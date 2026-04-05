阿仙奴兩盃賽接連失利　季尾自爆前科多　四冠夢碎或再四大皆空？

阿仙奴今季強勢而來力爭史無前例的英格蘭男足「四冠王」，卻在短短兩星期內接連在聯賽盃及足總盃兩項本土盃賽失利。剛結束的國際賽周，阿仙奴多達11位成員因傷退出國家隊，尾季關鍵時刻遇上嚴重傷兵潮，阿仙奴會否再次在季尾陷入崩潰，再次「四大皆空」？



阿仙奴繼聯賽盃決賽落敗後，英格蘭足總盃亦在8強止步。（路透社）

阿仙奴足總盃8強負修咸頓出局 兩星期內兩盃賽失利

兩星期前阿迪達領阿仙奴在聯賽盃決賽再次遇上「師父」哥迪奧拿，結果以0：2敗陣而回，後備門將阿列沙巴拿加嚴重犯錯而敗予旗鼓相當的對手，也屬無可厚非。然而周六在足總盃作客英冠球隊修咸頓，全場佔盡上風下先落後，終以1：2敗陣出局，兩星期內由力爭四冠降格至兩冠，難免種下疑竇：阿仙奴是否又在季尾「自爆」了？

修咸頓在官方X帳戶發文慶祝球隊晉級足總盃四強，一名阿仙奴球迷留言「挑機」宣稱：「僥倖的勝利」（Fluke win），聖徒「小編」精彩地回一句：「享受你的四個冠軍，老友（Enjoy your quadruple, pal）」，獲得逾720萬人觀看，令其他阿仙奴球迷無地自容並促請該名同伴要保持低調。

阿仙奴球迷到修咸頓官方X「挑機」，被對方一句「享受你的四個冠軍，老友」擊潰。（Ｘ）

槍手今季首度吃連敗 能否頂住壓力英超登頂？

不過是兩個星期前，阿仙奴球迷仍在期望愛隊今季能成為「四冠王」，聯賽盃決賽不敵曼城後只剩下三冠可爭，修咸頓球員查理斯（Shea Charles）85分鐘攻破阿仙奴大門，阿仙奴終以1：2落敗，今季首次吃下連敗，亦令槍手僅餘英超及歐聯兩個錦標可爭。

勝敗本平常，然而踏入季尾階段，而且又是兩場相當重要的比賽，阿仙奴此時此刻的表現不得不讓世人對他們產生疑問——阿迪達及其麾下能否擋住重壓和外界的聲音，取得期待已久的聯賽甚至歐聯冠軍？

阿仙奴主帥阿迪達。（路透社）

禾確特：阿仙奴教練席緊張繃緊 「一個廚房內有太多廚師」

畢竟後勁不是阿仙奴的強項——2022/23、2023/24連續兩季的「聖誕冠軍」，最終均被曼城後上超越封王，槍手對上一次贏得聯賽冠軍已是22年前、那個大家都記得的2003/2004不敗封王賽季。因此就算今季一路順利排榜首領先，亦再次在聖誕節檔期列首位，阿仙奴上下以至球季均一路戰戰兢兢。目前只餘7輪賽事，領先少踢一場的曼城9分，阿仙奴仍有相當優勢，可是爭標最後直路，遇上傷兵潮來襲，既考驗阿迪達的領軍功力，亦要視乎球員的心理強度和韌力。

阿迪達以教練身份重返阿仙奴，的確一步步領軍再次成為爭標份子，然而唯一獎盃仍是他領軍首季帶來的足總盃。今季聯賽盃曾是他們6年來首次捧盃的大好機會，敗給曼城後不足兩星期，足總盃竟不敵低一級的球隊8強出局，前阿仙奴翼鋒禾確特認為，阿迪達必須確保球隊不要被兩場敗仗影響到他們在整個球季所建立的東西，「他們之前已經試過，絕對不會想重蹈覆轍。」禾確特指出，他在場邊觀察到阿仙奴的教練團隊之中，由阿迪達本人以至其他教練和職員均彌漫着一股非常緊繃的情緒，「猶如一個廚房內有太多廚師，有太多訊息在傳達。」

阿仙奴四冠夢碎，但在英超仍佔絕對領先優勢。（路透社）

阿迪達：「必須保持我們的速率、態度和最高能量」

阿仙奴今仗發揮明顯在水準以下，賽後阿迪達拒絕責怪任何球員，「如果有人要負上責任，那便是我，前面尚有一個球季最美麗的階段正在等待我們。」阿迪達指出，「在一個球季之中總會有低潮，通常是兩或三個，這是今季的第一次。」他寄語麾下挺起胸膛，讓自己感到舒適，然後繼續交出今季的慣常好表現。

當被問到如何避免阿仙奴再次陷入滑鐵盧，阿迪達坦然回應：「給球員清晰指示，給予更多肯定，信任他們，相信我們正在做的事情，並繼續做今季每場比賽均需要的改進。」此外他認為在最高水平足球需要贏出比賽，最關鍵的是「要繼續維持我們的速率、態度和最高能量」。

阿仙奴已晉身歐聯8強，對手是實力較弱的士砵亭，如能順利晉級，準決賽會遇上巴塞隆拿對馬德里體育會之間的勝方。相對而言，英超理應是把握最大的一項賽事，最重要一仗是4月19日作客曼城一仗。阿仙奴目前在聯賽有9分優勢，可是曼城一旦在該仗勝出，並在未踢的一輪全取3分，便會追至只落後阿仙奴3分。