NBA季後賽｜火箭追平返主場搶7 居里畢拿合轟56分難救勇士
撰文：陳智深
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NBA季後賽，金州勇士於本港時間周六（3日）早上，未能在主場拿下季後賽首圈第6場賽事，以107：115不敵侯斯頓火箭，令這系列賽雙方打成3：3，要進入關鍵「搶7戰」，並會在火箭主場上演。
上場將總比數追至2：3的火箭，仍需要再贏一場才可以將勇士逼至搶7。勇士早段失誤較多，外投命中率低，火箭得一直保持領先。在第2節火箭更一度有帶離11分優勢，不過勇士主將史提芬居里突然「着火」連取11分，包括射入2球三分，打出一輪11：0攻勢扳平。不過，火箭完半場前由湯臣和謝倫格連回敬一波8：0攻勢，領先5分下進入下半場。
至第3節，火箭以堅韌防守頂住勇士進攻，加上雲菲特（Fred VanVleet）今場手感火熱，單節貢獻10分，令勇士進入第4節前仍以兩分落後，但其後勇士愈戰愈頹，最終以8分不敵火箭，要上演第七場決勝。
火箭最高得分者和上場一樣亦是雲菲特，此子三分9射6中下攻入29分，艾柏朗辛古恩（Alperen Sengun）則貢獻21分和14籃板。勇士方面，一對老將居里得29分、畢拿入27分亦無濟於事。
31歲的雲菲特曾於2019年為多倫多速龍贏得總冠軍。他賽後指球隊贏在心態：「顯然我們知道勇士怎麼打，然後試圖讓他們覺得要晉級是非常困難。我認為我們的團隊因為年輕，運動能力成了今個系列賽的重要因素，當一切發揮出作用，就能取得成功。」
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