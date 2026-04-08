史高斯為曼聯把脈　建議清走8將再增兵　馬古尼都無得留低︱足球

曼聯一代中場史高斯（Paul Scholes）轉任球評人後，對母會的批評總是毫不留情，時值季尾他大談曼聯目前陣容，認為紅魔鬼為重返正軌力爭歐聯和英超兩大錦標，必須將其中8個一隊成員清走，當中包括剛剛減薪續約一年的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）。



馬古尼剛減薪續約曼聯一年。（路透社）

史高斯指曼聯應清走8將 剛續約馬古尼榜上有名

史高斯在隊友畢特（Nicky Butt）有份主持的Podcast節目《The Good, The Bad & The Football》談到馬古尼時稱，「我認為他是個非常好的球員，成功讓自己在球隊東山再起，他所做的實在了不起，我為他感到很高興。不過假如是一支想贏英超和歐聯的曼聯，我不肯定馬古尼是合適人選，除非他身邊有個像里奧（費迪南）那樣的拍檔吧。」

他直言，如要他從馬古尼和迪歷特之間二選一，會使他很為難。26歲的迪歷特因背傷關係從去年11月以來一直倦勤，史高斯分析，「假如是4個中堅人選之一，我會選擇迪歷特。他們相當類似，但迪歷特年輕一點，所以有優勢，而且他速度亦高一點，所以我可能會揀迪歷特。」

史高斯稱，「不清楚多古踢什麼位置」。（Getty Images）

不清楚多古踢什麼位置 「他應該被出售」

馬古尼以外，史高斯亦認為另一中堅約羅（Leny Yoro）、左閘勞基梳爾（Luke Shaw）、馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）和柏德列多古（Patrick Dorgu），同樣不應留效。21歲的丹麥國腳多古，去年2月才由萊切加盟，身價2500萬英鎊，前任主帥阿莫林將他放在翼衛位置，發揮未如理想。

費查及卡域克先後掌帥後，多古亦告回勇，直到1月底後大腿筋傷患令他一路倦勤至今。史高斯稱，「曼聯買他回來踢翼衛，而那其實不是他的真正位置。我不太肯定他的位置是什麼，他應該被出售。就算留用他，亦只是個輪換球員。」

梳爾。（Getty Images）

同時建議掃走馬沙拉奧、約羅、梳爾 馬天尼斯勉強留用

馬沙拉奧的情況雷同，2024年夏天他與迪歷特一起加盟曼聯，當時坦赫格仍然在位，「出售。我不知他適合踢什麼位置，他曾是右中堅，然而他們已不再踢3中堅。如果仍是踢3中堅，可能會留他作為第5或第6選擇，但也許是時候放他走。」

20歲約羅2024年夏天從里爾以5200萬英鎊昂貴身價來投，為何仍不得史高斯歡心？這位曼聯舊將解釋，「曼聯為他付出大量金錢，但他陷入掙扎。我覺得他是有點潛力，但尚需要多一點時間，如果你要在目前作出選擇，我可能會把他出售。」

至於左閘梳爾，史高斯的評語是：「當他演出保持穩定水準，世上沒有另一個更佳左後衛，但若你現在問我，今季他的上陣情況尚可之下，我會把他出售——他的上陣次數不夠多。」

阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）又如何？史高斯讚對方左腳純熟，惟亦質疑：「他能為你贏得歐聯和英超嗎？ 」他表明，「曼聯目前陣中所有中堅，都需要一個更優秀的拍檔，而我會留用他。」曼聯目前的防線之中，史高斯認為應留用的包括門將拉文斯（Senne Lammens），守將達洛治（Diogo Dalot）、迪歷特和馬天尼斯，而馬古尼、多古、約羅、梳爾和馬沙拉奧5將通通「無得留低」。

史高斯認為曼聯今夏應清走陣8位球員。（Getty Images）

中場亦急需大換血 增高質新兵圍繞般奴重建

去到他最熟悉的中場，史高斯率先談到2023年以5500萬英鎊加盟後至今各項賽事合共只上陣67次的美臣蒙特（Mason Mount），「我可能會賣走他。我喜歡他，他是個偉大球員，但他永遠不能在般奴費南迪斯身前踢波。我不知道他還可以踢哪個位置，而他的上陣場數不足。」

史高斯同時指出烏拉圭中場烏加迪（Manuel Ugarte）「亦應該要走」，34歲巴西中場卡斯米路早前已宣布今季尾離隊，史高斯認為那是正確決定，「另一個成功扭轉自己在球隊命運的球員，但曼聯需要強化中場。」

曼聯隊長般奴費南迪斯。（路透社）

因此在史高斯眼中，蒙特、烏加迪和卡斯米路均要清走，他同時對隊長般奴費南迪斯讚賞有加，並支持留用青訓出身的明奈（Kobbie Mainoo）。曼聯要買入新中場球員加強實力，英超對手之中有三大人選——紐卡素的意大利國腳東拿利（Sandro Tonali）、水晶宮的英格蘭中場禾頓（Adam Wharton）以及同樣為英格蘭國家家成員的諾定咸森林球員艾利洛安達臣（Elliot Anderson）。

史高斯說，「曼聯可能需要其中兩或三人，如果是我會買齊三個。」可惜理想與現實差天共地，三位年輕中場均是各大豪門的目標人物，想收購其中一人已經極度困難，價錢亦上億英鎊計，史高斯的想法未免過度樂觀。

前鋒方面新加盟的錫斯高、麥比奧莫和根夏均獲他支持，他覺得唯一應清走的只有坦赫格年代買入的舒克斯（Joshua Zirkzee）。總括而言，史高斯建議清走的人選包括後防的馬古尼、多古、馬沙拉奧、約羅和梳爾，中場是蒙特、烏加迪，加上前鋒的舒克斯共8人。由於卡斯米路本身已宣布離隊，否則他的「大掃除」名單上還會添上巴西人的名字。