F1｜紅牛炒領隊漢拿　任職20年去季捲性醜聞　二隊RB領頭人接手

撰文：陳智深
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F1（一級方程式）車隊紅牛，將管理車隊20年的車隊領隊漢拿（Christian Horner）解僱，即時生效。

任職紅牛20年的車隊領隊漢拿終被解僱。（Getty Images)

51歲的漢拿是紅牛自2005年闖入F1賽場後唯一一名車隊領隊，任職20年。漢年在一年半前捲入紅牛內部性騷亂女員工風波，紅牛母公司紅牛GmBH集團兩度澄清漢拿不涉及不當行為。至於今次解僱原因是什麼，紅牛未有說明。

紅牛近季戰績麻麻，令漢拿與當家車手韋斯達賓關係緊張。（Getty Images）

紅牛周三發聲明指：「漢拿已在今日起離開車隊營運工作，同時已委任Laurent Mekies出任紅牛車隊CEO。」Laurent Mekies本身為紅牛「二隊」Racing Bull的車隊領隊。

原Racing Bull車隊領隊Laurent Mekies獲擢升為紅牛行政總裁。（Getty Images）

紅牛近兩季戰績不似預期，即使當家車手韋斯達賓與車隊的合約至2028年屆滿，但一直有傳聞指他有意離隊他投，有傳媒指韋斯達賓陣營與平治車隊「眉來眼去」。此外，漢拿與紅牛車隊顧問馬高（Helmut Marko）在隊內權鬥多年也是紅牛另一計時炸彈。

雖然去季初曾捲入性騷擾醜聞，惟漢拿的「辣妹」老婆Geri仍然支持丈夫是清白。（Getty Images）

去季F1開季前，漢拿捲入性醜聞，雖然事情逐漸丟淡，然後隊內「鬼才設計師」紐維（Adrian Newey）又決定離隊，外界認為這已是紅牛戰車實力「跌watt」的分水嶺。

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