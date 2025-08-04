F1匈牙利站｜諾里斯為麥拿侖取第200勝　陸克萊頭位變第4情緒失控

F1（一級方程式賽車）匈牙利站周日上演，麥拿侖英國車手諾里斯（Lando Norris），克服比賽早段劣勢，及時改變策略，最終成功守住隊友皮亞斯特利（Oscar Piastri）尾段猛烈攻勢取勝，成功為麥拿侖取得隊史上第200個分站冠軍。

至於今站本來排頭位出賽的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc），早段領放後至第40圈起突然跌速，最後被皮亞斯特利及平治佐治羅素（George Russell）趕過，只得一席「梗頸四」。陸克萊更一度在比賽中途大罵車隊人員未能協助他，賽後他表示了解賽車狀況後已向車隊道歉。



諾里斯臨場改用一停戰術，成功收復失地並取得匈牙利站勝利。（Getty Images）

諾里斯今場賽事由第3位起步，甫開賽即cut往內線打算超越隊友皮亞斯特利，卻遭到對方阻擋，同時身邊第4位起步的羅素，則利用外線空檔延遲煞車，在第一個彎已超越諾里斯搶得第3位，出彎較慢的諾里斯隨即受到艾朗素的進攻並在第二彎過頭，令諾里斯跌至第5位。

麥拿倫雙子諾里斯（右）及皮亞斯特利（左）今站再度包辦一二名。（Getty Images）

諾里斯陷入劣勢後即改用一停策略，希望與大多數車手採二停策略有差異下，能在中後段提升位置，他在第32圈進站換上硬胎，至前列皮亞斯特利、陸克萊和羅素完成第2次進站後上升至領先位置。比賽尾段雖然皮亞斯特利每一圈都發動猛烈進攻，最終諾里斯守住優勢，以0.698秒之差力壓隊友，取得F1生涯第9場分站冠軍，同時是麥拿侖隊史第200場冠軍。

麥拿侖車隊今場取得史上第200場分站勝利。（Getty Images）

諾里斯在賽後表示：「這場比賽實在太困難了，我們原本並非計劃一停策略，但在第一圈後，基本上只能靠一停才能扭轉劣勢，我別無選擇。直到比賽末段，當Oscar（皮亞斯特利）步步進逼時，我亦全力衝刺。正因如此，今日的結果才令人更加滿意，是完美的結果。」

法拉利陸克萊再一次未能守於排頭位優勢失落三甲。（Getty Images）

至於今場排頭位出賽的陸克萊，本來一直領先，但在大約第40圈開始，陸克萊的速度突然下滑，並於第51圈的起，在終點直路被皮亞斯特利爬頭，隨於第61圈開始被羅素追貼並不停發動進攻，最終羅素在第62圈超車，成功搶走最後一個開香檳位置。賽會更在尾段因陸克萊在防守羅素時煞車變換線路而加罰5秒，陸克萊以第4名完賽。

陸克萊賽後難掩失望之情。（Getty Images）

比賽期間陸克萊曾在無線電向車隊抱怨賽車問題：「這真的太令人沮喪了！我們已經完全失去了競爭力。你只要聽我的，我就能找到其他方法來處理這些問題。現在根本無法駕駛。如果我們能登上領獎台，那真是奇蹟。」陸克萊當時用字謹慎，嘗試防止車隊技術資訊外洩。不過陸克萊在賽後接受訪問時承認自己當時誤判賽車的問題，並且「收回在無線電的言論」。

陸克萊一度在無線電中大發雷霆怒轟車隊未能協助他爭勝。（Getty Images）

陸克萊表示：「我要收回自己在無線電內的言論，因為我當時以為是某個問題導致我們的競爭力下滑，但我在下車後了解到更多資訊。那些問題實際上是來自底盤，並不是我們作出不同的決策就可以避免的。」

賽前自嘲無用的咸美頓只能以第12名完賽，未能取得分數。（Getty Images）

他續指，「我在車上的時候並沒有掌握全部資訊。現在我知道了，我們從第40圈開始就遇到了底盤問題。自那刻起我幾乎就是個乘客，完全無能為力。我原以為是車隊做了某種選擇導致問題，但事實並非如此。失望和沮喪仍然揮之不去，因為這是我們今年唯一一次贏得比賽的機會，就是今天。」