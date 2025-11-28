離島行山｜漫步東平洲環島郊遊徑　集齊海岸公園所有打卡位

平洲又名東平洲，位於香港東北面的水域，是大鵬灣中央的一個小島，全島大部分地方都已劃為船灣郊野公園（擴展部分），而環島的水域更於2001年劃為香港第四個海岸公園，以保護多姿多釆的珊瑚群和海岸資源。整條郊遊靠海而行，環繞東平洲一圈，是認識這個海岸公園的不二之選。

長度：6公里 時間：2.5小時



郊遊徑由碼頭開始向左行，經過一些荒廢的村落後，在臨海邊之際有座天后古廟，和村後的譚公廟，都是島上最具歷史價值的建築物。沿徑前行，可盡覽島上多個沉積岩地貌景點，包括更樓石、海蝕平台、海蝕崖、龍落水及斬頸洲等，同時亦可欣賞沿岸的海洋生態，如珊瑚、小魚、海膽、海蔘等生物。最後踏著長沙灣幼白的細沙，到達郊遊徑終點，此徑絕是一個學習地理和生態知識的活教室。

導賞點

1. 更樓石

小島東南方的更樓石，屹立於海蝕平台上的石柱各高7米，由於它們較能抵禦海浪侵蝕，所以殘留在海蝕平台上。水退時，海蝕平台階會變成潮間帶的潮池，成為小魚、海膽、海蔘等生物的樂園。在前往更樓石途中亦可以見到香港獨一無二的海岸岩石，這種疊層石色澤多變，好像千層糕般平坦有趣，是平洲組的沉積岩。

更樓石（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

2. 難過水

島上另一著名的景點難過水，一如其名，在潮漲時整個被海水淹沒，只可以在潮退時輕鬆走過。難過水的形成是基於海浪沖擊侵蝕山崖，潮退的時候，遊人可以看到一片寬闊的海蝕平台。值得留意的是，即使在潮退期間，難過水仍會有大浪湧至，若水深超過0.5米的話，應要耐心等待，避免冒險澗水。

3. 龍落水

這是一條長達一百多米、厚達六十多厘米的白雲質砂岩岩層，由山上向東南緩緩傾斜入海，有如一條巨龍準備潛進海中。龍落水是沉積岩，仔細觀察的話可以見到一層層的紋理結構，像是一頁頁的書本，所以稱為頁岩。這雖然是香港最年輕的岩石，但也有約6,000萬年歷史。

4. 斬頸洲

過了龍落水一直行便會到達斬頸洲，可以穿過那條「斷頸」，站在高聳的大岩石中間，驚嘆海浪沖蝕的威力如何在岩石上造成如此深和闊的「裂口」。

5. 長沙灣

經過洲尾角，踏著長沙灣幼白的細沙，可以尋找被沖積到海邊的海洋生物，如巨大堅硬的珊瑚骨骼、褐色如長髮的馬尾藻、沒有尖刺的海膽空殼等。

設施：傳意牌、洗手間、營地、燒烤場、觀景台。

交通資料

馬料水（開出） ：星期六 上午9:00 / 下午3:30；星期日及公眾假期 上午9:00

東平洲（開出） ：星期六、日及公眾假期 下午5:15

船票預售及查詢可聯絡船務公司



【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：東平洲環島郊遊徑】

