梁梓浩專訪2｜開行山用品店賺一桶金　化解執笠心結如上人生一課

梁梓浩（Sunny）經常以行山專家的身分現身各大傳媒，例如ViuTV在2020年的行山節目《美女郊遊遊》。梁梓浩本身是一位戶外教練，也是香港山藝協會創辦人。在全職教班前，梁梓浩唸過建築，製作樓宇模型多年；在油麻地及中環開過戶外用品店，賺過一桶金，又蝕過一桶金。



玩山多年的教練梁梓浩接受訪問，他是香港山藝協會的創辦人。（顏銘輝攝）

梁梓浩畢業後的第一份工作與行山沒有關係，他在90年代末加入了一間製作建築及樓宇模型的公司。他說：「砌多幾砌，我不明白為何建築師會這樣設計，所以我就在工餘時去讀建築，花了3年多時間。我喜歡學習，讀完之後我了解到建築師想做什麼，合作起上來會更得心應手。」有段日子，他白天上班，晚上讀書，到假期還要去幫師父教山藝班，生活十分忙碌。

「那間模型公司的老闆很厲害，那時候是沙士，全港市道很靜，他就貼了一張報紙去鼓勵自己，『鬥長命，誰人撐到最後就是勝利』，不要想環境不好，如果可以就盡力堅持。」梁梓浩笑說：「如果我不離開那間公司，可能我已經返到內地當廠長！後來那間公司做到香港第一。」

梁梓浩與朋友創辦Alpine Partner出售各種行山露營裝備。（Facebook）

轉行創立行山用品店 油麻地、中環開舖

2005年，梁梓浩轉行，由打工變老闆，將自己的興趣與事業結合，與朋友合資開行山用品店，店名為「Alpine Partner」。他說：「為何創業？傻勁！有傻勁就可以。如果你計算得一清二楚，你是不會開店的，因為最後蝕到攤攤腰。賺，的確有賺到一桶金，但蝕都蝕了一桶金。」

先說賺錢？他說：「因為時勢造英雄，那時候天氣凍，賣羽絨賣到手軟。很多那些有錢、中產的OL姐姐來買，一件件那樣買來送給其他人。有個男人來買Gore-Tex的帽，我店中有6頂，他全部買下，我問他只有一個頭為何要買那麼多頂帽？他說喜歡戴帽，要日日換帽，Gore-Tex又透氣，穿到殘就扔。你會見識到很神奇，當年真的很精彩！」

Alpine Partner當年的油麻地店位於樓上舖。（Facebook）

梁梓浩表示最貼近日常生活的功能外衣及小型背囊最受歡迎，他說：「不要太高端，你愈專業，就愈開不到飯。世上哪有那麼多人上珠峰！大部分人都是行家樂徑。我覺得，我要服務的是普羅大眾。」這套想法延續到今天，他常常強調教班要貼地，令學生覺得日常生活也用到那些山藝知識，他們才會記入腦。

開店後，為了做好銷售服務，梁梓浩下苦功去了解每件產品，所以在各項攀山運動的知識中，他豪言最熟悉是裝備，「一開店，我收到海量的資訊。如果你不背、不溫書，你怎能將對鞋推銷給客人？鞋底是怎樣？高筒、低筒有什麼分別？背囊為何有這樣的背架？每日處理不同客人的問題，就是一種鍛鍊。」

當年Alpine Partner的中環店位於永和街地下。（Facebook）

「功夫就是這樣練出來的。」梁梓浩表示最擅長幫客人調校背囊，他說：「現在你在坊間見到任何一款背囊……保守點，九成多吧，我都能幫你正確調校。」他試過多次行山時，為中途遇到的陌生行山人士調校背囊。

在經營環境最好時，梁梓浩的Alpine Partner有兩間分店，一間位於油麻地，另一間則在中環。他說：「能夠在中環開到舖，我覺得對得住自己，那份經歷是不錯的。」

