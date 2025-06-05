港足和尼泊爾球迷再叫主帥下台　韋斯活零交流離場：不想浪費時間

香港足球代表隊友賽與尼泊爾互交白卷，在亞洲盃外圍賽對印度的大戰之前，更鬧出主教練韋斯活與球迷不和的風波。



港足主場與世界排名低22位的尼泊爾踢成0：0，在棄選今季華人神射手劉智樂的風波下，連續兩場國際賽無法取得入球。

主帥韋斯活自然是輿論焦點，有球迷賽後高呼「Westwood Out」並舉起頸巾，這名英籍教練非但沒有隨球員到打氣區前致謝，更沒有按慣常做法，由接近打氣區的通道離場，在職員安排下於最近通道返回更衣室。

有球迷賽後高呼「Westwood Out」並舉起頸巾。（袁志浩攝）

對於球迷們的聲音，韋斯活直言感到「神奇」：「港隊過去5年世界排名一直在下跌，我來的時候排第159位，之後一直向上，每個國際賽期都有改善，所以我認為他們的意見不應該出現。」

韋斯活的解釋並無正面回應球迷，「當我不認同一些意見，我就不會上前去浪費時間，他們的意見對我而言是錯的、站不住腳的（invalid）。如果你是真正的球迷，你會支持球隊與教練，何況我們連續9場不敗，包括7場勝仗，每一項數據都是有主步的，難度要落敗他們才高興？球迷們還想要求什麼？我不能理解」。

港足主教練韋斯活認為質疑自己的聲音十分神奇。（梁鵬威攝）

他稱自己寧願與球員或足總職員溝通，而非沒有足球知識的人：「擁有這些意見的人，間接令我知道你是不懂足球的，所以我不會去聆聽。況且球迷亦不懂欣賞勤力的人，我們花多少個星期、多少個月與家人分隔，就是為了取得成績。」

韋斯活又稱，假如米高能把握上半場的黃金機會，戰局或可改寫；在這名中鋒受傷下，他有機會補選新兵。他亦滿意洛迪古斯的發揮，強調會找出最佳人腳組合去迎戰印度。

洛迪古斯首度代表香港隊上陣。（袁志浩攝）

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入籍後首度代表港隊的洛迪古斯就表示，很高興漫長的等待終於畫上句號，被問到港隊選兵風波，他表示對自己無影響：「選人是教練的工作，不是我做決定，而且我已經準備好踢比賽。」

港隊守衛茹子楠亦指，事件「交由主教練自己評論」；陳晉一則表示：「知道他受很多質疑的聲音，或者有不同觀點與角度，但今場只是一場友賽，失望之餘請理解我們嘗試在做一些事去令成績進步。我們全隊上下一心，也很需要球迷支持。

他續指：「如果是支持港隊，正面一點，是的成績是相當重要，但我們仍沒有落敗過，給我們一點時間，用成績給大家證明。」