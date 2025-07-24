全運會｜港隊團隊項目派隊參加部分組別　康文署：須衡量競賽水平

粵港澳全運會即將在今年11月開始，籃球、足球等團隊項目，先後傳出參加部分組別。《01體育》就事件向全運辦及康樂及文化事務署查詢，康文署回應查詢，表示近日「得悉體育總會提出意見」，將就此事研究改良準則，在競賽水平和參賽機會取得平衡，並強調「全運會是國家水平最高的體育賽事，參賽運動員應具備一定的水平」。



第十五屆全國運動會將在今年11月舉行，今屆的籃球項目分成不同組別，男﹑女子成年組五人籃球﹑男﹑女子22歲以下五人籃球﹑男﹑女子18歲以下五人籃球及男﹑女子三人籃球。

香港U22籃球隊。（資料圖片/夏家朗攝）

中國香港籃球總會透過官方網站公布，早前接獲「第十五屆全國運動會香港特區代表團籌備委員會」通知，根據隊際項目甄選準則，籃總指參加全運會隊際項目，需要符合曾經參加巴黎奧運，或在杭州亞運中打入前8名，又或是香港主場主辦的項目。

根據以上準則，籃總只派出男子U22五人籃球﹑男﹑女子三人籃球隊參賽，而三人籃球並不屬於隊際項目，故可以如常參賽。翻查資料，香港隊男﹑女子五人籃球在杭州亞運同樣無緣8強，而男﹑女子U18及女子U22組別不可出隊，現時未有確實原因。

（香港籃總網站截圖）

另外，全運會組委會周一（21日）為足球項目分組抽籤，6個足球小項當中，港隊只派員參加男子U16組別，而男子U18、男子U20、女子成年，以早已完賽的女子U16及女子U18賽事，都沒有港隊的名字。香港足總總幹事張炎有早前接受本地傳媒訪問，表示只得男子U16達標參賽，亦曾向有關方面，但如今只好無奈接受。

香港U18足球隊。（資料圖片／袁志浩攝）

康文署：須平衡競賽水平和參賽機會

《01體育》上星期就甄選資格問題向全運辦及康文署查詢，今日（24日）終獲康文署的回覆。康文署表示，全運會是國家最高水平的綜合性體育賽事，強調參賽運動員應具備一定水平，確保在賽事中有競爭力。

康文署表示最近收到部分體育總會的意見，他們將與各總會保持聯絡，研究優化準則，希望在競賽水平和參賽機會取得平衡，並指政府一直與體育總會就甄選資格保持溝通。