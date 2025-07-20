梁梓浩專訪3｜行山教育不足易被忽略　「夠的話就不會通山垃圾」

就近年行山意外頻生以及山野垃圾多的現象，香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩（Sunny）認為教育嚴重不足，直言「夠的話就不會通山垃圾」。行山遠足並非精英體育項目，入門門檻低，有很多市民參與，他認為這項運動的教育往往最容易被忽略。

梁梓浩表示大自然是最好的人生道場，在山中學無止境，就算是教練也要精益求精，不斷求進。他享受與不同地方的人交流，早前考取了內地的山地户外指導員資格；港人不用妄自菲薄，他認為在香港山野修煉出來的知識及技術，絕不比其他地方遜色。



梁梓浩教授山野知識及技術的經驗相當豐富。（顏銘輝攝）

梁梓浩創辦香港山藝協會十多年，當了教練約20年，見證香港山野轉變。從疫情開始，行山意外急增，郊野垃圾問題嚴重，行山熱潮的群體從本地人變成內地遊客。他說：「行山露營是最多市民參與的活動，但也是最被忽略的運動，所以應該增加資源去推廣及教育。教育真的不足夠，如果夠的話就不會通山垃圾。」行山運動的入場門檻低，香港的行山徑多又方便，普通市民及遊客都可以輕易接觸。

他指出一些內地遊客行山潮帶來的問題：「那些帶內地團來港行山的人，帶隊的人有沒有違反入境條例？他們沒有接受過香港的訓練，也沒有對香港法例的認知，不知道在郊野公園賣汽水是犯法的，也不知亂扔垃圾是違法。你見到現在的破邊洲，之前的東龍島及塔門都有類似的情況。人滿之患，人多就會玩爛一個地方。」

梁梓浩接受訪問。（顏銘輝攝）

愛香港才會珍惜香港郊野環境

梁梓浩補充，不能將責任盲目歸咎於內地遊客，他說：「我跟內地的朋友溝通過，會發覺他們都明白的，有很多知道要帶走垃圾，但可能一兩個害群之馬就破壞了整件事。我不喜歡標籤某一地方的人，人人都有份。疫情時封關，只有香港人，山野乾淨嗎？不乾淨。意外多嗎？多。」

梁梓浩認為治本之道在於教育，要所有山野使用者愛香港、視大自然為家。他說：「他愛這個地方，才會珍惜這個地方。大部分人覺得自己只是過客，只會來一兩次，所以他們不會珍惜。你不會在自己家的路中心放件垃圾。一入山，麻煩帶走自己垃圾。你用得這個地方，就有責任及義務去愛惜，跟你是不是教練、有沒有牌是沒有關係的。」

梁梓浩認為保育山野的教育不足。（顏銘輝攝）

大自然是最好的人生道場

他表示移風易俗非一時見效，必須堅持推動教育數以十年，他說：「這個教育不是一兩年的事，可能是一兩個世代教下去。你不可能說無奈，要盡你的能力，講得幾多得幾多。香港的清潔運動由七十年代推行到現在，你覺得街道乾淨嗎？你試下沒有人掃街，也是一樣的。我不會感到無奈，因為我很努力地去做；如果你企在原地不動，只會嘆氣，那才叫無奈。」他讚賞近年興起的淨山文化，民間自發舉辦不同的清徑義工活動。

梁梓浩在千禧年初考到山藝教練資格，教班約20年，一直努力進修，因為在大自然是學無止境的。他說：「大自然是最好的人生道場。從小到大，我在這裏學到很多東西。入到道場，你要尊重它。它能給你的東西，你是想像不到的那麼多。」他以車牌去比喻教練的資格，他說：「考到牌，不等於揸到一手好車。考牌只是過到一個基本的標準。」

梁梓浩不時到外地攀雪山，他喜歡與其他地方的人交流。（由受訪者提供）

喜歡到外地交流「暗爽」

梁梓浩喜歡與不同地方的人交流，分享知識。他說：「我經常說，你能夠將自己的知識去分享給另一個人，你叫做知道這件事；分享給第二個人，你就叫擁有這件事；分享到第三個人，這份知識就是根深柢固地屬於你。為何不多分享？愈分享得多，就愈入骨，那份知識一世都屬於你。」所以在交流過程中，無論是教人，還是受教，皆會獲益。

