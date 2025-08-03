F1匈牙利站︱咸美頓沮喪稱「我真無用」　法拉利隊友驚喜排頭位

一級方程式賽車（F1）七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）在匈牙利站排位賽再度失利，止步Q2，眼看法拉利隊友（Charles Leclerc）驚喜排頭位，受訪時沮喪地說：「我真無用，完全無用」（I'm useless, absolutely useless），甚至認為車隊應該更換車手。

他的心理狀況令人關注，而這番話是否預告他會跟法拉利提早分手？



咸美頓在匈牙利排位賽後神情落寞。（路透社）

咸美頓：「I'm useless, absolutely useless」

咸美頓形容，周五練習環節後經歷「重大掙扎」，承認速度上「距離甚遠」。排位賽再次在Q2止步，只獲第12位出賽，他在無線電跟車隊呻：「每一次，每一次」（every time, every time），事後他接受Sky Sports訪問時解釋是因為自己每次都做不到，沮喪地說：「我真無用，完全無用」（I'm useless, absolutely useless）。

40歲的咸美頓似乎不欲多言，卻要盡回應傳媒的責任，受追問下終回應，「車隊，他們沒有問題。你可看到戰車可以排頭位出賽，他們或許需要更換車手。」

強調法拉利無問題 「他們或許需要更換車手」

咸美頓之後為F1 TV作另一訪問，記者指以他在F1的往績，無可能是「無用」，這位英國車手卻言，「那明顯是，我駕駛得很差，事實就是如此。」匈牙利站排位賽Q2出局，是他繼之前在比利時站Q1止步後，又一次打擊。即使比利時站在天氣不穩中，他從維修站起步仍後上獲第七名不錯成績，甚至獲選為當日最佳車手，咸美頓仍難掩今季累積下來的失意。

今年咸美頓離開效力11年的平治，加盟法拉利，在新東家的頭半年，受戰車問題加上車隊失誤影響，仍未能一展所長。目前在車手榜以109分排第六，就算頭13站賽事之中有12個分站晉身前十，卻無一次能夠進入前三名。

咸美頓在匈牙利站排位賽後相當沮喪。（路透社）

「完全跟戰車無關」 隊友陸克萊勝出排位賽

今季是麥拿侖的天下，兩位車手皮亞斯特利和諾里斯雄霸頭兩名，就連當時得令的韋斯達賓亦只能在第三位掙扎，五連霸渺茫。第四位是咸美頓的平治舊隊友羅素，他的法拉利隊友陸克萊以139分排第五，只較他多30分，惟5次成功踏上頒獎台。

咸美頓拒絕將欠缺速度歸咎法拉利SF-25戰車，揚言：「我就是無用」，「完全跟戰車無關。」匈牙利站排位賽Q2，咸美頓較陸克萊慢0.247秒，終被淘汰，今年排位賽他平均較隊友慢0.146秒。他為隊友送上祝福，「戰車有能力排頭位出賽，對車隊是件奇妙的事。恭喜陸克萊。」

陸克萊驚喜勝出排位賽。（路透社）

排位賽Q3突轉風向 麥拿侖措手不及

陸克萊今站驚喜勝出排位賽，他早前在3次練習賽均落後兩部麥拿侖列第三，不過在排位賽Q2及Q3時段180度改變風向、溫度和濕度，殺麥拿侖一個措手不及，讓陸克萊有機可乘。

陸克萊受訪時亦表示不明所以，直言整個排位賽戰車也感覺很差，「Q3的狀況對所有人都不同了，我基本上只是做出爽利的一圈，在這種環境下很難做對所有事情」，並指出，「這可能是我歷來最驚喜的排頭位，我很開心。」

陸克萊力壓兩位麥拿侖車手匈牙利站將排頭位出賽。（路透社）

2025賽季F1車手榜

1. 皮亞斯特利（Oscar Piastri）／麥拿侖／266分

2. 諾里斯（Lando Norris）／麥拿侖／250分

3. 韋斯達賓（Max Verstappen）／紅牛／185分

4. 羅素（George Russell）／平治／157分

5. 陸克萊（Charles Leclerc）／法拉利／139分

6. 咸美頓（Lewis Hamilton）／法拉利／109分

