01山記｜最近距離追蹤跑山界龍爭虎鬥　大美督來回烏蛟騰感受激情

星期日（25日）是香港山路錦標賽，記者由早上6時半起，在大美督及烏蛟騰一帶郊區走來走去，採訪到下午4時多離開，與大家分享當日見聞及部署。

最難忘是在終點見到長距離男子第四名陸卓廷（Plato），衝線後虛脫一樣躺在地上，淚眼紅紅，因為他之前幾晚睡得不好，大半程都抽住筋、捱住痛跑，十分辛苦，亦十分激動。最錯愕的是早上9時半左右，在媽騰古道影相期間，突然11公里體驗組的跑手高速衝下來，同時34.3公里短距離組「頭車」則從下快走上去，兩批人如「撞車」，情況不是太理想。



這場是由田總主辦的香港山路錦標賽。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



早上6時半，從春風亭俯瞰大美督。（顏銘輝攝）

今次採訪的目標，希望在賽道上影到長距離及短距離的「頭車」，同時能夠在終點等待他們衝線。經過一輪計算及考量，早上6時半抵八仙嶺春風亭，影7時開賽的長距離跑手。「頭車」約5分鐘就從起點跑到上來，想不到領頭的不是「阿歹」謝覺偉，而是陳自強（Jason），排第三的是「康仔」譚子康，而第四的是「曦仔」吳暐曦。在曦仔後面的是「怪獸」曾福祥及Plato，再接着是「阿Lui」黎楊壘。長距離男子前列的激戰，就在以上這班跑手間爆發！在中游開始見到女跑手，張敏怡、「細比」黃琪珍對鏡頭都很敏感，有擺甫士。要跟甄智貽（Angie）說句不好意思，你當時在人堆中，影到你的兩張相都「out fo（失焦）」了。

在春風亭，Jason一馬當先，阿歹跟住，再之後是康仔。（顏銘輝攝）

影完長距離路經春風亭，就落大美督起點看看環境，跟短距離的跑手打氣，接着坐巴士入烏蛟騰，尋找適合拍攝的位置。早上9時前，在媽騰古道中間找了一段沒有樹蔭的石級，就在那裏開始「餵蚊」，等待短距離的跑手上山！等了一會兒，聚焦下方的我聽到上面有密集的腳步聲衝下來！原來是11公里體驗組，其中有班年輕人衝得特別快及起勁！原來體驗組及短距離有部分賽道是逆線重疊！

香港山路錦標賽2025，曾進傑贏得短距離男子冠軍，羅樂賢及黃浩聰分別得亞軍及季軍。在烏蛟騰上山時，曾進傑帶領一班前列跑手前進。（顏銘輝攝）

在早上9時半到10時左右，媽騰古道經常出現「撞車」情況，體驗組跑手高速跑下來，短距離前列跑手就快走上去。（顏銘輝攝）

令人擔心的畫面出現，約9時半，「鷹鷹」曾進傑帶頭，引領住一班好手快步衝上來，羅樂賢、黃浩聰、魏賡、鄧敏華、劉梓浩等像排隊一樣跟住鷹鷹。同時間，體驗組的跑手衝下來，路窄多彎，真的考驗大家反應。這種「撞車」的情況有點不理想，尤其是「頭車」撞「頭車」。記者站在路旁，最常聽到的是途經跑手說「小心」及「sorry」，還有跑手抱怨「邊個設計條路」！

賽後問過一些跑手，大家覺得媽騰古道的「撞車位」可以改善一下，而且解決方法很簡單，只要其中一個組別提早或延遲半小時起步，便可避免「頭車」撞「頭車」。其實過了快腳的一批，其他跑手都是慢上慢落，只要互相禮讓，就未見太大危險。最理想的做法，當然是避免不同距離組別的賽道有逆向重疊的情況。

短距離女子冠軍林楚茹努力上山。（顏銘輝攝）

大約等到10時半，開始陷入貪心的掙扎，既想等到長距離領先跑手上媽騰古道，亦想等到短距離領先跑手從馬頭峰下來。我決定從山腰下來，準備落去馬路等長距離，縮短之後趕去船灣淡水湖郊遊徑入口的時間。阿歹真的很快！未落到山腳，已經見到一道紅色的身影出現！阿歹氣定神閒地上山，我們還傾了兩句。