當年Alpine Partner的宣傳海報。（Facebook）

2012年結束心血 一度「比死更難受」

在2012年，他的拍檔因為覺得賺不到錢而退股，他被逼將7年心血結束，成為一根插在他心內多年的刺。他說：「你當一刻覺得全世界只得這一件事，失去了，比死更難受，但當你過了那段時間，再回望過去，其實沒什麼大不了。」

「那一刻，我會對某些人很生氣，但跳出來看，其實自己有錯。我要負大部分責任，是我做得不夠好，才導致這樣的結果。」梁梓浩說：「你問那一刻是不是很灰？那一刻真的很難受，晚晚睡不着，但回望過去，我覺得是一次經驗，現在可以輕鬆地再說出來。」

Alpine Partner已經在2012年結業。（Facebook）

人生如行山 「命運告訴你，你要上山就要上山」

結業除了要承受心理上的失望，還要面對財政壓力，繳付供應商的貨款。梁梓浩變賣了所有資產，剛好還得清所有債務，「都一額汗，還完之後就沒有錢，都可以叫清袋。一桶金就這樣沒有了。你賺到一桶金，又失去了一桶金，但我學了一件事，誠信是很重要的。如果當日我沒有拿住現金去敲門，逐家逐戶還清供應商的錢，今日還能在這一行立足？」

他發覺人生跟行山很相似：「辛苦上完山，落山是很舒服的，之後去到分岔路口，你要決定再上山還是下山。我試過幾次上上落落，有時候不是你可以選擇，命運告訴你，你要上山就要上山。在行山，你可以實在地體驗很多人生道理，有誰沒行錯過路。路是自己選的，跌倒不要哭，起來繼續，難道爬嗎？當然要站起來才行到。」

經營Alpine Partner的同時，梁梓浩創辦香港山藝協會。（由受訪者提供）

最多試過一年約1000個學生

經營Alpine Partner那幾年，梁梓浩同時繼續做教練，並在2008年建立香港山藝協會。店舖結業後，他順利成章，全力營運香港山藝協會及教班，又會接企業培訓的工作，足以維持生計。最好生意時，他一年曾簽發過千張證書，他說：「由最初跟師父教班直至現在，我粗略估都有過萬個學生。」

不過，他承認疫情後學生人數急跌，他說：「最多一年1000個學生，但近兩年跌到只剩兩成。街客少了，但公司客有上升，你要懂得轉（型）。」梁梓浩的目光已跳出香港，將業務發展到澳門及內地，往周邊城市拓展教育及培訓業務。他說：「不要怨天尤人話這裏不夠水，其實你肯跨過去，那邊就有一條河，為何不去試一試？」

梁梓浩當教練多年，學生數以千計。（顏銘輝攝）

2020年參與拍攝《美女郊遊遊》

教學多年，梁梓浩在行內漸具名氣，開始有不同的傳媒邀請他接受訪問及拍攝節目，包括2020年的《美女郊遊遊》。他最難忘與女主持從獅子山頂沿繩下降，「你們看電視只有10分鐘，其實花了兩小時。」

「好玩呀！」他說：「那兩個女生（沈殷怡、陳欣妍）真的有行完，我們要鼓勵她們，又要哄她們，又要令她們不太辛苦。很開心可以跟一班年輕人合作，那個導演Mike有他的新想法，我們就盡力幫他在安全情況下做到。我們都付出了很多，那份開心不是用錢買得到。一輩子能拍到這樣的這一個節目，都足夠滿足了。」

梁梓浩參與《美女郊遊遊》的製作，與兩位女主持一起行山。（ViuTV截圖）

梁梓浩表示最喜歡獅子山沿繩下降的一集。（ViuTV截圖）

他上過很多電台節目分享行山安全，又曾在港台的《醫生與你》做嘉賓。他表示上大部分節目都沒有收錢的，他樂於在傳媒宣傳行山安全：「多一個渠道，幫到市民，這是更重要的。我們在這裏喊破喉嚨，都只有前面幾個人聽到，但傳媒按一個制，整個香港都會聽到。關於行山安全，為何不去講？難得有人找你，對方一定覺得你有一定水平才邀請你，真的幫到社會。我很開心，繼續找我吧。」