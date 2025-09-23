人物誌．迪比利｜曾是巴塞隆拿最失敗收購　2025強勢反彈奪金球獎

巴黎聖日耳門奪得歐聯冠軍，主將奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）大熱奪得金球獎。

這名法國前鋒雖在18歲已盡展天賦，場外卻毫無自制，打通宵機、只吃快餐、練波遲到是家常便飯，他足足浪費了7年黃金歲月，才猛然覺醒，而令他醒悟的，正是PSG主帥安歷基一次懲罰。



迪比利以英雄姿態在法網展示歐聯獎盃，然而不到一年前，他的表現和態度仍飄忽。（Getty Images）

2024年9月，巴黎聖日耳門在歐聯作客阿仙奴賽前一天，主帥安歷基突然宣布奧士文尼迪比利不會進入比賽名單，「他的表現未有顯示出對球隊的尊重、行為也不符期望」。

當時這對迪比利來說似乎已是家常便飯，在雷恩出身的他18歲已在法甲單季攻入12球，翌季即獲德甲勁旅多蒙特羅致，上陣49場攻入10球，當中包括在德國盃決賽入球，助多蒙特擊敗法蘭克福，奪得球會5年來首個冠軍，他亦入選了該季德甲最佳陣容。

丹比利年紀輕輕就助多蒙特奪得德國盃。（Getty Images）

當時他只有20歲，展現着似乎無窮的天賦，巴塞隆拿隨即拋出橄欖枝，以1.45億歐元的天價簽下了他，那時誰會想到，這筆轉會交易之後會被譏為「史上最失敗轉會」？

迪比利加盟巴塞隆拿不久便受傷，之後他每季都反覆受腳傷和腿筋傷患困擾，除了大大影響他的上陣時間，他也未能展現在多蒙特時的表現，在巴塞6個球季，他單季最多只能取得8個聯賽入球。不僅如此，他也常在球隊會議和訓練遲到，全因他的生活毫無規律——他常打機到凌晨，也不注意飲食，雖然他不飲酒，但曾有傳他愛吃快餐，身體出現問題並不令人意外。

迪比利以天價加盟巴塞隆拿，卻成為史上最失敗的轉會之一。（Getty Images）

儘管迪比利場內、場外表現都未如人意，但無人懷疑他的才能，就連美斯也說過：「他在球場上是現象級的球員。」巴塞隆拿對他極有耐性，會長拿樸達多次公開維護他，指他的才能使他值得「特別待遇」。

巴塞在2022年更與他續約兩年，並設下5000萬歐元解約條款，若在2023年8月1日後啟動，解約條款會上升至1億歐元。然而，迪比利最終利用5000萬歐元解約條款轉投PSG，按合約，當中一半即2500萬歐元更會落入迪比利手中，意味巴塞花了1.45億歐元簽下他，最終只能收回2500萬歐元，即使巴塞曾想說服他續約後再轉會，他也不從。

迪比利由巴塞轉會到巴黎聖日耳門時，與前東家的分手並不愉快。（Getty Images）

迪比利的問題當然沒有隨着他轉會而消失，他的表現依舊飄忽，到今季初再因紀律問題被安歷基踢出對阿仙奴的歐聯名單。然而，踏入2025年後，迪比利判若兩人——整個2025年，他一共直接參與了31個入球，冠絕歐洲五大聯賽，當中他個人攻入了25球。除了他的態度轉變，安歷基將他移到9號正前鋒位置也有莫大影響，安歷基曾說：「他在禁區內不斷跑動，總能出現在他應該出現的位置，觸球一次就能變成入球。」

回想季初將迪比利踢出比賽名單，安歷基直言，「那是我做得最正確的決定，但其餘的改變都是靠他自己」。從2017年20歲時加盟巴塞、到2025年27歲時終於覺悟，丹比利不諱言之前浪費了自己的時間，「單靠天份並沒法成功，但以前的我未認知到這一點。」

迪比利親吻歐聯獎盃一刻，安歷基也在旁鼓掌，興奮之情洋溢。（Getty Images）

迪比利的蛻變，不僅令PSG繼續橫掃法國本土錦標，今季更首度奪得歐聯冠軍，他亦獲選為今季歐聯最佳球員。

今年的金球獎，迪比利也被視為熱門之一，與巴塞隆拿天才新星耶馬、中場拉芬夏和利物浦的穆罕默德沙拿競逐，他最終順利得獎，迪比利蛻變的故事亦再次成為佳話。