港足日與夜．麥基︱原來勤奮也能做最好　別讓世界定義你是誰

前香港足球代表隊前鋒麥基（Jaimes McKee）昔日讓球迷「又愛又恨」——愛他的勤奮拼搏，但其腳下功夫卻為人詬病。

曾經，他以為球員應該像隊友林嘉緯一樣「好波」才稱得上成功，過份強逼自己練習控球跟盤球，壓力大得身體捱不住，只能以掛靴作解脫。

直至遇上一位運動心理學家，他才發現成功的定義其實不止一種，原來自己的勤奮也是優勢。執起教鞭的他希望幫下一代及早找到「答案」，選擇一條適合自己的道路。

攝影：夏家朗



2019年11月19日，足總為麥基舉辦歡送儀式。（資料圖片／歐嘉樂攝）

我腦海中的麥基定格在他告別職業生涯那夜，梳起爽朗髮型的Jaimes手持鮮花、捧着印有其樣貌的紀念盾，在香港大球場接受約6000名觀眾的掌聲；他淡然舉手致意，就此高掛球靴。

麥基淡然舉手致意，就此高掛球靴。（資料圖片／歐嘉樂攝）

4年轉眼過去，今年一次港足梯隊練習，終於再見麥基身影。球員年代在場上總是活力滿滿的他，戴上被汗水滲至褪色的藍色喼帽，一把淡金色長髮令帽子顯得特別小。他在場邊翹起手，默默地觀察着。

「他在留意球員訓練量，閒時又會關心我們私下的訓練計劃。」Jaimes上季尾兼任港超球隊香港U23體能教練，當時仍在陣的黃浩然如是說。麥基雖然身為一代港足前鋒，卻沒讓球員覺得有很大隔膜，「他有種親和力，令人很信任他，很容易向他分享自己、說真話。」

黃浩然（右）上季仍效力香港U23，他不時跟麥基交流，坦言對方會不吝啬地分享經驗。（夏家朗攝）

訓練中麥基清楚講解每個熱身步驟，又陪有輕傷在身的球員做低強度練習；後來球員在記者拍攝時高呼「James Bond」戲弄麥基，着他「請客」，Jaimes攤開雙手、用半鹹淡廣東話說「無錢」，引得眾人笑逐顏開。

每位教練都有自己的風格——是嚴厲或仁慈，是激勵人心或循循善誘。麥基的作風，很大程度與他退役的原因有關。

我不斷努力變得更好，但感覺在變老，我不享受踢足球了。

麥基的教練風格，跟他退役原因有關。（夏家朗攝）

壓力侵蝕自信 只能借退役作解脫

2019年7月中，麥基向球迷投下震撼彈，宣布結束長達13年的職業生涯。不論是所屬球會聲明，或是個人社交網站的感言，都極為簡短，掛靴原因至今仍鮮為人知。

「（掛靴前）那兩季我不太享受踢波，時常感受到隨之而來的壓力。我不斷努力成為更好的球員，但覺得自己在變老；看見年青人慢慢趕上，認為把機會留給他們會更好......」麥基望向遠方，憶述當時的心路歷程。

麥基的強項是驚人速度，因一個「小明跑得快過火車」的笑話，球迷稱他為「麥小明」。（資料圖片/黃永俊攝）

他之所以被網民稱為「小明」，是因為跑得快，在場上拼搏、不惜氣力衝刺及逼搶的特質，深受教練跟球迷愛戴。然而16歲才接受正統訓練的他，同時常遭批評球技不佳、把握力欠奉。

這些Jaimes都很清楚，比起外界聲音，焦慮更多是源於自身，「平日訓練中很多保持控球、盤球的練習，我的表現都無法達到自己期望。我會很擔心令隊友、球隊失望。」他低着頭道。

