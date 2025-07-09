F1｜紅牛炒領隊漢拿 任職20年去季捲性醜聞 二隊RB領頭人接手
撰文：陳智深
出版：更新：
F1（一級方程式）車隊紅牛，將管理車隊20年的車隊領隊漢拿（Christian Horner）解僱，即時生效。
51歲的漢拿是紅牛自2005年闖入F1賽場後唯一一名車隊領隊，任職20年。漢年在一年半前捲入紅牛內部性騷亂女員工風波，紅牛母公司紅牛GmBH集團兩度澄清漢拿不涉及不當行為。至於今次解僱原因是什麼，紅牛未有說明。
紅牛周三發聲明指：「漢拿已在今日起離開車隊營運工作，同時已委任Laurent Mekies出任紅牛車隊CEO。」Laurent Mekies本身為紅牛「二隊」Racing Bull的車隊領隊。
紅牛近兩季戰績不似預期，即使當家車手韋斯達賓與車隊的合約至2028年屆滿，但一直有傳聞指他有意離隊他投，有傳媒指韋斯達賓陣營與平治車隊「眉來眼去」。此外，漢拿與紅牛車隊顧問馬高（Helmut Marko）在隊內權鬥多年也是紅牛另一計時炸彈。
去季F1開季前，漢拿捲入性醜聞，雖然事情逐漸丟淡，然後隊內「鬼才設計師」紐維（Adrian Newey）又決定離隊，外界認為這已是紅牛戰車實力「跌watt」的分水嶺。
F1英國站｜老將侯根保圓夢登頒獎台 尾排起步衝上三甲捧LEGO獎盃F1｜紅牛戰績欠佳醞釀轉會震撼彈 或觸發韋斯達賓離隊條款F1奧地利站｜韋斯達賓首圈被撞無奈退賽 逾60分差距紅牛高層心淡F1電影炒車場面有根據 主角惡夢源於1990年真實意外F1加拿大站｜諾里斯末段「愚蠢」超車撞隊友退賽 羅素奪平治首冠F1西班牙站｜韋斯達賓疑蓄意撞對手面臨停賽 羅斯堡：應取消資格F1西班牙站｜角田裕毅排位包尾獲韋少維護 紅牛二號車手難題未解F1意大利站｜韋斯達賓快攻爬頭帶到尾 今季第二次奪分站冠軍F1意大利站｜角田裕毅嚴重炒車觸目驚心 慘遭對手粉絲洗版辱罵