女子歐聯球評︱阿仙奴，多謝你教我們別放棄　擊敗巴塞奪冠非僥倖

女子歐聯決賽阿仙奴1：0擊敗巴塞隆拿奪冠，不止爆出冷門咁簡單。

巴塞擁有當前女足最華麗陣容，單是中場線已有兩位兩屆金球獎得主佩迪雅絲（Alexia Putellas）和邦瑪迪（Aitana Bonmatí）在陣，4強兩回合總比數8：2狂數應屆女子英超冠軍車路士，決賽面對聯賽落後車路士12分得亞軍的阿仙奴，賽前無人估比賽勝負，只是在猜「到底阿仙奴今場會輸幾多球？」



女子歐聯決賽︱賽前無人睇好阿仙奴可擊敗巴塞奪冠，她們演活足球永不言敗精神。（路透社）

賽前全世界都在猜「阿仙奴會輸幾多球？」

這場決賽戲碼，不單是巴塞一面倒地強大，也是阿仙奴已經積弱一些時日。阿仙奴曾是英格蘭最強女足球隊，近年在管理、教練等不同問題影響下表現滑落，任由對手車路士橫掃獎盃。

主帥艾迪禾（Jonas Eidevall）平庸無能，阿仙奴今季歐聯再由外圍賽首圈打起，分組賽首仗以2：5大敗予拜仁慕尼黑，加上英超開季亦如災難，他終在去年10月請辭。副手施歷格思（Renée Slegers）暫掌帥位，阿仙奴即如脫胎換骨，她今年一月「坐正」，但前朝遺害不輕，重建需時，就算驚喜入到歐聯決賽，連最樂觀的阿仙奴球迷亦不敢相信她們會贏。不過，她們就是做到了。

女子歐聯決賽︱兩屆金球獎得主邦瑪迪賽後十分失落。（路透社）

強大的威廉臣終於回來了

從賽後訪問，隊長列圖（Kim Little）、副隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）等均提及，她們上星期不太滿意教練團的決賽戰術部署，於是作出調整，直到球隊終於找到一個認為可以跟巴塞一戰、有機會獲勝的方案。

巴塞攻力強大，防守未算滴水不漏，因此阿仙奴先求穩守，一對中堅威廉臣、卡莉（Stephanie Catley）和門將當施娜（Daphne van Domselaar）均踢出水準。老實說英格蘭國家隊隊長威廉臣領軍贏得2022歐國盃後水準回落，至今未返巔峰，直到今仗3年前夏天那個強大的威廉臣終於回來了。

女子歐聯決賽︱莉亞威廉臣終於再次踢出巔峰水平。（路透社）

阿仙奴奪冠背後最大功臣——施歷格思

阿仙奴是唯一曾贏得歐聯的英格蘭女足球隊，2007年那支星光熠熠的阿仙奴首奪歐聯，更成為史無前例的4冠王，一班傳奇女將的畫像刻劃在酋長球場外，與2004年男子隊不敗一季的傳奇互相輝映。不少球迷都記得，那年歐聯決賽年紀小小的威廉臣有份當球僮，其實18年前那場決賽，施歷格思亦以青年軍身份在場。

施歷格思球員年代只待在阿仙奴一年，這位以足球智慧廣受稱頌的荷蘭中場，29歲那年便因膝部重創被迫提早掛靴，轉換跑道踏上教練之路，亦一直備受期待成為「下一個域雯（Sarina Wiegman）」。她先在瑞典低組別球隊青年軍教起，上任數月已升任一隊主帥，2021年轉任瑞典U23教頭，2023年重返阿仙奴當艾迪禾副手。阿仙奴女足昔日成功的地方，是猶如大家庭一樣的團隊氣氛，艾迪禾上任後引入自身班底，數個轉會窗下來團隊氣氛大不如前，一班球員亦患得患失。

女子歐聯決賽︱施歷格思（Renée Slegers）的溝通能力最受讚賞，正式領軍4個月便為阿仙奴再次帶來歐聯冠軍。（Getty Images）

重建團隊精神 阿仙奴眾星能力再度解放

施歷格思願意聆聽和了解球員，跟艾迪禾不同，她跟隊中所有球員關係良好，艾迪禾一走，阿仙奴表現即如脫胎換骨，顯然不是她的戰術有何獨特之處，而是她再次帶出阿仙奴的團隊精神。

曾三度效力阿仙奴的傳奇射手史密夫（Kelly Smith），目前在球隊擔任前鋒教練，她最為讚賞施歷格思的一點就是對方的溝通能力，透露施歷格思跟艾迪禾最大差別就是她總是願意花時間跟球員溝通，了解她們每一個的需要。她就像膠水那樣，把一個個阿仙奴球員重新黏合起來，從一盤散沙再次成為強大團隊，讓她們重拾信心和笑容。

來投後一直總是差點什麼的前鋒路素（Alessia Russo）大放光芒，在美迪瑪（Vivianne Miedema）離隊陰影下從巴塞加盟的瑪莉安娜（Mariona Caldentey）完全發揮出級數，2月由曼城外借加盟的姬莉（Chloe Kelly）終可重拾足球的樂趣，當時她差點就想提早退役了。從個人到團隊，阿仙奴在施歷格思麾下持續成長。

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歐聯表現不完美但很堅毅

就算艾迪禾的遺害讓阿仙奴今季聯賽追不上車路士，施歷格思領軍在之後5場歐聯分組賽全勝，首名晉級8強。去到淘汰賽階段，更展現已失去多時的韌力——8強首回合作客0：2不敵皇馬，次回合主場攻入3球反勝晉級；4強面對8屆冠軍里昂，首回合主場負1：2遭外界一致看淡下，作客4：1大勝並以總比數5：3晉身決賽。

決賽對巴塞，再次被全世界看淡，但阿仙奴在找到可行戰術方案後便上下一心，她們堅信計劃可行，並在球場上昂然全力執行，毋懼對手威名或近況，踢出足以載入史冊一仗。守至67分鐘尚未失球，趁對手體力下降作出調動，英格蘭歐國盃功臣美特（Beth Mead）、瑞典前鋒布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）失去正選，二人的速度和能力仍是毋庸置疑。美特一記靈氣盡現的直線傳球突破越位，布力克史汀娜絲接應起腳破網，74分鐘阿仙奴意外領前。巴塞傾力反撲受制阿仙奴嚴防，終未能平反敗局，連續5年晉身歐聯決賽，並3度捧盃，今次冠軍卻不屬於她們。

女子歐聯決賽︱阿仙奴隊長列圖2008年首度加盟阿仙奴，再度歸隊苦等多年，終領軍奪冠。（路透社）

阿仙奴，多謝你教我們別放棄！

是的，阿仙奴的表現或許並不完美，但她們全隊完美地展示出無比的勇氣和堅毅，毋懼對手遠較自己強大，始終保持信念，堅定執行所相信的方案。今天，巨人歌利亞再次被大衛擊倒了。小時候看漫畫《足球小將》，不禁覺得主角硬要跟實力遠較自己強的對手戰鬥很傻，阿仙奴女足一班球員和教練用90分鐘向我們證明，在足球世界，並沒有絕對的不可能。

年僅36的施歷格思，正式帶隊僅4個月便為阿仙奴帶來時隔18年的歐聯獎盃，阿仙奴球迷是否可以開始期待王朝再臨，或需要觀察多點時間，毫無疑問的是，今次這隻獎盃足以奠定她是繼域雯後，另一位頂級荷蘭女教頭的地位，說不定日後可青出於藍。