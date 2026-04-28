倫敦世乒賽｜馬龍首送國乒戰團體世錦賽　男隊改朝換代考驗王楚欽

百年之後，世界乒乓球錦標賽回歸首屆主辦地點倫敦，中國隊作為頭號種子，下月2日才開始作賽，球隊昨日（27日）正式啟程。「老大哥」馬龍首度以中國乒協副主席身份送別，網友形容這一幕充滿「洋蔥」：「龍隊似送孩子去考試的家長，充滿著牽掛與擔心。」



馬龍出現在國乒出征送行隊伍中。（微博@曹巍666_）

現年37歲的馬龍曾9次參加世乒賽，全部奪冠，今次送行距離他第一次參加世乒團體賽剛好二十年，他已經從初出茅廬的青澀新星成長為國乒傳奇隊長，如今退居幕後。

馬龍已逐步淡出賽場。（Getty Images）

隨着馬龍轉型、樊振東淡出，國乒男團正在經歷改朝換代。今屆由「世一」王楚欽領銜，輔以林詩棟、周啟豪、向鵬和梁靖崑出戰世乒，面對不少壓力和挑戰。

王楚欽近年步入職業生涯高峰期，在單打、雙打、混雙全線出擊，獲得奧運團體、混雙金牌，世乒賽男單及混雙金牌，亞洲盃、WTT賽事等多項男單冠軍。儘管戰績輝煌，他的抗壓質素仍是球迷熱議的焦點，例如在巴黎奧運男單32強中爆冷敗予莫利加特（Truls Moregard），2025年WTT橫濱冠軍賽以2：4不敵張本智和，今年的WTT重慶冠軍賽遭鬆島輝空反勝，國乒男團其他成員能否分擔壓力，也是今次世錦賽的爭冠關鍵。

王楚欽是今屆國乒男團頭號主將。（Getty Images）

年僅21歲的林詩棟是國乒男隊中最受矚目的「接班人」，反手實力出眾。早前因傷缺席澳門世界盃，男隊主帥王皓昨日接受訪問時稱：「隊伍傷病康復情況良好。」他在面對歐洲、亞洲強手的表現，將檢視他能否承擔主力責任。

年僅21歲的林詩棟是國乒男隊中最受矚目的「接班人」。（Getty Images）

梁靖崑近期狀態起伏，世界排名已跌出前十，一月尾因身體狀況不佳退出WTT新加坡大滿貫，澳門世界盃更是在分組出局。受到傷病困擾，如果王楚欽或林詩棟一旦意外失手，梁靖崑要為國乒男團「把關」並非易事。至於向鵬和周啟豪則未有世界級冠軍的頭銜，大賽經驗相對較少。

梁靖崑近期受狀態起伏及傷病影響。（Getty Images）

雖然國乒依然是本屆奪冠的最大熱門，但新一代球員能否全面接班，尚要面臨時間考驗。松島輝空在日本隊世乒賽誓師大會中發誓會擊敗王楚欽：「這次一定要戰勝中國隊，奪得金牌。」日本隊今屆隊中有張本智和與松島輝空排名都在世界前十，5個人平均年齡剛過21歲，被形容為「歷史最強陣容」。另外法國勒邦兄弟實力亦不容小覷。