可是今仗他和球隊的進攻表現均在水準以下，泰譚23次起手只中7球，命中率跌至3成，三分球15射4中，全隊命中率也只得35.1%，不及紐約人的42.5%命中率。

負責看管泰譚的安奴比，首仗成功限制這位綠軍主將發揮之餘，進攻也有上佳表現。首圈對活塞時，他已經成功減低根寧咸（Cade Cunningham）的威力，令對方射球命中率由常規賽對紐約人時超過50%的整體及三分球命中率，下跌至42.6%，如他在防守端能繼續嚴守泰譚，塞爾特人相信會大為頭痛。

今次是塞爾特人與紐約人自2013年首次在季後賽碰頭，兩軍對上7次季後賽對戰，塞爾特人贏出4次，這支上屆總決賽力爭連續4季晉身東岸決賽。紐約人自2000年以來，未曾東岸決賽。