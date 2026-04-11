英超｜阿仙奴主場輸波　領先曼城9分打多2場　下仗碰頭演爭標大戰

撰文：威廉神
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英超本港時間周六早場，有歐聯後顧的榜首阿仙奴迎戰般尼茅夫，最終以1：2不敵對手，下場鬥次席曼城成為爭標關鍵一戰。

開賽17分鐘，般尼茅夫高洛比門前補一腳射成1：0。3分鐘後，阿仙奴角球攻勢，夏維斯門前頂高，未能追平。

般尼茅夫高洛比門前補射中門，助球隊作客一球領先阿仙奴。（Getty Images）

34分鐘賴恩基士堤禁區內手伸出被波省中，阿仙奴獲得12碼，約基利斯操刀中鵠，兵工廠追成1：1。

阿仙奴獲得12碼，約基利斯操刀中鵠，助兵工廠追成1：1。（Getty Images）

換邊後11分鐘，阿仙奴門將大衛拉耶門前控球撻Q製造險象。戰至64分鐘，阿仙奴約基利斯接應長傳再度將皮球送入網，不過越位在先食詐糊。

客軍阿歷斯史葛乘阿仙奴後防出現誤會射破拉耶十指關，般尼茅夫再度領先。（Getty Images）

74分鐘，客軍阿歷斯史葛乘阿仙奴後防出現誤會射破拉耶十指關，般尼茅夫再度領先。最終阿仙奴傾力反撲仍未能扳平，主場1：2輸波。賽後領先次席曼城9分但多打兩場，下周雙方碰頭將合演天王山大戰。

阿仙奴正選陣容（4-2-3-1）

1 拉耶
4 賓韋特、2 沙列巴、6 馬加希斯、49 利維斯史基利
36 蘇比文迪、41 迪格蘭賴斯
20 馬度基、29 夏維斯、11 馬天尼利
14 約基利斯

般尼茅夫正選陣容（4-2-3-1）

1 柏度域
20 占美利斯、23 占士希爾、5 辛尼斯、3 杜法特
8 阿歷斯史葛、10 賴恩基士堤
37 拉恩域陀、16 達華尼亞、22 高洛比
9 艾雲尼臣

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