梁梓浩專訪1｜90年代學玩山不惜一切　難忘恩師帶西瓜探班的教訓

香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩（Sunny）教授山野知識約20年，歷來教過的學生上萬人。他回憶過去，談起年少時學習山藝及戶外運動的輕狂歲月，感謝梁念祖及梁念豪兩位師父，教會他玩山及做人做事。梁梓浩自稱「紅褲仔」出身，當時所有工餘時間都用來跟師父上山下海、擔擔抬抬、煮飯洗煲，邊看邊學、邊學邊做。他笑言時代及教學方式都不同了，現在學玩山不用那麼辛苦。



梁梓浩玩山多年，慢慢學習與山相處的技巧、知識及態度。（由受訪者提供）

梁梓浩在學生時代的行山經歷跟很多人差不多，中過不少伏，幸好有驚無險。他試過與同學行去大帽山的施樂園，大家拿住本《街道王》便上山，結果途中下雨，那兩頁地圖濕到溶掉了，不得不撤退回家。他記得去鳳凰山看日出，但想不到清晨是那麼寒冷，飢寒交迫。他笑道：「凍冰冰，食物不夠飽，跟一般年輕人行山遇到的情況一樣，都是盲摸摸、多撞板。」

直至有次社區中心邀請他去教班，他發現自己教不到什麼實質東西時，開始考慮進修，到工聯會報讀山藝班，遇上兩位師父，由一級山藝逐步讀上去，再考取教練。「一入侯門深似海！」他說：「第一次接觸，覺得這個世界原來很專業。對了，我找到自己喜歡的活動了。」

小朋友時代的梁梓浩十分可愛。（由受訪者提供）

最尊敬梁念祖 從梁念豪身上學會硬朗

梁梓浩談起以前跟師父學習的經歷，他說：「我有兩個師父。光叔是梁念祖，光叔一直教我做人，是我最尊敬的人，但他早年離世了。還有梁念豪Conway，我從他身上學會了硬朗。」梁念祖及梁念豪是兩兄弟，皆是香港攀山界的重量級人物。

除了遠足行山，梁梓浩跟梁念豪學過攀石、攀冰等。他說：「Conway從來不認我們做徒弟仔，但如非他給予機會我去學習，學爬石、駕駛快艇、攀冰，如果沒有他，我就學不到這些東西。沒有他開啟這道門，就沒有今日的我。一日為師，終身為師。」

梁梓浩帶記者到鯉魚門及魔鬼山一帶行山。（顏銘輝攝）

在工聯會的班上學到點皮毛後，梁梓浩跟幾個師兄弟想繼續跟梁念豪學習。他說：「那時我想跟Conway玩，但他一句話『You are not qualified（你未夠資格）』，怎麼辦？我有個朋友在民安隊認識光叔，告訴他我們想跟去玩。光叔故意漏口風，說星期六會去西貢黃石，『有咩唔關我事，係你哋自己去喳』。沒有光叔，我就跟不到Conway。」

梁梓浩談到當年拜師的歲月：「收到風後，我們揹好背囊、帶齊食物。我們估他們下午1時出現，11、12時就已經到黃石等，等兩三個小時。以前好有心去學習，真的沒所謂。他們的車來了，我們打聲招呼『光叔』，跟住就自動去擔擔抬抬。Conway就當不知道。慢慢搬多兩次，他覺得我們這幾個年輕人都不錯。」

梁梓浩一邊行山，一邊與記者分享他玩山的樂趣。（顏銘輝攝）

感激梁念祖當年買西瓜探班實為勸退

「有次Conway說營地不夠房，我們馬上說有帶營，可以出去起營睡覺。」梁梓浩繼續分享以前學徒般的日子，他說：「睡床下底試過、睡樓梯底也試過，隨便找塊布蓋住自己在路邊睡都試過。床位就留給高手，年輕人就自己找地方睡，早上起床就煮早餐給大家食。擔擔抬抬就更加，自動埋位，千萬不要等別人叫你。」

考到三級山藝證書後，梁梓浩與幾位師兄弟心雄，自行開辦行山歷奇活動。他記得有次梁念祖山長水遠到郊外，美其名帶西瓜來探班，實則勸退梁梓浩等人。他說：「我們那時沒有買保險，也未夠專業技術去開辦活動，很危險的，可能會惹官非，甚至賠上性命。其實他可以完全不理會的，但廿多三十年前，他都特意走入來赤徑，收工帶個西瓜來。」

