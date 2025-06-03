法網︱世界排名361新星華爾遜爆大冷　勇挫3號種子皮古娜入8強

世界排名361位的法國新星華爾遜（Lois Boisson），寫下今年法國網球公開賽（法網）最大冷門，她在16強擊敗3號種子皮古娜（Jessica Pegula），晉身8強。

今年是她首次出戰法網主賽圈，今個星期之前從未曾跟世界排名前50位球手對戰。



世界排名361位的華爾遜（Lois Boisson）擊敗3號種子皮古娜（Jessica Pegula）晉身8強。（路透社）

今年法網最大冷門

22歲的華爾遜唯一曾參加的四大滿貫賽事，就是法網，2021年起連續3年在外圍賽止步，去年不幸膝部前十字韌帶撕裂未能參賽，今年獲發外卡參賽，意想不到創下神奇之旅。她以3：6、6：4、6：4後上擊敗美網亞軍皮古娜。

身處法網中央場Court Philippe Chatrier作賽，華爾遜獲主場球迷不斷高呼她的名字「萊爾」（Lois）打氣，賽後她說：「我不知道應該說什麼，在這個球場比賽，加上這種氣氛，實在很神奇。我付出所有，最後勝出了，真是奇妙，我希望可以一路贏到底。」下一場她會跟18歲的6號種子、俄羅斯球手安杜娃（Mirra Andreeva）爭入4強。

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對手投訴「體臭」成議話

寂寂無名的華爾遜，今年4月因為對手達克（Harriet Dart）在比賽期間向球證投訴她有體臭，一度成為熱話。當時她幽默地以自己的比賽相片加上一樽Dove品牌的止汗劑產品改圖放上社交媒體，加上一句：「很需要的合作」，還在帖文中標注Dove，引來外界讚賞。

世界排名361位的華爾遜（Lois Boisson）贏波後反應激動。（路透社）

一個鮮獲贊助的新晉球手，還曾在去年經歷傷患重創，她未有放棄，今年一路奮戰，擊敗皮古娜晉身8強，已為她帶來44萬歐元獎金。賽後記者會上，她表示：「晉身8強已是重大成就，我的排名將開啟更多重大賽事的大門，那將會改變我的人生。」

「當我進入球場，壓力並未較平常更大。在這裏打得愈多，感覺便愈好。」華爾遜稱，「當然過去兩場比賽都很緊湊，我因為壓力犯下一些錯誤，但最後都行得通，而那才是最重要的。」假如她再過一關入4強，獎金會跳升至69萬歐元，入決賽可穩袋127.5萬歐元，最終封后更可獲255萬歐元冠軍獎金。