麥基生於運動世家——祖父曾是職業球員，爸爸則踢過半職，媽媽更身為高爾夫球選手，使他立志在體育界有一番成就，「也許家人沒有逼我，只是我想讓他們刮目相看。」

我資質差，唯一可以做的就是勤奮地跑。

當年替香港飛馬贏得足總盃，麥基跟父親分享喜悅。（IG@jaimesmckeefootball）

自小父親也向麥基灌輸做運動員應有的專業態度，每場比賽後都會檢討，培養出他為自己訂下極高標準、過份追求完美的習慣。「我資質本已比人差，唯一可做的就是勤奮地跑、練習，雖然不一定換來結果，但至少在我能力範圍內做到最好。」

Jaimes嘗試節食、加操、甚至會每日寫筆記提醒自己，逼得腦袋時刻圍繞足球在轉，即使放假與家人聚會仍無法抽身，也難以入眠。久而久之，他失去了對足球的熱誠和動力，根本不期待比賽。

雖然32歲對球員來說不算很老，但身體恢復得慢、沒過往靈活，一切都像在呼喚麥基退下來，「原來我根本沒有時間了，就算再努力，也不會變得有多好。」

掛靴的決定縱對球迷來得突然，卻早已埋藏在他心底多時。

「我知道自己一定要休息，即使沒有退役，至少也要花半年去做點其他事。」麥基退役後即到英國及西班牙遊玩3個月，又赴日本出席好友婚禮，迷上滑浪等其他運動，對過往球季間「唞暑」也會擔心受傷、影響體態的他來說，這種無憂無慮完全是一種解脫。

退役後放大假的無憂無慮，對麥基來說是一種解脫。（夏家朗攝）

原來不一定要腳下功夫好，擁有其他特點，也能是個好球員。

誰來定義成功？ 原來我也是個好球員

這段時間使麥基生活再次充滿正能量，因此對揭開人生新一頁，他沒有後悔。可是他不禁想，也許自己的生涯可以不止於此。

在球員生涯尾聲，Jamies認識了一位來自澳洲的運動心理學家，使他根深蒂固的想法起了變化。

「過去我認為『好球員』就應該像（林）嘉緯一樣，比賽傳球給他就可以了，他總是保護到皮球，控制到節奏。」這點正是麥基做得最差的，亦是他質疑自己的最大原因。

「可是他告訴我，原來這只是其中一種定義球員好壞的方法，像恩尼斯達、沙維等中場，這可能是對的。即使是C朗，也未必能夠每次都成功，因為他不是傳統柱躉式前鋒，其強項是利用體格、跑動、盤扭跟射術破門。」

「擁有其他特點，也能是個好球員。」

「而其實我的跑動也是長處！這是連嘉緯也做不到的事。」

他慨嘆自己領悟得太遲，雖然不百份百肯定繼續當教練，但仍希望能協助下一代，避免犯下自己過往的錯誤，「我想年青球員能早點找到自己的優點，學懂看透壓力，自信地享受足球。」

麥基攻守都絕無放鬆，不懈地回防、拼命地緊纏對手。（資料圖片/黃永俊攝）

當個適合自己的好教練

訪問那天麥基依然展示出勤勞的一面——早上8時許抵達將軍澳足球訓練中心準備球會訓練，收操後吃過午飯便趕回西貢擔任私人健身教練；與港超門將奧利斯合作的他，晚上再到九龍仔公園帶領A&S足球中心梯隊參與青少年聯賽。

由早教到晚，有趣的是，他告訴記者自小害怕演講，至今還未習慣在一班人面前發表意見；過往只專注自己就夠的他，坦言連接受訪問也會不自在，只是為了生計，唯有「頂硬上」。

Jaimes自認性格內向，憂慮如何勝任教練這份工作，惟去年擔任港足U17助教到泰國集訓，受足總菁英培訓總監、日籍教練保坂拓朗（Takuro）啟發。

保坂拓朗（右）2021年由日本足總派往香港。（HKFA）

「Takuro每課練習後都會揀一至兩位球員，由他們去總結、給予對方意見。他又會發問，讓球員討論，很有趣。」

「我不擅長清楚表達自己想法，因此這方式很適合我；與其自己講，不如讓球員講。」這次他不再懷疑自己。

記者發現，Jamies賽前會跟A&S的小將們預演開角球、被對手打突擊等各種情況，反問球員應該如何做、首要任務是什麼，還要想好後備方案，而球員的確很主動地舉手搶答。