「我很記得他說過一句，『人人都可以買Gore-Tex，但你襯不襯得起這件Gore-Tex呢？那就要想清楚了』。」梁梓浩說：「光叔說完這番話後，我們這班人就解散了，不再辦活動。那一刻，我正正式式跟光叔說，我要跟他學習，一跟就十幾年。」

梁梓浩十分喜歡在山上的不同運動。（顏銘輝攝）

說到光叔，梁梓浩充滿敬意及欣賞：「光叔是一個獲全世界尊重的人，很有江湖地位，無論是什麼會、什麼教練，見到光叔都會給他幾分薄面。他很友善、無私，不會想自己，凡事都考慮別人先，非常好，好到不得了。」

想起那份青春的過去，梁梓浩說：「一切都是機緣。Conway去什麼地方，我們都跟住去。他說去爬石，我們就執拾好裝備、繩，先到石場設置好；他說要開艇，我們就去洗艇。我們以前是爭住去做，因為你愈做得多，就學得愈多，經驗就是以前做學師仔學回來的。」

梁梓浩到外地攀爬雪山。（由受訪者提供）

「那時是90年代，我剛出來打工，真的很年輕，現在想起好像只是昨日的事。」梁梓浩說：「那時候，我的世界只有上班及他（梁念豪）。所有假期，不用問了，都跟了他出去玩。以前的師傅未必直接教你東西，你要懂得觀察，從錯誤中學習，若果做錯了，他會『問候』你，最好你自己可以處理得到。」

「我不是期望現在的年輕人可以這樣做。」梁梓浩似乎擔心他的助教及學生會有誤會，馬上澄清：「不可以將那套東西放到現在。時代不同了，方法亦不同。難道一開始就叫全部人睡樓梯底？不會有這回事。現在的教學，你要給明確的指示，教人怎樣去處理，另外不要怎樣做，否則會有什麼嚴重後果。我會事先把一切告訴你。」

梁梓浩分享學玩山的過去。（顏銘輝攝）

去山店看產品目錄認識裝備運用

除了跟師父上山下海，那個年代的另一個學習途徑是閱讀，但不是去公共圖書館。梁梓浩說：「讀一、二級山藝時，我很想知多一點，但筆記不是特別多，又未有上網，真的要多謝鍾建民！」鍾建民是香港著名攀山家，在80年代開舖售賣攀山用品。

他續說：「鍾建民在舖頭放了很多產品目錄。那時都幾尷尬的，我沒有錢去買裝備，就拿他的產品目錄去看。以前的產品目錄會教你很多東西，為何那件衫能夠透氣、什麼是Gore-Tex。那時Petzl會出很厚的書，會教你怎樣轉繩、設置固定點。沒有錢又沒有上網，以前就靠這些小渠道學習，不懂英文的話就去查字典。現在有互聯網就方便很多了，如果你做教練沒有保持進步及更新知識，學生其實一晚就可以超越你。」

梁梓浩不時會到外地攀山。（由受訪者提供）

年輕時為興趣玩山，如今戶外活動培訓成為了梁梓浩的事業，但他表示那份對山的熱愛沒有改變。他說：「你是為了謀生，還是真心喜歡去做，一眼就知。我覺得自己真心喜歡玩山。我的核心靈魂是開心、靈活、快樂，客人都感覺得到的。」

他續說：「我在家中都是睡在睡袋、睡蓆上。我的衫褲好像全部都是行山的，好似沒有西裝。」他指住身上的行山褲說：「有學生問過我有沒有換褲？我話這款褲，我有十條八條，全部一樣的。」

梁梓浩表示玩山令他吸收正能量。（顏銘輝攝）

就算行到渾身濕透也十分享受

為何那麼喜歡玩山？梁梓浩不假思索地說：「因為我只懂這樣東西。」經過一會思考後再說：「入到山，很公平的。下雨時，大家都會濕；你被太陽曬時，我都會被曬。你肯行，就會上到頂；不行，就在原地。」

「還有一些個人的感受。行完一次山，感覺很舒服，好像今日做了一些很開心的事。可能只是行山，而且行到全身大汗，連底褲都濕，但你的內心會很放鬆，吸收到一些正能量。我有這樣的感受，其他人或者未必有。」