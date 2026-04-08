歐聯︱夏維斯入球化解阿仙奴危機　「我們有能力贏得重要錦標」

歐聯8強首回合，阿仙奴作客憑後備上陣的夏維斯補時入球，1：0小勝士砵亭，取得重要優勢。槍手連續在聯賽盃及足總盃失利後，外界懷疑他們是否再次在季尾陷入自爆模式，今場硬仗的勝果相信已是最佳說明，賽後這位德國前鋒更矢言，阿仙奴「有能力贏得重要錦標」。



歐聯8強首回合︱夏維斯的入球助阿仙奴作客1：0小勝士砵亭。（路透社）

阿仙奴破士砵亭今季歐聯完美主場紀錄 夏維斯一球奠勝

阿仙奴今季在歐聯戰績近乎完美，但士砵亭的主場亦十分硬淨，今仗之前5戰全勝，就連應屆歐聯盟主巴黎聖日耳門在聯賽階段作客阿爾瓦拉德球場（Estádio José Alvalade）亦以1：2敗陣。

今仗面對阿仙奴，士砵亭有11次射門，較阿仙奴還要多4次，烏拉圭前鋒麥斯阿奴祖（Maxi Araújo）開賽5分鐘便有次黃金機會，半單刀起腳被阿仙奴門將拉耶以指尖撲救後中楣彈中。阿仙奴大難不死，雙方合演一場緊湊的比賽，63分鐘阿仙奴的攻勢蘇比文迪將皮送入網窩，卻因隊友越位在先，入球被判無效。

槍手控球率達57%，卻苦無破門之法，阿迪達等待至71分鐘才作出首個調動，換入夏維斯，隊長奧迪加特退下火線，然後在77分鐘一口氣換入馬天尼利及麥斯杜文。士砵亭完場前再次在阿仙奴門前製造險象，86分鐘全靠拉耶連環撲救，阿仙奴才力保不失。至補時1分鐘，兩位後備球員合作建功，馬天尼利左路引球推進，在4個對手包圍下入交出絕妙傳中球，夏維斯門前入楔接應，射入全場唯一入球，助阿仙奴小勝1：0。

歐聯8強首回合︱後備上陣的夏維斯成為贏波英雄。（路透社）

夏維斯：球季最後7個星期，我們有能力贏得重要錦標

阿仙奴2星期內由爭4冠變2冠，士氣肯定受到一定影響，因此今場勝果格外重要。阿仙奴不單在歐聯維持不敗，對士砵亭有一球在手，次回合還有主場之利，很大機會連續兩季殺入4強，加上英超聯賽榜仍有9分優勢，賽後夏維斯說，「我們對上兩場比賽均落敗，今場是個大逆轉。我們渴望今日能夠贏波反底，而我們成功做到了。」

「我們團結一致，今季尚有更多（成果）等待來臨。球季最後7個星期，我們有能力贏得重要錦標，亦正努力向這個目標邁進。」夏維斯真是個「大賽球員」，2020/21歐聯決賽他的入球為車路士一箭定江山，1：0擊敗曼城封王，今次8強又為阿仙奴攻入關鍵入球，他因膝傷錯過大半球季，但季尾及時復出，或成槍手危機中的及時雨。

歐聯8強首回合︱阿迪達率領阿仙奴眾將向作客球迷致意。（路透社）

阿迪達：活在當下，盡力最到做好

阿迪達讚揚麾下在困難時刻中「尋回身份」，他先是諷刺地說：「由8月開始，（外界對我們的）要求一直是贏，贏和贏，如果贏不到便是災難、你不夠好，假如贏不到4個冠軍，我們在做什麼？」

他繼而續稱，「今場是個重要的提醒，我們是一支怎樣的團隊以及有什麼東西將我們帶到目前的位置。」阿迪達豪言，「活在當下，盡力最到做好，然後我們一起看看會發生什麼事。」