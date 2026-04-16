英超︱阿仙奴名宿心痛愛隊與冠軍漸行漸遠　「我們不能擊敗對手」

阿仙奴歐聯8強次回合與士砵亭踢成0：0，憑首回合作客的一球優勢過關，連續兩年晉身賽事四強。然而球隊近期走勢下滑，兩項本土盃賽接連失利後，聯賽對般尼茅夫亦失分，榜首優勢大幅收窄，名宿伊恩胡禮（Ian Wright）直言，愛隊表現猶如在「慢慢殺死他」，寄語一眾後輩要負起責任。



阿仙奴歐聯8強次回合與士砵亭踢成0：0，憑首回合作客的一球優勢過關，連續兩年晉身賽事四強。（路透社）

阿仙奴周末英超作客曼城 歐聯後再添傷兵

阿仙奴每逢踏入季尾總是出現水準下滑的毛病，主力傷兵嚴重是一大問題，今晨對士砵亭一戰隊長奧迪加特（Martin Odegaard）、翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）、守將卡拉費奧利（Riccardo Calafiori）、添巴（Jurrien Timber）悉數缺陣，今仗正選出場的馬度基（Noni Madueke）在比賽期間傷出，令兵工廠十字軍名單再添一員。

阿仙奴在英超聯賽榜首曾拉開至9分優勢，可是上周末主場竟以1：2不敵般尼茅夫，次席的曼城少踢一場下追至只落後6分，今個周末他們作客伊蒂哈德，曼城如能主場擊敗阿仙奴，槍手整季辛苦建立的優勢便會化為烏有。

馬度基成為阿仙奴新一員傷兵。（路透社）

伊恩胡禮：「看阿仙奴比賽在慢慢殺死我」

向來是「阿仙奴先生」的伊恩胡禮，對槍手近期表現感到憂心忡忡，他在足球podcast節目《The Overlap》中坦言，「看着球賽真是很痛苦，很傷心，它在不經不覺間慢慢殺死我（ It's killing me that I can't feel it）。」胡禮表示，他全力支持領隊阿迪達、這隊阿仙奴、隊中球員以及一切，「看着他們重返這位置，而你在目送他們漸漸失去，看着球員犯錯……」均讓胡禮十分痛心。

當曼聯名宿堅尼指胡禮反應過度，阿仙奴在英超仍領先6分，聲言贏冠軍就要經歷風浪，不會平順無波，胡禮回應，「我不預期一切會順順利利，因為從來不會如此，就算是勢頭正順的球員都不容易。不過當你在聯賽排榜首，便必須擊敗其他球隊，而我看不到這種情況。」他續稱，「看着阿仙奴比賽，他們的踢球方式，老實說我實在不喜歡。」

阿仙奴名宿伊恩胡禮。（Getty Images）

然而胡禮亦稱，「只要過到終點，我便收貨」，他的心聲相信是不少阿仙奴球迷的寫照，畢竟作為利物浦及曼聯後，英格蘭歷來奪得聯賽冠軍最多的球隊，槍手對上一次奪得英超已經要數到2003/04的不敗賽季，至今已經相隔22年。

他不諱言，「我們之前已經3次處於這個位置，為什麼我要跟走過跟我說話的人說：『放心，保持信念？』」向來對阿仙奴和阿迪達萬般包容的胡禮，亦忍不住直言，「我們已經沒有踢任何能夠擊敗對手的那種足球，我們未能克服那份緊張感。」

加尼利維利問他，作為帶領阿仙奴贏得1997/98英超冠軍的前輩，有什麼說話跟一眾後輩分享，胡禮語重心長地說：「我們的比賽，無論領隊想你怎麼踢，只要你一踏入球場，便要對自己承擔某種責任，因為目前那是未能做到的。」

阿迪達能否首次在師父哥迪奧拿身上，帶隊贏得英超？（路透社）

阿迪達能否在師父身上贏英超？ 一切全仗作客曼城一戰

阿仙奴在聯賽盃決賽以0：2不敵曼城，不足1個月後再次交手，今次還要作客，外界一致看淡阿仙奴的贏波機會。不過其實阿仙奴作客曼城只要保持不敗，餘下5輪聯賽主場對紐卡素、富咸、般尼，作客韋斯咸和水晶宮，正常發揮應能搶盡分數，惟在傷兵潮下同時要顧及歐聯，便難免有機會出現變數。