香港山路錦標賽2025，「阿歹」謝覺偉奪得長距離男子冠軍。他從烏蛟騰上山。（顏銘輝攝）

頭半程的長距離賽道需要兩次上落黃嶺，再過烏蛟騰那邊開始東北路段，Jason很有鬥心，先帶頭，再狂跟阿歹，後面的康仔及曦仔亦步亦趨。怪獸似乎有點保留，與阿Lui及Plato守在後一點。跟阿歹真的不容易，Jason開始後勁不繼。見完阿歹，我繼續行落山，10分鐘後見到康仔。我跟他說阿歹過了10分鐘，康仔應了一句「我唔理佢嘞」。不要妄想跟阿歹，還是走自己速度最明智。再行落一點，發現怪獸已經上到第三位，而他似乎很重視阿歹，劈頭就問「阿歹點」，我就告訴他阿歹過了十多分鐘。接着，我依次序影到曦仔、阿Lui及Plato，他們很接近。

康仔撐住一枝行山杖上山。（顏銘輝攝）

看看時間，決定暫時放下長距離，走到船灣淡水湖郊遊徑入口，等待短距離的跑手。短距離四雄並立，鷹鷹、聰sir、Rex及魏賡極接近。大約11時，鷹鷹首先衝下來，奔向新娘潭。兩三分鐘後，Rex及聰sir結伴下來。此時，我發現長距離的女子「頭車」敏怡及細比快到烏蛟騰，所以不等魏賡了，連忙趕去馬路，見到「青山之王」梁光恆跑過，黃國威緊隨其後。過多一會兒，敏怡出現了，而女子第二名的細比也在視線之內。

香港山路錦標賽2025，曾進傑贏得短距離男子冠軍，羅樂賢及黃浩聰分別得亞軍及季軍。曾進傑首先落了馬頭峰，跑往新娘潭。（顏銘輝攝）

張敏怡沿馬路跑入烏蛟騰，後面矇矓中的白衫跑手就是黃琪珍。（顏銘輝攝）

影完細比，剛好是11時20分，不能再等Angie了，馬上上巴士，趕回去大美督，因為鷹鷹狀態看來很好，加上後有追兵給予壓力，估計鷹鷹可能12時前衝線。果然，我到大美督後不久，鷹鷹就在11時49分衝線，若果遲一班巴士，可能未必趕得及。之後，Rex及聰sir回到終點，鎖定三甲。由於終點白普理賽馬會青年旅舍的位置不大，跑手及「花生友」們都更喜歡留在外面迴旋處。

香港山路錦標賽2025｜曾進傑力壓羅樂賢短距離奪冠 林楚茹封后

香港山路錦標賽2025｜謝覺偉寓賽於操再封王 張敏怡衛冕長距離

香港山路錦標賽2025，曾進傑贏得短距離男子冠軍，羅樂賢及黃浩聰分別得亞軍及季軍。（顏銘輝攝）

一度想過再上新娘潭等阿歹，但考慮到巴士班次疏，若果在新娘潭等到但趕不及回大美督，那就因小失大了，故此之後長期在終點等待。在終點，大家其中一件談論最多的事，傳聞短距離成績有變，再傳出第五名魏賡被取消資格。消息原來屬實，魏賡在馬頭峰跌了一件風褸，之後他在檢查站檢查裝備時被發現，故此取消資格。

在中午，長距離形勢大定，阿歹已經帶開，康仔及怪獸爭亞軍，Plato及阿Lui爭第四，而Jason及曦仔都後勁不繼，其中不少探子表示擔心曦仔的狀況。女子方面，敏怡已經建立優勢，拋開了細比，而兩人亦拉開了Angie。最終，阿歹在下午2時前衝線，大熱衛冕。