出場的是球員，所以由他們決定怎樣做最好不過。

麥基是「發問型」教練，他認為這種風格更適合自己個性。（夏家朗攝）

身為後衛的隊長Dylan Chai竟最佩服麥基的頭槌，說他常常以身作則，也更喜歡這種作風，「比起純粹聽教練指令去做，我們在過程中會思考，更能理解背後原因；對自己提出的目標，自然更有動力去完成。」

麥基根本不介意球員們給出什麼答案，只要他們肯說，已經邁出一大步，彷彿他也在督促自己一樣。他會故意點名看似心不在焉或低下頭的人，「他們上學時溝通已經不多，我希望球員多點交流。始終到最後出場的是他們，教練只是在一旁，所以由他們決定怎樣做最好不過。」

麥基雖然是教練，但沒有高高在上的感覺，跟球員地位相對平等，會互相交流分享。（夏家朗攝）

其實Jamies曾經想過像拍檔奧利斯一樣嚴格，卻「下不了手」，改以「Come on！」等鼓勵語句代替；即使是球員浪費大好機會，他都只會說一聲「Unlucky」便帶過。

A&S那晚大勝對手，每次入波Jamies都相當冷靜，倒是有位新球員後備上陣取得進帳，讓他欣慰地露出「姨丈笑」。球隊有一個習慣，就是與入球者逐個合照，再上載至社交網站，讓球員受到更多人肯定跟讚賞。

我不強求球員服從，只希望他們凡事盡力而為。

比起嚴厲地責罵，麥基更愛鼓勵球員。（夏家朗攝）

+ 3

給下一代的 不止是一句說話

也許，是因為他總不其然想起自己的經歷、那份當教練的初心，「年青人面對考試、測驗，在香港已有足夠的壓力，足球場理應是他們放鬆，跟朋友玩樂的地方。」

「就算是職業層面，做球員首要條件，也必須是享受足球。所以我想給他們多一點自由，不強求他們服從，只希望他們凡事盡力而為。」

他對球員的問題還有這一條：「請說出你做得好的3件事」，目的是從各種負面聲音中，提醒球員仍有可取之處。「可能你左腳能力很弱，但最重要是右腳傳中技術很好！這才是你突圍而出的地方。」

回顧麥基的職業生涯：（按圖放大）

+ 17

每個人都會犯錯，重點是你如何反應。當你知道自己一定會反應過來，就不會怕出錯。

其實人生也一樣，每個人總有優點，不必強行把別人的價值觀套在自己身上；就算暫時發掘不到，至少勤奮肯定是一種長處。

麥基就是這方面的佼佼者，「努力練習、準備，調整好作息，這都是我們控制得到的事。」即使現在當上教練，事前Jamies都會計劃好每節練習、寫好簡報講解、處理好相關行政文件，又會為每位小球員每場表現做總結、評分跟提供建議。

「但有很多因素我們控制不了，每個人都會犯錯，重點是你如何回應。像我失去腳下球，我會直接跑去把它搶回來。我改變不了失機的事實，唯一能做的就是重新再來，只要繼續跑，我還是會有機會入球。」

「當你知道自己一定會反應過來，就不會怕出錯。」Jaimes耗盡整個職業生涯，承受過無數次抨擊，才能說得出這看似簡單的道理。這也是現在身為港足U14、U15、U18教練的他，最想跟下一輩說的話。

不要怕犯錯，是麥基最想跟新一代球員說的事。（夏家朗攝）

新一代的香港隊，還需要像麥基這樣的球員嗎？

麥基一如所料，沒有想把焦點放在自己身上的意欲。他只希望新一代在場內場外都保持專業，不斷鍛鍊自己，擁抱所有困難的時刻。Jamies最後補充了一句，「不過，更最重要是有信任他們的人，願意給他們自信、機會，和傳授經驗。」

新一代的香港隊，更需要像麥基這樣的教練。