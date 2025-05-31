足總盃︱流浪反勝為敗　隊長劉智樂勞氣訴苦　李輝立轟外援無盡力

足總盃決賽周六（31日）於旺角場上演，標準流浪在一度領先1：0，最終以1：3不敵東方，隊長兼攻入首球的劉智樂賽後十分勞氣，總幹事李輝立亦把矛頭指向外援伊巴謙。



流浪在足總盃決賽憑華人神射手劉智樂的入球先開紀錄，領先足足80分鐘，但防線卻在4分鐘內突然「決堤」，被巴科爾連轟三球，反勝為敗。

劉智樂近門加一腳，助流浪領先。（袁志浩攝）

身為隊長的劉智樂賽後相當勞氣，不斷向隊友及教練團「訴苦」，他受訪時控制着情緒，「足球是團隊運動，隊友防守得這樣辛苦，令我們有很多反擊機會，且有人數優勢，但全隊也處理得不好，有少少不開心」。

他強調自己並非怪責別人，而是不論是過去賽事或今仗賽前，都曾特別向大家提到要踢出團體精神。

他認為今場勝負分野，在於球員爭勝心不夠強，被追和後心態放鬆：「4分鐘失3球這種情況，在一場決賽不應該出現，球迷也不想看見我們站在這裏發呆」。

劉智樂賽後向教練團「訴苦」。（袁志浩攝）

李輝立轟伊巴謙無盡力。（袁志浩攝）

流浪總幹事李輝立則把矛頭指向個別外援，尤其是導致首個失球的翼鋒伊巴謙：「有人盡力但級數未夠的話，我們不會怪責，但有球員無盡力，我們是看得到的，他只踢交差波，若教練團跟他討論後沒有改善，便會放棄，這麼高人工就要交功課。」

他認為教練團也有責任，應有部署如何應對上演帽子戲法的巴科爾：「巴科爾是心腹大患，往往能起死回生，當我們領先1：0，是否應讓一位肯跑的人去看管他？」他最後表示，流浪下季會繼續搞青春班，珍惜有質素的本地球員。