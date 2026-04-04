大埔行山｜烏蛟騰郊遊徑接烏七古道　再登高峒探二戰機槍堡戰壕

上星期日去大刀屻，辛苦了半天。今日又讓山友輕鬆一下，去一兩條郊遊徑閒遊。地區的選擇當然是考慮去哪處飲茶啦。

（出發時間：2026年2月1日）



今早在大埔墟巴士總站集合。預算乘八點四十分開出的275R巴士去烏蛟騰。山友們又早到了至少十五分鐘，上了八點半開出的巴士。好在巴士十分鐘一班，留下來的四個山友便乘下一班去烏蛟騰。九點十分到總站起步。用過洗手間後，入村去祠心路。早到的山友在這裏等候。人到齊了，便起步去烏蛟騰郊遊徑。

按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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這段路又叫媽騰古道，已走過無數次。沿古道上行，經過五個手臂彎，再前行到減龍坳轉左上已棄用的山火瞭望台。

瞭望台所在的山頭叫「減龍頭」（根據《香港山嶺志》、《東北區域面面觀》兩份資料，不是叫「桅尾嶺」）。減龍頭後繼續沿郊遊徑落新娘潭路。

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翻查紀錄，原來我未走過這段郊遊徑。其實這也不奇怪，郊遊徑出口遠離小巴、巴士站，作為起步和終點都不適合。若不是要行今日的路線，不會開線走這條路的。今日全走烏蛟騰郊遊徑到新娘潭路是因為想接走烏七古道。

烏七古道出口在烏蛟騰路與新娘潭路交界，我們當然不會走車路去該處，烏蛟騰郊遊徑終點對面就有一條小徑通往該古道。

走到郊遊徑終點，橫過新娘潭路，小徑入口就在對面。其實按地圖，右邊不遠處是「降下坳露營地點」，該處才是這條小徑的入口（下圖橙色箭頭之處）。但人工斜坡上較直接，走到頂轉左入荒徑。

按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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經過墓地，以為有好路，其實只是墓地間的通道。再入荒徑，郊區地圖上有這條路，所以雖然很密，但細心觀察，仍可以找到路。左右兩邊是陡坡，確定是在脊上。

芒萁下藏着水坑，不時要提醒後面山友不要踩進去。又要跨過倒下的枯枝，之後下降約廿米就到烏七古道。

到連接橫七古道和烏蛟騰路的山徑，近來山友稱之為「烏七古道」，沿烏七古道走到橫七古道，即衛奕信徑十段。走過今日唯一的荒徑，之後就是康莊大道。

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山友見樹林內有路標，便轉左離開大路。估計那條路是捷徑。果然不錯。他們在前面不遠處走出來。路是較短，但要穿林所以走得慢，大路才是「捷」徑。

到橫七古道，繼續前行去鹿頸，今日打算去鹿頸黃屋旁邊的山頭（叫高峒）。山上有二戰時日軍強迫村民建造的碉堡和觀察台。

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山友們到橫七古道後，便像跑山似的，轉眼不見影。今日不去尤德亭，離開衛奕信徑，經泉水崗直落鹿頸，到十字路口，轉右落鹿頸黃屋，轉左出南涌。

我們上高峒。很早已知高峒上有機槍堡，不過這個小丘位置有點尷尬，在鹿頸起步又不想花時間上去，若終點是鹿頸，大家心急散隊，更不想去了。今天來到十字路口，就有幾個山友放棄這段路，寧願去酒樓等位飲茶。

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在遠處已見高峒南脊有一條寬濶的路，但到入口處有告示說建設工程未完，不准進入。根本一直有人上去打卡，我們當然懶理告示，上山去也。新建的山徑又濶又好走。最難得是把兩邊的植被清理了，可以看到南涌、鹿頸一帶的濕地。

左邊南涌，右邊鹿頸，新建一個觀景台。站在觀景台上又多拍兩張風景照。未見機槍堡，先見機槍堡後的戰壕。機槍堡內很乾淨，大概是準備給人參觀的。

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這個山丘據說有十四個機槍堡，在2009年已被定為二級歷史建築。據古蹟辦的介紹，這個由十多個堡壘、壕溝和觀察台所組成的防禦網在日佔時期（1941至1945年）興建。區內部分居民曾被迫參與興建工作。

據說修建這些構築物，是為鞏固邊境防衞，並抵禦聯軍試圖由新界東北部進侵香港。

古蹟辦這句寫得有點奇怪。既是日軍興建的堡壘，「聯軍」就是指中、英、美等國的同盟軍了。香港本來就不是日本的，怎可以說成盟軍「進侵香港」呢？想知更多有關資料可按此連結到這個網站。

機槍堡內沒有雜物，牆壁、天花都沒破損，應該是經過修葺。

看夠了，覓路落山。在機槍堡前面，有梯級向下。我們落山不想走回頭路，在機槍堡前有一條山徑落鹿頸士多，這條山徑早已存在，是從人工斜坡的維修梯級上來的。

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果然不久便見石級路，旁邊是很深的排水溝，到擋石網前轉右，繞過擋石網，又繼續向下走，到另一層擋石網。照樣橫移繞過，最後在士多旁邊走到鹿頸路。

十二點十分到鹿頸路等小巴去粉嶺。走了約八公里路。原來路線是去鹽灶下，但鹿頸有小巴出粉嶺，誰想多走兩公里路呢？

【本文獲「山水小組」授權轉載。】