香港山路錦標賽2025，「阿歹」謝覺偉奪得長距離男子冠軍。他興奮地衝向終點。（顏銘輝攝）

康仔在新娘潭領先怪獸接近4分鐘，在最後一段路怪獸狂追，追回一分鐘多點。康仔快怪獸約2分半鐘到終點得亞軍，而怪獸衝線後很激動，不禁流淚，雙眼紅紅。怪獸之後解釋：「早排屋企發生咗啲事，加上身邊好多朋友屋企都有事，我自己好大感觸，跑咗咁多年，中間曾經好辛苦，有啲厭跑，又或者其實咁堅持係做咩！生活都係喺可能嘅空間下，我哋盡力去做，有時候我覺得自己顧慮太多。有時見到身邊嘅跑手同朋友，阿歹、康仔好投入去訓練，其實唔使諗咁多。」

譚子康衝線，獲得亞軍。（顏銘輝攝）

季軍曾福祥衝線。（顏銘輝攝）

康仔同怪獸提起戰況，兩人在荔枝窩曾拍住跑，之後康仔先發力，兩人仍保持視線內的距離，直至在上大峒的路上，康仔拋開怪獸，保持第二名回終點。兩人都多謝對方，康仔話若非怪獸追上了他，他應該會失去動力，跑得更慢。康仔表示今場山路錦標賽龍爭虎鬥，「跑得快嘅都會嚟跑」，所以都拼盡去跑，而取得亞軍是超出期望。

怪獸（左）及康仔惺惺相惜。（顏銘輝攝）

Plato衝線後與康仔及怪獸擁抱。（顏銘輝攝）

說到流淚，第四名的Plato流得比怪獸要多。一班前列跑手完賽後，大多外表輕鬆，在終點一起「吹水」，而最頹最殘的是Plato，他衝線後躺在地上，應該都至少躺了半小時，而且雙眼不時流淚，他今場真的跑得很辛苦，可說突破了自己的極限，他自稱付出120%的努力。

Plato躺在地上一段長時間。（顏銘輝攝）

Plato躺在地上一段長時間。（顏銘輝攝）

他告訴我，很早已經抽筋，大半段路在爆與不爆之間掙扎，「睇到曦仔、阿Lui同Jason，佢哋3個都好強，上馬頭峰前，我加速拉開佢哋。一直抽筋，不停抽，一直頂住，我一直食鹽丸控制住，有好多學生支持我，所以我唔好令佢哋失望。我幾辛苦、幾爆都好，我都要堅持。返嚟（終點）嘅最後攀升，我一直唔敢望後面，可能阿Lui就喺後面追住，拼命跑上去。」

阿Lui與康仔合照。（顏銘輝攝）

Plato表示自己擅長30至40公里的比賽，而且他又怕熱，本身這場5月底、超過60公里比賽已經對他很有挑戰。「呢場係光明頂，跑手各自都好緊張呢個比賽。」Plato表示很大壓力，近日睡得很差，每晚只睡了兩三個小時，估計這是身體出狀況的原因。他表示全靠想住太太、家人及學生，才能夠在馬頭峰捱到回來。記者見Plato赤腳臥着，原來他跑到連鞋都爛了，碳板斷了。如果要選今場比賽最拚命跑手，相信非Plato莫屬。最後，Plato快阿Liu不足3分鐘，保住這個有血有汗的第四名。

Plato激動流淚。（顏銘輝攝）

如果有最佳復出獎，則應該屬於細比。她由去年5月底開始養傷，比賽量大減，今年見她慢慢恢復，想不到她今場表現彷彿回到兩年前，頭半段跟敏怡叮噹馬頭，最後只慢敏怡約12分鐘，複製了上屆長距離賽的女子冠、亞軍。

「細比」黃琪珍跑入烏蛟騰。（顏銘輝攝）

採訪山賽的確很累，但亦很享受。在不同位置捕捉跑手，觀察他們的變化，有人快了，有人慢了；有人發力了，有人跑爆了；可能有人最初能輕鬆跑住聊天，但下個位置見他已經無力對話，到最後見證他咬緊牙關衝線。雖然我不用跑，但都好像有種與他們走過了60公里的感覺。