梁梓浩還表示，享受出外交流時「暗爽」，他說：「例如我去美國學繩索，原來發現我本身識的東西都不少，我打慣的繩結，原來他們也是這樣做。之前我返內地考牌，去考戶外活動指導員，對方派了兩個較資深的老教練，我們基本上是互相分享經驗。雖然地方不同，但教的東西很接近，原來我們自己的一套系統都『唔係流』，又爽一次！」他表示在香港山野鍛鍊出來的功夫，一定不會比其他地方差。

梁梓浩縱橫香港山野多年。（由受訪者提供）

精心包裝山藝知識 令學員易入腦

梁梓浩講書以風趣幽默見稱，他表示自己的口才確實是一份上天的恩賜，他說：「我比較容易將一些東西消化完再告訴其他人，做到深入淺出。」但跟天賦相比，更重要的是準備及練習。他很記得初當教練時，在工聯會幫助師父教班，形容那裏真的是木人巷。他說：「那些客人不會友善對你，你一講得不好，就會給面色你看。你要在那裏磨練。我那時只是二十出頭，很大壓力，坐在下面的都是四、五十歲叔叔、嬸嬸，你說得不像樣，他們真的會『抦』你！這些其實是機遇，把不把握得到，就看你自己能否好好利用。」

跟棟篤笑相似，你以為那些笑話是即興「爆肚」？其實每字每句都經過精心考量。梁梓浩說：「在每一班，我說的故事都有標準，在腦內有一份稿。例如今堂要說圖針，就有這個故事，到另一個題目，就有另一個故事。每個題目要說什麼，全部寫好，不是爆肚出來的，只不過我可以控制今次講A故事、B故事還是C故事。如果學生全是女士，有些故事就不能講；如果是公公婆婆，你的故事不能太深；如果是年輕人，可能喜歡聽鬼故，我會加點元素入去。」

梁梓浩認為大自然是最好的道場。（由受訪者提供）

無論是山藝，還是攀岩，抑或是攀冰，都是一門學習跟大自然相處的運動，改善態度，增進知識及技術，令人可以在山野中更安全及快樂地活動。不過，梁梓浩眼中，戶外訓練只是工具，他希望利用這個大自然的道場，去幫助學生成長。

梁梓浩記得有個學生是四、五十歲的男人，與太太來上堂，常常當眾用言語貶損太太，令對方難堪。梁梓浩說：「我跟那位先生說『你態度很差、很囂張。這樣羞辱太太不好』。他說原來是跟太太夾好，因為太太知道他缺乏自信，所以讓他可以在外面威，回到家就由太太話事。他一個大男人，就在我面前哭，他說幾十年來，第一次有外人告訴他這個性格缺點，他多謝我提醒，會去改善。」

梁梓浩表示，他喜歡透過山野活動去令參加者成長。（顏銘輝攝）

「山藝只是一項工具，能夠借助環境、山幫到一個人去成長、調節，我覺得是一件好事。幫到人的滿足感是大過所有東西，等於你上到喜馬拉雅山。」對於年輕學生，梁梓浩喜歡鼓勵而非一味批評責罵，他說：「我的口頭禪是『你不是做錯，只是未做得對』。我們簡單一句話，小朋友可能會記一輩子。我們做教學的，為何不多說鼓勵的話？不要一味說垃圾、廢物。」

談到市道，梁梓浩也承認艱難，散客、街客明顯減少。他認為做教練不能墨守成規，需要迎合社會的節奏，「有危就有機，看看從什麼地方找到生機」。他近年努力開拓鄰近城市的市場。

梁梓浩表示在逆境更需要裝備自己。（顏銘輝攝）

找到生機了嗎？他說：「未呀！還在嘗試！生機無限、商機無限，裝備好自己永遠是最好的。環境愈差的時候，你愈要去裝備自己。」