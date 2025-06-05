香港對尼泊爾免費直播連結 為下周亞洲盃外圍賽主場鬥印度備戰
撰文：普利森
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香港足球代表隊下星期出戰亞洲盃外圍賽前夕，今晚（5日）先在香港大球場與尼泊爾進行友誼賽，香港電台YouTube頻道將免費直播今仗。
香港 對 尼泊爾
6月5日晚上8時
港台電視YouTube現場直播：https://www.youtube.com/rthk
香港隊在亞洲盃外圍賽首戰作客賽和新加坡，印度與孟加拉同樣和波，港隊下周二在首度在啟德主場館出戰鬥印度，若贏波的話必定對晉級形勢有幫助。港隊上周五友賽對曼聯後，今晚再在大球場登場，與尼泊爾交手為亞盃外作準備。
香港電台YouTube將現場直播今場賽事，而港台電視32因為直播國足的關係，港隊賽事將在6月6日晚上10時半重播。
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