足球｜35歲艾朗藍斯掛靴　威爾斯阿仙奴名將告別19年職業生涯

威爾斯足球隊前隊長艾朗藍斯（Aaron Ramsey）在星期二（4月7日）宣布退役，結束自己近20年的職業生涯。



35歲的中場艾朗藍斯於2007年為現英甲球隊卡迪夫城在英冠聯賽登場，完成一線隊首秀，之後先後效力於阿仙奴、祖雲達斯和尼斯，並於2023年至2025年第二度效力卡迪夫城。其中，他在2008年至2019年都效力於阿仙奴，並在這裏為人所知。

艾朗藍斯在2008年至2019年都效力於阿仙奴，並在這裏為人所知。（Getty Images）

他職業生涯最後一家球會是墨西哥球會普馬斯（Pumas UNAM），雙方已於去年10月底解約，艾朗藍斯過後找不到新東家。

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艾朗藍斯在聲明中說：

這個決定並不容易，經過長時間的思考，我決定從足球退役。

艾朗藍斯在2008年完成威爾斯國家隊地標戰，國家隊生涯共出場86次，踢入21球。他最後一次為國家隊上陣是在2024年9月。

艾朗藍斯在威爾斯國家隊生涯共出場86次，踢入21球。（Getty Images）

他提到：

能身披威爾斯球衣，經歷那麼多難以置信的時刻，是我的榮幸。如果沒有那些執教過我的主帥，以及在各方面幫助過我的工作人員，這一切都不可能發生。

威爾斯未能晉級今年的世界盃決賽周。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】