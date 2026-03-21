新界北行山｜登大石磨落馬草壟打卡麥景陶碉堡　邊境道路再上蛇嶺

前幾天的天氣不穩定，曾下過幾場大雨，估計地面濕滑，不宜入林上陡坡，閒遊新界北的小山頭最適合。（出發時間：2023年4月23日）



昨天優悠行大西北，我們行北區。今早在上水站集合，八點四十五分起步。

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穿過彩園邨到寶石湖路，經行人隧道橫過寶石湖路，到大頭嶺村。轉右走到石上河，沿石上河邊的路向北走，經過松柏塱，走前面的橋轉左入快景路。今日不上舊軍車路，繼續北行去得月樓。到山坳位置，轉左上大石磨。

大石磨落河上鄉路的西南脊有工程，未知是否已完工，所以不會縱走大石磨，在第一個警告牌前便轉右落山去料壆路。

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轉左上山，有人喜歡走右邊的梯級，我們當然走正路。梯級盡頭是一個警務設施，之後便走滿佈碎石的山徑上大石磨。

對面沙嶺。兩邊山頭守著梧桐河的出口。山頂前的一段最陡，但這山頭只有183米高，吹着東風，不會辛苦了。山頂有一個已棄用的觀察站，照例在山頂軍營上的直升機坪小休，吹吹風，稍後便走上對面山脊，今日不會走到對面的山峰落山。

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小休幾分鐘又再起步去馬草壟麥景陶碉堡，不到一分鐘便走到一條測量柱。在路口轉右落料壆路，這條脊直指對面馬草壟麥景陶碉堡。走過大石磨，都是從這邊落山。路旁全是崗松，現在正是花期，開滿白花。有人拾到一隻鳥蛋，島蛋還見多條羽毛。似乎這裡曾有雀鳥劇烈打鬥，是因為這隻鳥蛋吧？

到料壆路轉右上行，路口轉左去麥景陶碉堡，碉堡範圍只容許手、腳進入。

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在鐵網外圍走半個圈，覓路落山。只知方向，在外圍轉了一圈又回到鐵絲網外，最後當然找到入口。

路有兩條，根據地圖，有路在右邊山頭落山。走到山腳的墓地，經過風水穴「金鰲伏水」，走下梯級到料壆路，轉左去信義新村。繼續前行，朝落馬洲方向走。

前面彎位轉左上山，鷓鴣坑左、右兩脊也可以上蛇嶺。今日走右脊，鷓鴣坑閒人免進。

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在路口右邊有梯級上墓地，在墓地後方覓路上山，隱約覺得是路胚便踩上去。坡面滿佈碎石，又陡又滑。原來路在右邊。上第一個山頭，前面還有兩個山頭。

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左望馬草壟麥景陶碉堡和大石磨，繼續上蛇嶺。

沿山脊走，向南落蛇嶺和鐵坑山之間的山坳，左邊山坡下是鐵坑。今日不去鐵坑山，在山坳轉左走捷徑落山。朝著左邊山坳走下去。

到山坳轉左出鐵坑村，到車路轉右，沿路走出青山公路。以前會走路回上水，今日在白石凹交匯處乘76K回上水。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】