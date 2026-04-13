英超｜4月將成阿仙奴難題？哥迪奧拿連續四年4月不敗　勝率近8成

英超爭標形勢漸見緊湊。「一哥」阿仙奴主場以1：2不敵般尼茅夫，反觀競爭對手曼城則是作客以3：0大炒車路士，雙方分差縮窄至6分，且曼城目前少賽一場。

兩軍將在下輪英超直接對決，觀乎雙方的往績及4月賽程，阿仙奴要繼2003/04球季之後再奪英超冠軍，不無暗湧。



阿仙奴在2022/23球季已體會過曼城後上奪冠的實力。當時阿仙奴以248天創下英超最長霸佔榜首紀錄，在32場比賽後仍領先曼城5分，但當時少賽兩場的曼城最終反超5分，壓過阿仙奴後上封王。

不過曼城主帥哥迪奧拿對於爭冠路不敢掉以輕心，他在擊敗車路士後接受BBC採訪時說：「如果我們輸球，比賽就結束了，如果我們打和，亦是如此。」

曼城聯賽狀態機勇，已保持10場不敗。（Getty Images）

曼城近期狀態極勇，聯賽已保持10場不敗，上一次聯賽輸波要追溯到1月17日的曼市打吡。近三場比賽，曼城在各項比賽中連挫車路士、利物浦及阿仙奴；雖然在歐聯16強不敵皇家馬德里，但變相有足足一星期準備下輪英超。

反觀阿仙奴過去半個月頻頻受挫，先是聯賽盃決賽不敵曼城失冠，再是外界普遍抽好籤的情況下，在足總盃以1：2爆冷輸給修咸頓無緣四強；加上上周末聯賽落敗，領先優勢被曼城追近至6分。阿仙奴從原本力爭「四冠王」變成失掉兩冠，聯賽爭標形勢亦有暗湧，本周還要在歐聯8強次回合主場迎戰士砵亭（首回合阿仙奴小勝1：0）。接下來7日，很大程度影響阿仙奴今季最終成績表，相比養精蓄銳的曼城，阿仙奴的壓力無疑更大。

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另外據歷史數據統計，兩名主帥自領軍以來，3月是阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）勝率最高的月份，同時是哥迪奧拿勝率最低的月份。來到4月則相反，哥迪奧拿能在38場比賽中拿下30勝，勝率高達79%，曼城連續四年在4月份未嘗敗績，因此春天對曼城有利。反觀4月卻是阿迪達的難題，他領軍勝率僅44%，是賽季8個月來的最差的月份，往往這個月份是各類比賽爭冠的重要月份。

4月是哥迪奧拿勝率最高的一個月，曼城已連續四年4月份不敗。（Getty Images）

在本周日（19日），如曼城能在主場拿下阿仙奴，並與護級球隊般尼補賽中不出意外，曼城將在積分榜上反超阿仙奴。