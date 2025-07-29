F1比利時站︱麥拿侖繼續強勢包辦冠亞　韋斯達賓失三甲衛冕近無望

一級方程式賽車（F1）比利時站，繼續是麥拿侖車隊的天下，皮亞斯特利（Oscar Piastri）首圈超越隊友諾里斯（Lando Norris）並順利封王，贏得今季第6個分站，延續車手榜優勢。

今站亦是紅牛車隊辭退領隊漢拿（Christian Horner）後的首個分站，韋斯達賓獲得第四，車手榜落後81分。



F1比利時站︱麥拿侖繼續強勢兩車包辦冠亞。（路透社）

皮亞斯特利今季贏得第6個分站

今站因大雨延遲個半小時起步，麥拿侖兩車排頭位，場地在乾與濕之間，輪胎選擇至為關鍵，皮亞斯特利憑冷靜的輪胎管理再次勝出，車手榜累積266分，諾里斯緊隨其後得亞軍，總成績落後16分同樣排第二。

皮亞斯特利（Oscar Piastri）贏得比利時站冠軍。（路透社）

韋斯達賓失三甲衛冕近無望

法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）力戰保住第三位， 紅牛王牌韋斯達賓（Max Verstappen）只得第四， 車手榜落後皮亞斯特利81分，即使尚餘11個分站可追，但已獲媒體認定爭冠機會渺茫，連續4年贏得車手總冠軍的「韋少」，5連霸的機會相當渺茫。

F1比利時站︱韋斯達賓失三甲衛冕近無望。（路透社）

老將咸美頓今站因更換動力組件要在維修區（pit lane） 起步，但賽出一場代表作以第七位完成。

F1比利時站賽果（只列前十位）



1. 皮亞斯特利（Oscar Piastri）／麥拿侖

2. 諾里斯（Lando Norris）／麥拿侖

3. 陸克萊（Charles Leclerc）／法拉利

4. 韋斯達賓（Max Verstappen）／紅牛

5. 羅素（George Russell）／平治

6. 艾邦（Alex Albon）／威廉士

7. 咸美頓（Lewis Hamilton）／法拉利

8. 羅臣（Liam Lawson）／RB

9. 巴度尼圖（Gabriel Bortoleto）／沙巴

10. 加斯利（Pierre Gasly）／Alpine

