香港守望者服務團成立4年　創辦人總結行山意外　叮囑不要獨行

撰文：顏銘輝
出版：更新：

香港守望者服務團是一支創辦了4年的民間搜索隊，多次義務搜救失蹤的行山人士，由2021年石樂蕎於飛鵝山失蹤而成立，到2023年積極參與搜索甯國良及曾憲哲而漸為外界認識。創辦人Anson表示，幾乎全部行山失蹤的個案皆是獨行，呼籲市民登山遠足要結伴同行，最理想至少4人一起上山。他在山上巡邏時，發現不少行山人士依賴電話，缺乏準備，盡信網紅，危險打卡；他呼籲行山要有完善的計劃，了解天氣，量力而為。

Anson在2021年創立香港守望者服務團。（顏銘輝攝）

相約Anson到飛鵝山訪問，因為香港守望者服務團正是因為2021年搜索在飛鵝山失蹤的少女石樂蕎而成立。訪問當日是上午，正懸掛一號戒備訊號，熱帶氣旋韋帕逐步接近香港，天文台預告下午會改掛三號強風訊號。Anson表示訪問後會回家整理一下裝備後再出動，在颱風襲港下四處巡邏候命，看看有沒有地方需要支援。

香港守望者服務團巡邏車的車尾箱放了很多裝備，包括一些反光背心。（顏銘輝攝）

創辦人Anson：通常會出事都是一個人行山

香港守望者服務團成立4年，頭兩年正值疫情，大量市民去行山，故此發生不少行山失蹤的意外。Anson了解過不同的行山失蹤個案，亦多次上山尋人，他說：「通常會出事都是一個人行山，永遠都是一個人行山。其次是沒有好好評估天氣，例如天氣太熱，身體狀況不太容許，又或者是完全不熟悉地方。一班人是比較少（失蹤），多數都是一個人抄小路。可能你見到絲帶，就順住絲帶行落去。」

香港守望者服務團創辦人Anson搜索很多行山失蹤的個案，認為這些個案的一大共通點是獨自行山。（顏銘輝攝）

Anson苦口婆心地說：「第一，真是不要一個人行山。現在科技先進，帶多一兩個充電寶，有意外時可以用到電話求救。做計劃真的很重要，我們發現只有部分人會在出發前告訴家人去行山，有講已經好叻，最好要提及行什麼山、預計什麼時候落山回家、中途會不會打電話回來。其次是一些基本知識，穿怎樣的衣服、帶什麼東西，例如水、食物、後備衣服；如果打算過夜，要帶睡袋、禦寒衣物。」

香港守望者服務團創辦人Anson。（顏銘輝攝）

Anson認為港人求生知識較弱

「這些基本的知識，我發現香港人沒有。」Anson嘆道：「（教育）是很不足！甚至乎，我們竟然可以在小學開一堂教這些東西。我以為這些是小學生都應該要知的東西，學校、體育老師不是應該告訴他們嗎？我們去過民安隊的登山遠足安全大使的講座，原來現場很多人都不知道怎樣求救，我沒有想過那麼多人不知道！不知怎樣用哨子吹SOR訊號求救，可能現在的人行山連哨子都不會帶。見到直升機來到，不是照直升機而是照地下，人們也是不知道的。其實香港人的求生能力很弱、偏低。」

搜救裝備都放在車尾箱，有需要時可以馬上出動上山尋人。（顏銘輝攝）

行山不能盡信KOL介紹

除了搜救行山人士，Anson亦會上山巡邏，看看遇不遇到需要求助的人。他說：「（最常見的問題？）沒有帶水、沒有帶食物，得個電話。」記得有次在秋天的傍晚5、6時，他遇到兩個女孩打算上獅子山影風景，他憶述：「她們說有電話（照明），還有40%電量。我相信她們影完相，可能用上閃光燈，下山時或者只得20%甚至沒有電，期間有意外時怎樣求救？」他表示帶過不少準備不足、迷路的行山人士落山。他說：「我依然建議要懂得用地圖及指南針。你的電話會沒有電，到時行山Apps都幫不到你。」

疫情期間封關，行山露營成為港人為數不多的娛樂，吸引大量KOL及網紅拍攝行山相關的影片。Anson說：「在網上看到資訊，跟住錯誤評估自己的能力，這個都是常見的錯誤。可能剛剛看到那些網紅，覺得打卡很美就想來，他們永遠以為網紅是一個人去，抱住『佢得，我都得啦』的心態，但其實網紅往往不是一個人自拍，有人幫忙拍攝、拿反光板，有很多人在鏡頭後幫忙，不是一個人行。」

Anson上到飛鵝山道觀景台接受訪問。（顏銘輝攝）

建議4人結伴行山最理想

常言行山要結伴同行，多少人同行才最理想？Anson說：「起碼4人最穩陣，兩個都危險。例如一個人跌倒受傷，第二個人要照顧他，如果那個位置沒有訊號或者電話沒有電，那就沒有人可以出去求救，也是死路一條的。最好還是4個人，有人照顧傷者，有人可以去求救。」假若真的要獨自行山，也建議只行大路及主徑，Anson說：「香港的大路都幾多人行，例如飛鵝山道這裏就像彌敦道，轉頭又有一架車上來。行山人士失蹤不是在大路，一定是爆林、行小路、行錯路。」

香港守望者服務團創辦人Anson。（顏銘輝攝）

對於行山意外，Anson也希望行多一步，教育市民，從源頭減少意外發生，例如他會到學校舉辦講座，向學生講解行山安全及禮儀。他亦想過一些方法：「我們試過造一些卡仔，掛在樹上，寫上座標及求救方法。有些人認同（我們的做法），但有些人覺得是破壞環境，所以之後沒有再做。我們不斷去想一些新方法，希望大家行山行得安全一點。」

Anson表示，去年跟一位唸中學的成員合作，提出智能標距柱參加一項創科比賽，但未能躋身決賽，他說：「當時評審好像說這個計劃太大型，不容易落地。」他建議政府在行山徑的出入口設置智能標距柱，利用鏡頭記錄行山人士的樣貌衣著，若有人發生意外失蹤，有助搜救人士追查下落。他說：「記錄他的衣著及樣貌，令我們知道他去哪裡、有沒有落到山，最緊要讓我們知道他是否仍在山上。資料保留24到48小時後銷毀，其實對市民私隱不構成威脅，更能保障他們的安全。」他認為科技日新月異，有航拍、AI的技術，政府可以做更多去保障行山人士的安全。

香港行山App TrailWatch發表十年數據觀察　大帽山為最受歡迎山峰無痕山林展覽至7.1　漁護署：保護環境與尊重自然下發展綠色旅遊物理治療師西高山實測登山機械人　點評行山「黑科技」優勢與不足梁梓浩專訪3｜行山教育不足易被忽略　「夠的話就不會通山垃圾」梁梓浩專訪2｜開行山用品店賺一桶金　化解執笠心結如上人生一課梁梓浩專訪1｜90年代學玩山不惜一切　難忘恩師帶西瓜探班的教訓港產行山App WayMe上架　重新研發地理圍欄技術　盼加強遠足安全露營熱潮退卻　租借營具店從年收百萬到結業　一類客源大減為主因露營裝備租借公司結業　低於一折清二手營具　店主：長痛不如短痛
行山
行山遠足
行山專題
香港山人
行山意外