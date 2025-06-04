水晶宮辛苦爭得歐霸入場券　違反UEFA一規定或遭踢出歐洲賽︱足球

英超球會水晶宮在足總盃決賽爆冷擊敗曼城，奪得創會119年來首個重要錦標，而且還奪得一張歐霸入場券。

可是因為歐洲足協一項規定，他們可能在來季被逐出歐霸，出盡九牛二虎之力贏得足總盃，卻失去歐洲賽資格。



水晶宮在足總盃決賽爆冷擊敗曼城，奪得創會119年來首個重要錦標。（路透社）

水晶宮大股東同時持有里昂

剛贏得足總盃的水晶宮，獲得來季歐霸資格，然而球會股權結構較複雜，母公司Eagle Football Holdings有4個合夥人德斯陀（John Textor），主席巴里殊（Steve Parish），哈里斯（Josh Harris）和比利沙（David Blitzer），4人各佔球會25%投票權，當中德斯陀為大股東，而Eagle Football 持有法甲球會里昂88%股份，同時持有水晶宮43%股份。

里昂今季在法甲得第6名，原本獲得歐洲球會第三級別的歐協聯資格，但由於法國盃冠軍由巴黎聖日耳門贏得，PSG本身已通過法甲冠軍身份獲得歐聯資格，因此里昂可獲提升上歐霸。

歐洲足協條例解說

根據歐洲足協（UEFA）歐聯條例第5條，沒有球會可在直接或間接持有任何另一間球會股權的情況下，同時參與UEFA旗下的歐洲球會賽事。

之後UEFA放寬條例，容許同系球會參加不同級別賽事，例如其中一隊踢歐聯，另一隊可踢歐霸或歐協聯，但仍不准兩隊齊踢同一級別賽事。

里昂今季獲法甲第6，並在PSG同時贏得法國盃和聯賽冠軍下，來季獲提升踢歐霸。（Getty Images）

里昂獲提升上歐霸 水晶宮或被逐出歐洲賽

現在同屬Eagle Football的里昂和水晶宮均獲歐霸資格，按規定只得一隊可出賽，另一隊要「降格」踢歐協聯。根據UEFA的條例細則，里昂今季在法甲排第6，水晶宮在英超排第12，由於里昂在本土聯賽的排名較高，因此是獲得歐霸資格一隊。

不過，水晶宮或連降格踢歐協聯的資格也沒有。由於Eagle Football的其中一位合夥人比利沙旗下的Global Football Holdings擁有丹麥球會邦比，而邦比在丹麥超級聯賽得第3名獲得來季歐協聯資格。由於邦比的聯賽排名同樣較水晶宮高，因此水晶宮有機會被逐出來季的歐洲賽。

水晶宮如被踢出來季歐洲賽，英超第8位的白禮頓可出戰歐協聯。（Getty Images）

白禮頓或成最大得益者

為保歐洲賽資格，水晶宮管理層目前已前往歐洲足協總部Nyon，跟UEFA進行緊急會議，盼望找出一個可行解決方案讓水晶宮照樣參加歐霸。他們的理據是，水晶宮與里昂兩間球會之間在球會設施、資產以至球員等各方面均無關連，而大股東德斯陀亦不能單獨為球會作出決定，因為投票權是由他與另外3位股東平均持有。

暫時未知水晶宮的陳述是否足以說服UEFA網開一面，一個解決辦法就是德斯陀出售股權。一旦水晶宮的要求遭UEFA否決，英超聯賽排第7的諾定咸森林，可由歐協聯提升上踢歐霸，而原本錯失來季歐洲賽、排第8位的白禮頓，則會獲得歐協聯一席，成為事件中的最大得益者。