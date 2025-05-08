NBA季後賽︱紐約人靠第4節複製勝仗再挫塞爾特人　凍結泰譚大成功

NBA季後賽東岸準決賽，應屆總冠軍塞爾特人（Boston Celtics）在Game 2竟犯下同一失誤，再次在主場一度拋離20分的優勢下遭紐約人反勝，系列賽落後至0：2，主將泰譚再次遭到凍結，未來兩場失去主場之利，形勢極惡劣。



NBA季後賽︱紐約人再次在比賽末段發力，再次擊敗塞爾特人。（路透社）

紐約人連續兩仗從落後20分反勝

紐約人作客波士頓，東岸準決賽竟能連續兩場從大比數落後中反勝，兩場過程幾乎如出一轍。今場第3節戰至餘下4分05秒，他們落後50：70，跟上場一樣一度落後20分之多。第4節倒數7分25秒，紐約人仍落後70：84，布力捷斯（Mikal Bridges）一記中距離兩分為大反擊打開序幕。

他帶領紐約人在最後7分半鐘打出一段21：6攻勢，頭3節一分未得的布力捷斯，第4節攻入14分，最關鍵可能不是他的進攻表現，而是完場前在泰譚手中偷走籃球。比賽餘下12.7秒時布倫臣（Jalen Brunson）射進兩個罰球，紐約人反超前91：90， 塞爾特人尚有足夠時間組織攻勢，泰譚引球推進，預備起手前手上的籃球卻被布力捷斯偷走，領軍以91：90再勝一仗。

泰譚再被凍結手感更冰冷

布力捷斯賽後說，他們「找到勝利的方法」，隊友赫特（Josh Hart）攻入全場最高的23分，唐斯（Karl-Anthony Towns）得21分和17籃板，收穫17分布倫臣（Jalen Brunson）期待，「我們獲得重大機會，回到主場只需繼續鎖定比賽。」

塞爾特人今場起手命中率持續不佳，94射34中，只得36.2%命中，三分球40射中10，跟上場60射15中一樣，都是只得25.0%。主將泰譚的表現是塞爾特人的「寒暑表」，上場戰至加時他上陣44分鐘，在奧奴比嚴防下23射僅7中，命中率三成，當中三分球15射4中，共得23分；今場奧奴比和隊友一起夾擊之下，泰譚手感更冰冷，19射5中，三分球5次起手只中1球，上陣42分鐘只得13分。

NBA季後賽︱塞爾特人主將泰譚再次被紐約人嚴防下失準。（路透社）

西岸準決賽雷霆大勝追平

根據歷年統計，NBA球隊在7場4勝制作客勝出頭兩場之後，勝出系列賽的比率高達85.7%。目前東岸頭兩號種子都陷入這種的劣勢，頭號種子騎士落後溜馬0：2，二號種子塞爾特人也兩場落後紐約人。

西岸準決賽方面，首仗失利的頭號種子雷霆，以由頭帶到尾姿態以149：106大勝金塊，場數追平1：1。

NBA季後賽︱紐約人今場贏波功臣布力捷斯。（路透社）