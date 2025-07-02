北倫敦打吡海外月底香港首演　熱刺名宿京治預言激戰可期

阿仙奴與熱刺本月底將在啟德體育園主場館交手，是史上首次海外上演的「北倫敦打吡」。熱刺前隊長京治（Ledley King）今日（2日）接受香港傳媒的線上訪問，直言即使是季前熱身賽，熱刺也會全力以赴擊敗宿敵。



熱刺名宿京治接受香港傳媒的線上訪問。

啟德體育園主場館今夏將上演「香港足球盛會2025」，阿仙奴與熱刺將在7月31日合演史上首次海外北倫敦打吡，而兩場表演賽的門票早已售罄，熱刺的公開操練門票仍然有售。京治認為在公開操練中，可以看到在球場少見的一面，「操練平時都是閉門進行，球迷們可以看到主帥如何指導球隊，球員與球員之間如何合作，以及他們以比較輕鬆的一面示人，這些場面都是平時少見的。」

從英格蘭來到地球另一端的香港，京治希望今次行程可以接觸更多不同的球迷，為他們臉上增添笑容，熱刺今次都會指導香港的小將，希望提升他們的足球水平。

熱刺在歐霸盃打破錦標荒。（Getty Images）

京治。（Getty Images）

熱刺在英超經歷艱難的一季，以第17名完成聯賽，幸好在歐霸盃決賽一球力克曼聯，打破多年來的錦標荒。一隻獎盃，京治認為是對球迷不離不棄的最佳回報，「獎盃對球迷往往是十分重要，足球是不少球迷的快樂泉源，尤其對一眾忠實球迷，有些球迷已支持球會近60年。我們苦等了十多年終於高舉獎盃，這是重大的成就，希望我們可以建基於這個冠軍繼續發展，未來帶給球迷更多快樂的回憶。」

熱刺對上一次捧起獎盃，已經是2008年的聯賽盃，當時的隊長正是京治，他回想這個冠軍對他生涯意義重大，畢竟熱刺由不同出色的隊長帶領下都未能奪冠，當年的冠軍更見可貴。

孫興慜有望再度來港獻技。（Getty Images）

熱刺過往多次訪港，2017年曾與傑志交手，如今更與宿敵阿仙奴在啟德主場館合演史上首次的海外「北倫敦打吡」，即使是季前熱身賽，京治認為兩軍都會全力以赴，「每當賽程出爐後，我們都會找何時與阿仙奴交手，每次與他們對壘的感覺與別不同，即使今仗不是英超，我認為兩軍都會嘗試擊敗對方，所以我期待今仗兩軍在香港產生的火花。」

京治回憶以往多次的北倫敦打吡，緊張感與氣氛不言而喻，他直言第一次及最後一次的打吡戰最難忘，因為他十分著緊，希望踢出好表現。

熱刺2013年來港時，即使京治已退役，他亦有隨隊來港。（Getty Images）

啟德主場館月底上演史上首次海外的北倫敦打吡。（Getty Images）

熱刺相隔8年再度來港，當時孫興慜亦有隨隊，預料今次有望再度在香港獻技，京治盛讚這名韓國球星沒有隊長的架子，在隊中與所有球員相處融洽。新帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）將率熱刺來港，當中不少球員首次來港，京治指這名丹麥籍主帥善用年青球員，加上熱刺現有的陣容，陣中不乏高質球員，有望在法蘭克帶領下打出好成績。