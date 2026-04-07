歐聯︱阿仙奴爭四冠變兩冠陷信心危機　阿迪達談槍手避免崩潰關鍵

阿仙奴兩星期內接連在聯賽盃和足總盃失利，「四冠夢碎」過後，繼續向歐聯和英超雙冠進發，他們先會在今晚深夜歐聯8強首回合作客士砵亭。

槍手歷年在季尾崩潰的例子多不勝數，球隊看似陷入信心危機之際，阿迪達冷靜以對，揚言球隊會「將痛苦化為動力」，面對士砵亭全力爭勝。



歐聯8強首回合︱阿仙奴賽前訓練。（路透社）

阿仙奴短期內兩盃賽失利 四冠夢碎只剩歐聯英超可爭

阿仙奴在阿迪達麾下連續3年在英超獲得亞軍，上季歐聯闖入準決賽，不敵最終封王的巴黎聖日耳門出局。一次又一次與錦標擦身而過，今季重新出發以強大氣勢四線爭標，英超聯賽目前有9分優勢，可惜早前聯賽盃決賽不敵曼城，日前足總盃8強爆冷不敵英冠的修咸頓，難免讓人感到槍手再次陷入季尾崩潰的不良習慣。

歐聯8強首回合賽前記者會，阿迪達在里斯本回應外界質疑，「試想想我們今季直到目前為止所做的工作有多困難」，兩項本土盃賽接連不敵曼城和修咸頓才是他們今季首次吃下連敗，聖徒一仗是阿仙奴今出戰51場比賽以來僅第5場敗仗，當中他們在歐聯9勝1和，未嚐敗績，要避免像之前的球季那樣陷入崩潰，他認為球隊上下必須「感受痛楚，感受情緒，並把它作為進步的動力。」

歐聯8強首回合︱阿仙奴主帥阿迪達出席賽前記者會。（路透社）

阿迪達談如何避免崩潰：「感受痛楚，把它化作進步動力」

阿迪達聲言，球隊「很清楚」他們不敵修咸頓的原因，堅信球隊不應落敗，「在關乎我們身份的事情受到懲罰，這就是足球，我們必須以最強大力度去捍衛那些事情。」他又指出，無論足總盃8強成敗，都不影響球隊對歐聯的渴求，「我們整個球季如此努力才去到賽事這個階段，面對一支我們很清楚他們的紀錄和成就的對手，我們較任何時間更饑渴。」

他指出，四線爭標降格至力爭雙冠之後，最重要是保持冷靜，「要清楚了解事情（落敗）為何會發生，當你明白之後，盡力去改善，這是我們必須要做的事。」

歐聯8強首回合︱賽前訓練迪格蘭賴斯亦有參與，今晚可候命上陣。（路透社）

三大主力傷癒趕及候命 沙卡、艾斯、添巴未隨隊

主力傷兵滿營的阿仙奴，布卡約沙卡（Bukayo Saka）、艾斯（Eberechi Eze）和添巴（Jurrien Timber）三人均未隨隊到葡萄牙，今晚肯定缺陣，阿迪達希望他們能趕及在周末聯賽復出。 幸而另外三位主將迪格蘭賴斯（Declan Rice）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）及杜沙特（Leandro Trossard）均已復操，對士砵亭可候命上陣。

士砵亭主帥波格斯（Rui Borges）未因阿仙奴近期的連敗而看輕對手，更指對手目前猶如「受傷野獸」，戰鬥力只會有增無減，「他們會更專注，更團結，我認為會令我們更加難以應付。」

歐聯8強首回合賽程／直播資訊

今晚深夜3時

皇家馬德里 對 拜仁慕尼黑／Now 643台直播

士砵亭 對 阿仙奴／Now 638台直播



明晚深夜3時

巴塞隆拿 對 馬德里體育會／Now 638台直播

巴黎聖日耳門 對 利物浦／Now 643台直播

