深圳郊遊｜漫步山林野徑探尋瀑布秘境！徒步30分鐘即到達影靚相

颱風剛走，趁着天氣微涼不燥，迫不及待想開啟一場山林輕徒步。誰曾想，竟在森林深處偶遇一處瀑布秘境。



此處瀑布坐落於坂田雅寶水庫附近，行進路線隱秘、鮮為人知，沿着登山野徑一路往深處探索，這處氣勢磅礴的天然森林瀑布便盡收眼底。「飛流直下三千尺」在這一刻具象化起來。

▼按圖看清森林瀑布及沿途風景👇👇👇

森林瀑布（ShenzhenWeekly提供）

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山林野徑：

這條野徑的位置比較隱秘，一路上綠蔭遮蔽，走起來清涼愜意；沿途有路牌指引，不會中途迷路，山路與階梯各佔一半，地勢平坦，舒舒服服就能走完。

雅寶水庫（ShenzhenWeekly提供）

雅寶水庫：走至一半，雅寶水庫儼然出現在一旁，水面平靜、波光粼粼，天橋倒映在水面，這裏是攝影愛好者們的天堂。

森林瀑布：徒步30分鐘，就能抵達瀑布觀景台，周邊都是茂密幽靜的山林，知道這裏的人不多。剛好正值雨季，瀑布也到了最佳觀賞期，水流傾瀉而下、聲勢浩大，一旁還有多層石板階梯，徒步到這，也該休息下看看瀑布了。

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⚠️Tips：

1. 建議雨後去看瀑布，氣勢蓬勃更壯觀；

2. 做好防蚊措施，建議穿長袖長褲前往；

3. 雨後路滑，建議穿防滑舒適的鞋；

4. 自備食物與飲用水，不亂扔垃圾；

5. 注意腳下路況，以防蛇蟲出沒；



位置：導航搜索「星動力羽毛球場館」，沿一旁小路行進

交通：10號線雅寶站A1口出，隨後步行導航

停車：可停至「星河WORLD三期地下停車場」



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